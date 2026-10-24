Scontri in piazza, Milano e Roma si blindano per il weekend. I ragazzi puntano sull’effetto sorpresa

Non daranno punti di riferimento, le piazze saranno decise all’ultimo momento con ‘convocazioni’ dei giovani via social solo mezz’ora prima. Sono le ultime decisioni che filtrano dal ‘Movimento 17 ottobre‘ per provare a eludere la sorveglianza messa in campo per oggi dalle forze dell’ordine: a Milano, dopo la devastazione e i saccheggi di domenica scorsa, è stato predisposto un maxi dispositivo interforze, con squadre composte da un numero ritenuto ‘adatto’ a muoversi rapidamente e agilmente per le vie della città. Dispositivi agili e rapidi, con la possibilità di agire seguendo gli spostamenti dei manifestanti, che potrebbero replicare il modello di sabato e domenica. Anche i 500 parà della Brigata Folgore, già arrivati a Milano e fin da subito operativi nelle strade, si muoveranno a presidio della città in diverse zone, rimanendo non statici in presidio, ma in movimento.

Mentre in tante città d’Italia non si fermano indagini e perquisizioni da parte della Digos, che ha controllato circa 100 giovani, di cui 51 minorenni, legati agli scontri dello scorso weekend, tra Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona. Sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, oggetti atti a offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica contenente benzina, indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo. Sono stati rinvenuti anche capi rubati nei negozi nel corso dei recenti saccheggi.

Non un prologo tranquillizzante per chi teme nuovi saccheggi e devastazioni, con tanti negozianti che stanno valutando di tenere chiusi gli esercizi, nonostante un danno economico notevole il sabato pomeriggio.

A Padova un 17enne è indagato per istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico o all’odio tra le classi sociali. Su Instagram, il giovane pianificava il compimento di azioni violente di danneggiamento e razzie contro negozi del centro storico, invitando a vestirsi di nero e a portare fumogeni e fuochi d’artificio da sparare contro gli ‘sbirri’.

In questo clima, Milano e Roma provano a blindarsi. Nella Capitale, si è riunito un tavolo tecnico per fare il punto e stabilire un controllo capillare del territorio, in particolare nel centro storico, per prevenire possibili degenerazioni. In campo anche 300 agenti della polizia locale. I cortei preavvisati a Roma sono diversi, senza contare poi le iniziative non preavvisate, come accaduto domenica scorsa a Milano, che sono le più temute. A Milano, nulla di organizzato in Duomo e vie limitrofe, così come in Cairoli, ma il costante monitoraggio dei social sarà la chiave anche per capire come e se si muoveranno i gruppi auto organizzati. A Torino stop alla vendita di alcolici in bottiglia e lattine, stop a caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e sciarpe, fumogeni, gas urticanti. Saranno rafforzate le misure di vigilanza in tutte le aree a rischio, in particolare nelle zone dei negozi.