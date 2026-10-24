Roma, scoperti lavoratori in nero in un ristorante e in un autolavaggio

La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato controlli in un ristorante dell’XI Municipio e in un autolavaggio del X Municipio per contrastare il lavoro irregolare e tutelare i lavoratori. Nel ristorante, i finanzieri del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia hanno identificato 13 dipendenti, quattro dei quali lavoravano completamente in nero, senza comunicazione di assunzione. In due casi è stato inoltre accertato il pagamento degli stipendi in contanti, in violazione delle norme sulla tracciabilità delle retribuzioni. Nel secondo intervento, presso un autolavaggio, sono stati individuati due lavoratori, uno dei quali impiegato senza un regolare contratto e senza le comunicazioni obbligatorie agli enti competenti.