Cortei, indagato il presunto organizzatore del movimento 17 ottobre. Manifestazioni a Roma e Milano. Tensioni a Bologna e Torino – La diretta

Alta tensione in diverse città italiane durante le proteste contro il governo Meloni, andate in scena da Nord a Sud. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine soprattutto a Torino, Roma, Bologna e Firenze. A Milano, invece, la polizia ha individuato e fermato la presunta “mente” del Movimento 17 ottobre: Youssef Siher, 30 anni, italiano di seconda generazione, di origini egiziane. E’ stato rintracciato nel capoluogo lombardo mentre in provincia di Brescia, dove risiede, sono state effettuate delle perquisizioni. La premier Giorgia Meloni in tarda serata, sui social, ha ringraziato le forze dell’ordine e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Poi ha ribadito: “Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza”.
Punti chiave
- Crosetto: "Da forze dell'ordine grandissima professionalità, rispetto e riconoscenza"
- A Padova 4 manifestanti arrestati
- Firenze: 14 persone portate in questura e 14 identificate per la manifestazione
- Gualtieri: "Grazie a forze dell'ordine per professionalità e lavoro fatto"
- A Torino 421 identificati, di cui 313 italiani e 108 stranieri
- Piantedosi: "Forze di polizia sono riuscite a isolare le frange di violenti"
- Meloni: "Il diritto a manifestare va sempre garantito così come la sicurezza dei cittadini"
- Meloni: "Un ringraziamento a Piantedosi e a chi ha gestito l'ordine pubblico"
- Meloni: "Grazie a forze dell'ordine che hanno garantito sicurezza"
- In varie città 9 arresti, 371 fermati e accompagnati, di cui 110 minori e 69 stranieri
“Migliaia di manifestanti da Milano a Torino, da Roma a Bologna ed in altre città.Tutto questo è stato gestito con grandissima professionalità da servitori dello Stato che sono stati attaccati, insultati, offesi, rimproverati, criticati, in modo indegno (ed anche commettendo un reato, cosa che spesso viene dimenticata). Ma sono rimasti al loro posto a fare il loro dovere.Quello di mantenere l’ordine pubblico, difendere la libertà di chi non vuole protestare, la proprietà privata, i beni pubblici ed assicurare il diritto anche di chi vuole protestare ed urlare senza violenza”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X.
Quattro arresti nella manifestazione di oggi a Padova. In seguito al tentativo nel tardo pomeriggio da parte di un gruppo di 150 persone appartenenti alla galassia anarcoide di sfondare il cordone di sicurezza della questura di Padova per invadere la stazione ferroviaria cittadina e bloccare il transito dei convogli ferroviari, 4 manifestanti sono stati bloccati dai nuclei di immediato intervento della Digos e della squadra mobile della Questura di Padova e sono stati condotti in Questura.
I 4 arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Padova che ha disposto la misura della custodia cautelare degli arretri domiciliari in attesa di giudizio per rito direttissimo fissato per la giornata di lunedì 26 ottobre.I 4 arrestati sono un 18enne di Camposampiero, un 19enne di Monselice, una 28enne di Vicenza ed un 30enne padovano appartenenti all’area anarchica.Nel contempo il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti dei 4 arrestati.
Una persona denunciata, 14 accompagnate dalla polizia in Questura, tra cui un minorenne, per accertamenti e altre 14 identificate. È il bilancio provvisorio in relazione alla manifestazione contro il caro vita e il governo che ha interessato il centro di Firenze.Nel frattempo la situazione si è normalizzata anche per il servizio della tramvia, che era stato sospeso a causa della presenza di manifestanti sui binari nella zona della stazione di Santa Maria Novella. Le forze dell’ordine mantengono un presidio nell’area, con un cordone di agenti disposto in prossimità delle fermate per monitorare la situazione e garantire la regolarità del servizio. Gli attivisti sono ancora presenti sulle banchine, ma proseguono la protesta in modo pacifico.
“Desidero esprimere il mio apprezzamento e rivolgere un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine per la professionalità, l’equilibrio e il senso di responsabilità dimostrati nella gestione dei cortei che hanno attraversato oggi la Capitale. Lo dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che nel corso dell’intera giornata è rimasto in costante e stretto contatto con le autorità di pubblica sicurezza, seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.
“Un lavoro complesso – ha proseguito Gualtieri – affrontato con grande impegno e competenza, per garantire la sicurezza della città e il diritto a manifestare. Al Prefetto di Roma Lamberto Giannini, al Questore, Roberto Massucci e a tutte le forze dell’ordine, va il mio ringraziamento per il prezioso lavoro svolto”.
A Torino, nel corso dei servizi concordati in sede di riunione tecnica con il Prefetto e predisposti con ordinanza del Questore, nelle ore immediatamente antecedenti e nel corso della manifestazione di oggi pomeriggio, sono state identificate 421 persone, di cui 313 italiani e 108 stranieri dalle forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia di Stato).
“Le nostre forze di polizia sono riuscite a isolare e contenere le frange di violenti con equilibrio e competenza. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Penitenziaria, i militari dell’Esercito, i Vigili del Fuoco, le Polizie Municipali: ognuno con il proprio fondamentale bagaglio di esperienze e capacità, tutti presenti e uniti nel dare il proprio determinante contributo ovunque ci fosse bisogno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
“Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza. È in questa direzione che vanno anche le misure approvate nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri: dare allo Stato strumenti più efficaci per prevenire le violenze e impedire che delinquenti e facinorosi possano mettere a ferro e fuoco intere città. Perché la sicurezza va garantita a tutti. A chi vuole manifestare pacificamente, a chi lavora e a chi vuole vivere la propria città senza paura. Senza lasciare spazio a chi cerca soltanto lo scontro e la violenza” Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
“Un ringraziamento al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai prefetti, ai questori e a tutti coloro che hanno coordinato e gestito le operazioni di ordine pubblico. Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza”.Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
“Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che anche oggi, nelle piazze italiane, hanno lavorato per garantire la sicurezza dei cittadini e il diritto di manifestare pacificamente, nonostante i tentativi di alcuni violenti di provocare scontri e disordini”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Nove persone arrestate, 87 denunciate, 371 accompagnate e fermate presso gli uffici, di cui 110 minorenni e 69 stranieri e 4.292 persone identificate nelle varie città italiane. E’ il bilancio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, reso noto in un comunicato, sulle manifestazioni che si sono svolte oggi in diverse province di Italia.
In particolare a Milano sono state arrestate 3 persone e 41 sono state denunciate; 167 le persone accompagnate e fermate presso gli uffici di cui 56 minorenni e 43 stranieri; 2.885 le persone identificate.
A Bergamo sono state denunciate 3 persone, 37 persone sono state accompagnate e fermate presso gli uffici di 27 i minorenni e 10 gli stranieri; 485 le persone identificate.
A Torino una persona è stata arrestata, 22 le persone denunciate; 27 le persone accompagnate di cui 8 minorenni e 4 stranieri; le persone identificate sono state 421.
A Roma sono state denunciate 11 persone, accompagnate 96 persone di cui 6 minorenni. 200 le persone identificate.
A Napoli è stata arrestata 1 persona, 4 sono stati i denunciati; 12 le persone accompagnate di cui 6 minorenni e 6 stranieri; 129 le persone identificate.
A Padova 4 le persone arrestate e 4 le persone denunciate. 9 persone sono state accompagnate di cui 4 minorenni e 4 stranieri; 147 le persone identificate.
A Firenze una persona è stata denunciata, 14 le persone accompagnate di cui 1 minorenne; 14 le persone identificate.
A Bologna 1 persona denunciata, 9 le persone accompagnate di cui 2 minorenni e 2 stranieri; 11 le persone identificate.
La manifestazione che si è svolta oggi pomeriggio a Roma, dopo il passaggio alla stazione Termini, si è poi conclusa in piazza dell’Immacolata, nel quartiere San Lorenzo.
A Firenze i manifestanti che per ore hanno stazionato sul ponte Santa Trinita, fronteggiati dalle forze dell’ordine all’ingresso di via Tornabuoni, si sono spostati alla stazione di Santa Maria Novella dove bloccano l’ingresso. Arrivati anche polizia e carabinieri in assetto antisommossa.
A Roma per la manifestazione di oggi 96 persone sono state portate in questura e sono stati eseguiti 28 fermi preventivi, di cui 3 minori. Undici i denunciati. Lo si apprende dalla questura di Roma.
Per la manifestazione a Roma, nel corso di controlli preventivi i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione di oltre 100 persone, prevalentemente giovani, nonché arrestato 1 persona in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per reati contro il patrimonio e deferito ulteriori 6 stranieri per possesso di carte d’identità senza microchip. Tre minori sottoposti a fermo preventivo.A Bergamo nell’ambito dell’attività preventiva, i Carabinieri hanno identificato 120 persone, di cui 20 (tra cui 12 minorenni) accompagnate in caserma.A Milano al momento, i Carabinieri hanno identificato 19 persone, di cui 11 maggiorenni e 8 minorenni.A Torino l’Arma ha identificato 158 persone e deferito 4 persone fra cui 1 minorenne con sequestro di un passamontagna ed un maggiorenne con sequestro di fumogeno, maschera e guanti.
Alla manifestazione di Roma, durante una carica di alleggerimento, un giovane dimostrante si è infilato sotto il camion su cui è montato l’idrante per impedire al mezzo di avanzare. La polizia lo ha estratto e lo ha fermato.
Gli investigatori della Polizia, su indicazione del pubblico ministero, stanno analizzando e comunicando gli elementi di prova acquisiti per consentire alla Procura di Milano di procedere al fermo di Youssef Siher, ritenuto l’ideatore del Movimento 17 ottobre.
Finora alla manifestazione in corso a Roma, dove si sono registrate tensioni fra manifestanti e forze dell’ordine, sono state accompagnate in Questura 96 persone. Lo si apprende dalla Questura di Roma.
Cantano ‘Bella ciao’ i manifestanti arrivati davanti al Politecnico di Milano. Il corteo contro il carovita ha raggiunto piazza Leonardo da Vinci e i partecipanti si sono radunati nel giardino di fronte all’ateneo. Un manifestante si è arrampicato sulle inferriate chiuse e ha appeso un cartello ironico: “Non lancio le uova perché costano troppo”. Dal corteo sono partiti diversi slogan, da “Siamo tutti antifascisti” a “Intifada fino alla vittoria”. Il corteo era partito da largo Cairoli e in corso Venezia si è unito a quello pro Palestina.
Alla manifestazione di Roma carica delle forze dell’ordine, con l’utilizzo di idranti, in via Vittorio Emanuele Orlando, vicino largo Santa Susanna, dove la polizia sta impedendo il passaggio dei dimostranti
“Il governo e le forze dell’ordine hanno svolto un gran lavoro per garantire la sicurezza nelle città, del commercio, per garantire sicurezza anche ai turisti che vengono nel nostro paese, è stato fatto tutto ciò che serviva per rafforzare il controllo del territorio utilizzando anche le forze armate, e grazie anche al lavoro del sottosegretario Perego abbiamo 500 paracadutisti a Milano ed è stato fermato il presunto responsabile della rete del 17 ottobre”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento White coat ceremony a Roma. “Le nostre forze dell’ordine, che ringrazio, hanno lavorato attentamente, con determinazione, individuando chi era il responsabile organizzativo di quello che è successo”, “allo stesso tempo”, ha proseguito Tajani, “il governo lavora guardano ai giovani, cercando di dare risposte concrete, mi riferisco a ciò che faremo nella manovra, ci saranno interventi per ridurre drasticamente le tasse per i giovani fino a 30 anni, per agevolare anche coloro che andranno in congedo di paternità o maternità, un segnale forte che si aggiunge ai 75mila posti letto realizzati per studenti negli studentati molti dei quali a costo zero”. “Guardiamo ai giovani cercando di dare loro speranza”, ha concluso Tajani.
Tensioni a Firenze nel corso della manifestazione in corso. Il corteo era partito da piazza Santa Maria Novella. Si è trattato di tentativi di sfondare il cordone delle forze dell’ordine sul Ponte Santa Trinita dove i dimostranti sono fermi da un’ora e mezza fronteggiati dal cordone della polizia che blocca l’ingresso di via Tornabuoni, la via fiorentina dello shopping e del lusso. Gli agenti hanno effettuato delle cariche di alleggerimenti utilizzando respingendo i manifestanti con i manganelli.
La manifestazione in corso a Roma dal Colosseo si è diretta verso la stazione Termini passando per via Merulana. Lo scalo ferroviario è blindato dalla forze dell’ordine e la sicurezza ha chiuso i cancelli.
Diverse cariche a Bologna da parte delle forze dell’ordine per disperdere i manifestanti in corteo oggi pomeriggio nella città emiliana. Le cariche sono avvenute all’altezza dell’incrocio tra via Marconi e piazza dei Martiri per impedire al corteo di raggiungere la stazione centrale. Dalla piazza partita dal Nettuno, che vede partecipare circa 2000 persone, sono partiti lanci di bottiglie all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno anche lanciato lacrimogeni e usato gli idranti nel tentativo di disperdere la folla.
Nel corso dei servizi preventivi a Torino, concordati in sede di riunione tecnica con il Prefetto e predisposti con ordinanza del Questore, nelle ore immediatamente precedenti alla manifestazione di oggi pomeriggio, le forze dell’ordine (Interforze, cioè carabinieri, polizia di Stato e Gdf) hanno identificato 302 persone, di cui 57 con precedenti. Sei sono state indagate per possesso di oggetti atti ad offendere o al travisamento. Lo si apprende dalla Questura di Torino.
A Torino di nuovo scontri durante la manifestazione. Su Lungo Dora Savona, al confine fra centro e barriera, i dimostranti, che volevano dirigersi verso il centro città, hanno provato a forzare un cordone dei reparti delle forze dell’ordine che hanno risposto con una carica di alleggerimento.
Si è ampliata la partecipazione nel corso del pomeriggio, dopo la partenza del corteo spontaneo da piazza De Ferrari a Genova, dei giovani aderenti alla mobilitazione indetta in diverse piazze d’Italia dal Movimento 17 ottobre: presenza discreta delle forze dell’ordine a presidio dell’ordine pubblico, la manifestazione ha attraversato il centro, per scendere via centro storico fino a Caricamento e invadendo la viabilità fino alla stazione ferroviaria di Genova Principe. Da lì il gruppo ha ripiegato per piazza della Nunziata, in direzione delle gallerie e della zona di Corvetto.
Momenti di tensione all’ingresso dei dimostranti entrati nel Colosseo, durante la manifestazione in corso a Roma, con gli addetti alla sicurezza del monumento. All’esterno la polizia si è schierata a protezione degli ingressi. I manifestanti sono usciti dal Colosseo e si fronteggiano con gli agenti che stanno arretrando per consentire l’uscita.
A Roma manifestanti sono entrati dentro al Colosseo forzando gli ingressi. Si tratterebbe di studenti che partecipano alla manifestazione in corso nella capitale.
Lo spezzone degli studenti che si era staccato dal corteo centrale partito da Piazza della Repubblica, a Roma, prosegue la marcia passando per via dei Fori Imperiali. Al momento i partecipanti al corteo non autorizzato sono circa un migliaio e si dirigono verso il Circo Massimo.
Momenti di tensione a Torino tra i manifestanti e le forze dell’ordine in tenuta antisommossa. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento e dal corteo sono partiti lanci di oggetti e petardi. La risposta della polizia ha visto l’uso di manganelli per disperdere i manifestanti e tentare di riportare l’ordine.
A Milano, il gruppo di giovani manifestanti antifascisti – bloccato e poi fatto disperdere da un cordone di polizia e guardia di finanza lontano dal centro – sta cercando di tornare verso piazza Duomo. Le forze dell’ordine lo ha nuovamente bloccato.
Sono diversi i giovani fermati a Milano, in varie zone della città, non necessariamente legati alle manifestazioni annunciate nei giorni scorsi. I fermati, tutti giovanissimi, sono stati trovati in possesso di passamontagna nascosti sotto i vestiti e altri capi di abbigliamento e oggetti ‘utili’ per il travisamento. I giovani sono stato portati in Questura a bordo di un cellulare della Polizia locale di Milano.
Una grande foto di Giorgia Meloni è stata bruciata in piazza Castello a Torino, dove si sono ritrovati i partecipanti alla manifestazione odierna. Uno di loro, incappucciato, è salito sul monumento al Duca d’Aosta, dando fuoco all’immagine. I dimostranti hanno intonato cori e slogan contro la presidente del Consiglio. In piazza sventolano prevalentemente bandiere di Rifondazione comunista e della Palestina. I manifestanti vengono fatti confluire lontano dalle vie dello shopping nel centro di Milano.
Nel corso delle manifestazioni di oggi a Milano, un gruppo di giovani manifestanti antifascisti è rimasto bloccato tra Lanza e Foro Buonaparte da un cordone di polizia e guardia di finanza. Dalla protesta si sono levati cori “Non vogliamo scontri, vogliamo passare”. Presenti anche diverse bandiere palestinesi. Dopo qualche minuti sono stati lasciati passare e fatti defluire verso Parco Sempione.
“Con riferimento alle recenti notizie circolate sui fatti accaduti a Milano il 17 ottobre, si segnala che Youssef Siher ha effettuato uno stage presso ISPI nel 2024. Da allora non ha più collaborato con l’Istituto”. Lo comunica in una nota l’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, in merito al presunto ideatore del Movimento 17 Ottobre, indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere, apologia di delitti e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (nuovo reato previsto dall’art. 420-bis c.p.) aggravato dall’utilizzo del mezzo informatico.
È partita a Milano, da piazza Castello, una manifestazione antifascista. I manifestanti si stanno muovendo nell’area del Castello Sforzesco intonando il coro “Siamo tutti antifascisti”.
A Firenze autorizzato un corteo di manifestanti contro il caro vita e il governo. Il via libera è arrivato al termine di una trattativa in piazza Santa Maria Novella, tra i portavoce dei manifestanti – alcune centinaia – e i funzionari di polizia. Concordato un percorso un percorso fino a piazza Santo Spirito.
I miei complimenti al collega Piantedosi ed alla Polizia di Stato, per aver individuato l’ideatore del movimento 17 ottobre. Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei. Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati”. Così in un post su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.
“È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mente’ del ‘movimento 17 ottobre’ e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca”. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo che è stato portato in questura Youssef Siher. “La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social”, conclude il ministro.
Youssef Siher, ritenuto il promotore del Movimento 17 ottobre, è indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata.
Continua l’azione di prevenzione della Polizia di Stato a Roma. Salgono a oltre 200 gli identificati e, complessivamente a 63 gli accompagnati in questura d’intesa con la Procura della Repubblica competente, in quanto trovati in possesso di materiale compatibile con le indicazioni operative veicolate sul web.
Al via a Torino la protesta contro carovita, guerra e il governo Meloni. Centinaia di persone si sono ritrovate in Piazza Castello al grido di “Giorgia Meloni devi andartene”. “Noi la guerra non la paghiamo. Torino è contro il riarmo. No data center e caro benzina”, si legge su uno striscione.
Siher, militante Pro-Pal, ha conseguito una laurea triennale in Comunicazione e una laurea magistrale in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, e ha maturato un’esperienza di ricerca presso l’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell’ISPI. Da diversi anni collabora con quotidiani e riviste nazionali e internazionali.
Salgono ad oltre 100 i giovani identificati dalle pattuglie della Polizia di Stato sul territorio di Roma. Altri 23 soggetti, intercettati in piazzale Ostiense, piazza della Repubblica, via Napoleone III e presso le stazioni metropolitane “Colosseo” e “Laurentina”, sono stati trovati in possesso di materiale corrispondente per tipologia alle indicazioni operative veicolate sul web.
Un gruppo di circa una trentina di giovani, vestiti di nero, si è ritrovato in piazza Castello a Milano.Il gruppo è monitorato costantemente dalle forze dell’ordine, schierate in presidi rafforzati da stamani. Alla troupe di Ore 11 che si è avvicinata al gruppo, uno dei giovani ha mostrato la sua felpa con la scritta “Nel dubbio mena”. I giovani hanno comunque spiegato di essere contrari “ai saccheggi” dello scorso weekend. Il gruppo si sta dirigendo verso il parco.
Si chiama Youssef Siher il presunto ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’ che in queste ore si trova in questura a Milano. Italiano di seconda generazione, di origini egiziane, è ricercatore e giornalista freelance e ha collaborato con il Fatto Quotidiano. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano.
Il corteo promosso dall’asse anti imperialista che riunisce varie sigle dell’associazionismo è partito da Piazza della Repubblica. Ad aprire il corteo, composto da poche centinaia di persone, uno striscione con su scritto:” Fuori l’Italia dalla guerra”. Tante le bandiere palestinesi e slogan contro il governo . La manifestazione percorrerà via Nazionale per concludersi ai fori imperiali.
A Roma, le pattuglie della Polizia di Stato del Nucleo Polmetro, della Digos e delle Volanti hanno effettuato controlli nei confronti di alcuni giovani al Circo Massimo, in piazza della Repubblica, in via Einaudi e in via Cavour.Venti ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati trovati in possesso di passamontagna, scaldacollo, bombolette spray, maschere e zaini utilizzati per occultare il materiale. Tutti sono stati accompagnati negli uffici della Questura, dove sono in corso valutazioni sull’eventuale adozione di misure di fermo preventivo.
Mentre si attende la comunicazione alle 14:30 in punto dei luoghi di concentramento per la mobilitazione di chi parteciperà alla manifestazione indetta in diverse piazze d’Italia dal Movimento 17 ottobre, a Genova resta alta l’attenzione. Nessuna serrata collettiva dei negozi del centro città qualcuno ha sistemato una paratia a protezione delle vetrine in particolare le grandi catene per il resto i negozi hanno scelto di rimanere aperti. La sindaca di Genova Silvia Salis ha lanciato un appello questa mattina a chi parteciperà alle mobilitazioni a manifestare pacificamente. Intanto il presidio delle forze dell’ordine per la sicurezza e l’Ordine pubblico Si annuncia ampio e al momento discreto in attesa di sviluppi.
Un ingente schieramento di forze dell’ordine è dislocato in piazza Duomo a Milano. Davanti al Museo del Novecento sono presenti 5 lince dell’Esercito che da stamani ha iniziato i pattugliamenti misti con le forze dell’ordine in città. Sul lato della piazza alla destra della cattedrale, sono presenti i Reparti mobili della polizia e dei carabinieri, insieme con agenti della Polizia locale milanese.
Sarebbe stata individuata dalla Polizia la ‘mente’ del Movimento 17 ottobre. Lo rende noto il Tg1, secondo cui si tratterebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine. Il giovane formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. Perquisizioni in corso in un’abitazione alla periferia del capoluogo lombardo. Sarebbe un’attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che con collabora con un quotidiano nazionale
Si è concluso senza incidenti il corteo ‘Sblocchiamo tutto’, promosso da Azione Universitaria e Azione Studentesca e svoltosi oggi a Roma. La manifestazione, organizzata dai gruppi giovanili di estrema destra, è partita da piazza della Libertà per concludersi in piazza Risorgimento. “In piazza non per distruggere, ma per costruire. Non per fare rumore, ma per far valere idee e proteste”: così gli organizzatori hanno sintetizzato le ragioni della mobilitazione.
Rafforzati i presidi di sicurezza nei dintorni degli scali ferroviari di Milano. Le pattuglie miste di forze dell’ordine e dell’esercizio stanno presidiando la Stazione centrale e i diversi snodi ferroviari dove arrivano i treni anche da fuori città, i cosiddetti ‘passanti’, le linee suburbane. Prosegue intanto anche il monitoraggio dei social.
“Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi manifestazione che dovesse materializzarsi”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, oggi a Napoli a un evento sul tema ‘Cultura è Democrazia’. “In questo momento – spiega -, le forze dell’ordine stanno effettuando alcune perquisizioni”. E conclude: “io confido molto nella professionalità, nella competenza e nella capacità di coniugare fermezza ma, allo stesso tempo, grande equilibrio rispetto a un fenomeno nuovo che coinvolge una popolazione giovanile fatta in gran parte da minorenni”.
A Trieste intervento delle forze dell’ordine nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti durante la mobilitazione contro il carovita. Un gruppo di giovani è stato notato nei pressi della Scala dei Giganti mentre raccoglieva sassi e arrecava disturbo ai passanti.Le pattuglie sono intervenute per bloccare i responsabili: alcuni sono stati raggiunti nella zona di San Giusto, mentre gli altri sono riusciti inizialmente a far perdere le proprie tracce.I giovani fermati, di origine straniera, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Nel corso dei controlli sono stati trovati in possesso di oggetti potenzialmente offensivi e passamontagna.Le ricerche sono proseguite anche nella mattinata successiva, consentendo agli operatori di rintracciare altri componenti del gruppo, precedentemente fuggiti.Per tutte le persone individuate sono ora in corso le procedure previste dalla legge.
“Ai 500 paracadutisti della Folgore dell’Esercito, da oggi impiegati a Milano nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, rivolgo il mio augurio di buon lavoro. Conosco la professionalità e il senso di responsabilità con cui i nostri militari affrontano ogni incarico. Anche in questa occasione saprete fare la vostra parte. Sarete al fianco delle Forze dell’Ordine, in un’attività concreta a tutela della sicurezza dei cittadini. Buon lavoro a tutti voi!”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto sui social.
“Abbiamo il compito di far comprendere ai giovani che noi non siamo la loro controparte, non siamo la controparte dei manifestanti, non siamo la controparte dei cittadini. Anzi siamo coloro che devono garantire l’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali”. Lo ha affermato il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, intervistato per ‘Gli Invisibili – Il potere che non si vede’, a Sky TG24. “Da questo punto di vista – spiega – abbiamo posto in essere diverse iniziative: la prima una maggiore presenza all’interno delle scuole, con i percorsi di legalità, in cui trasmettere ai giovani delle pillole di legalità sulla sicurezza stradale, la sicurezza cibernetica, il pericolo sull’utilizzo di sostanze stupefacenti, di alcol. Abbiamo anche incrementato la nostra presenza all’interno dell’università con dei master in pubblica sicurezza e dei laboratori formativi nelle scienze forensi. Questo ci consente di avvicinarsi ai giovani e di trasmettere loro i nostri valori”.
Nell’ambito dei dispositivi di ordine pubblico e sicurezza predisposti dalla Questura di Padova in occasione delle manifestazioni con corteo preannunciate per oggi, sabato 24 ottobre, i nuclei di rapido intervento della DIGOS e della Squadra Mobile hanno intercettato quattro giovani travisati all’altezza dei Giardini dell’Arena.I poliziotti hanno notato i quattro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, vestiti di nero e con il volto coperto. Due indossavano maschere raffiguranti Anonymous e Art the Clown, mentre gli altri due portavano un passamontagna e un sottocasco. Durante un primo controllo, negli zaini sono state rinvenute anche tre confezioni contenenti numerosi petardi.In presenza dei presupposti previsti, i quattro minorenni sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. È emerso che, nelle prime ore della mattinata, erano partiti in gruppo da Piove di Sacco a bordo di un pullman, raggiungendo la stazione ferroviaria di Padova. Qui si erano travisati, per poi dirigersi verso i Giardini dell’Arena, dove sono stati intercettati prima di raggiungere piazza Garibaldi, luogo in cui era in corso il concentramento dei manifestanti in vista del corteo previsto per le 11.Nel frattempo, gli agenti della DIGOS hanno accertato che i quattro minorenni, tutti di seconda generazione, avevano accolto un invito diffuso su TikTok a ritrovarsi a Padova per fare casino.Al termine degli accertamenti, i quattro sono stati sottoposti a fermo preventivo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia è stata informata e i ragazzi sono stati trattenuti in Questura. Il Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, ha immediatamente attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’applicazione delle misure di prevenzione personali del DASPO e del DACUR.
“Chiunque deve sapere, non solo a Milano ma in tutte le altre città, che innanzitutto chi rompe paga e poi nessuno rimane impunito. Nelle ultime ore sono stati visitati a casa centinaia di questi leoni da social che dovranno rendere conto della loro stupidità”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al presidio della brigata paracadutisti Folgore in piazza del Duomo, nel giorno delle manifestazioni annunciate sui social per il pomeriggio. “Qua bisogna anche parlare con le piattaforme social perché non possono essere un tam-tam di delinquenti”, ha aggiunto Salvini. Sull’ipotesi di chiudere alcune pagine, il leader della Lega si è detto a favore della libertà di pensiero e di opinione, ma ha distinto il piano dell’istigazione a delinquere, che è un reato. “Se chiami al saccheggio, alla devastazione, ne rispondi tu, ne risponde la tua pagina, però dovrebbero risponderne anche le piattaforme social”, ha spiegato. Salvini ha poi ricordato il lancio di pietre e sassi contro le forze dell’ordine di domenica scorsa.”Hanno agito con il guanto di velluto, infatti non si è fatto male nessuno”, ha sottolineato. “Certo è frustrante nell’anno del Signore 2026, con tanti problemi in Italia e nel mondo, dover inseguire questi mini criminali sui social”. Per il vicepremier, comunque, Milano oggi è pronta.
“La vicenda della ‘pista russa’ nei disordini di Milano ha preso una piega inaspettata: il ministro della Difesa parla di ‘guerra ibrida’, quello dell’Interno sottolinea l’assenza di prove di una regia esterna, mentre un vicepremier si stupisce delle ‘storie sui russi’. Prima di cercare un ‘direttore d’orchestra’ occulto all’estero, sarebbe opportuno concordare lo spartito all’interno della propria orchestra. Per ora, si ha l’impressione che la ‘mano di Mosca’ sia un passe-partout tutto italiano per qualsiasi questione scomoda”. E’ quanto si legge in una nota dell’ambasciata russa in Italia.
Questa mattina Matteo Salvini ha effettuato un sopralluogo nel centro di Milano, nelle zone colpite dalle violenze e dai saccheggi dello scorso fine settimana.Il vicepremier ha visitato i negozi costretti a barricarsi, incontrando dipendenti delle attività commerciali e operatori della sicurezza. Salvini ha inoltre incontrato il comandante della Polizia locale e i parà dell’Esercito dispiegati in città per contribuire alla sicurezza di Milano.
Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di sicurezza, il Ministero della Difesa ha schierato a Milano 500 militari dell’Esercito Italiano alla luce dei recenti avvenimenti registrati in città. La Difesa risponde con uomini e capacità operative. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato, sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il potenziamento è affidato a personale della Brigata paracadutisti “Folgore”, cui spetta il comando dell’unità che si affianca al Raggruppamento Lombardia, già operativo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.L’impiego, concordato con il Ministero dell’Interno, coordinato dalla Prefettura di Milano e attuato dalla Questura, è finalizzato a intensificare la vigilanza nelle aree più sensibili per garantire la sicurezza e a rafforzare il controllo del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia.Le attività prevedono presidi fissi e pattugliamenti mobili nel centro storico e nelle principali aree sensibili, con squadre di militari dotate di veicoli protetti. Sarà inoltre garantita una capacità in prontezza, per assicurare una risposta tempestiva in caso di necessità. Un dispositivo più contenuto sarà impiegato anche nelle stazioni ferroviarie individuate come principali punti di afflusso.I militari opereranno con le stesse prerogative giuridiche previste per il personale già impiegato nell’operazione “Strade Sicure”.Grazie alla capacità di rapido dispiegamento della Brigata “Folgore” e all’esperienza del proprio personale, la Difesa ha assicurato l’arrivo dei militari in tempi ristrettissimi, contribuendo al rafforzamento del presidio del territorio, al supporto delle Forze dell’ordine e alla sicurezza dei cittadini.
La Polizia di Stato ha eseguito oltre 150 perquisizioni tra Milano, Monza e altre 20 città, soprattutto in Lombardia, nell’ambito delle indagini avviate dopo i gravi fatti dello scorso fine settimana.
È cominciato all’alba di oggi il pattugliamento dei militari della brigata paracadutisti Folgore per le strade di Milano. L’attenzione si è concentrata sui punti ritenuti più a rischio. Tra questi, le vie dello shopping prese di mira lo scorso fine settimana dai manifestanti. In via Montenapoleone una pattuglia formata da 5 militari e da un ispettore della polizia di Stato ha percorso la strada da un capo all’altro, mentre i negozianti hanno proseguito i lavori per rinforzare le vetrine. Le manifestazioni sono state annunciate sui social per il pomeriggio.