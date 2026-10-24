Scontri ai cortei, portato in questura il presunto organizzatore del ‘Movimento 17 ottobre’: è un 30enne bresciano Pro-Pal

Si chiama Youssef Siher il presunto ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’, che sarebbe dietro ai disordini dello scorso fine settimana in diverse città italiane. In queste ore si trova in questura a Milano ed è indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere, apologia di delitti e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, aggravato dall’utilizzo del mezzo informatico.

Italiano di seconda generazione, di origini egiziane, è ricercatore e giornalista freelance e ha collaborato con il Fatto Quotidiano. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. In un video del 12 luglio 2025 sosteneva la rottura del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Militante Pro-Pal, ha conseguito una laurea triennale in Comunicazione e una laurea magistrale in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, e ha maturato un’esperienza di ricerca presso l’Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi. Da diversi anni collabora con quotidiani e riviste nazionali e internazionali. In un video di LaPresse del 12 luglio 2025 sosteneva la rottura del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.

Piantedosi: “30enne fermato vanta contatti con ambienti antagonisti”

“È stato fermato dalla Polizia a Milano un 30enne considerato la presunta ‘mente’ del ‘movimento 17 ottobre’ e del profilo Instagram su cui si organizzavano azioni violente nelle principali città italiane. Si tratta di un 30enne vicino alla galassia pro Pal, che vanta contatti con gli ambienti antagonisti, giornalista free lance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca”, scrive sui social il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo che è stato portato in questura Youssef Siher. “La sua individuazione da parte delle Forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social”, conclude il ministro.