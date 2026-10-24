Cortei, indagato il presunto organizzatore del movimento 17 ottobre. Manifestazioni a Roma e Milano. Tensioni a Bologna e Torino – La diretta

Alta tensione in diverse città italiane durante le proteste contro il governo Meloni, andate in scena da Nord a Sud. Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine soprattutto a Torino, Roma, Bologna e Firenze. A Milano, invece, la polizia ha individuato e fermato la presunta “mente” del Movimento 17 ottobre: Youssef Siher, 30 anni, italiano di seconda generazione, di origini egiziane. E’ stato rintracciato nel capoluogo lombardo mentre in provincia di Brescia, dove risiede, sono state effettuate delle perquisizioni. La premier Giorgia Meloni in tarda serata, sui social, ha ringraziato le forze dell’ordine e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Poi ha ribadito: “Il diritto di manifestare va sempre garantito, così come il diritto dei cittadini di vivere le proprie città in sicurezza”.