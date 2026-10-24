Roma, esplode palazzina ad Ostia: un ferito e 11 famiglie evacuate

Un’esplosione si è verificata ieri sera, alle ore 21:42, all’interno di un edificio di cinque piani in via dei Velieri, a Ostia. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la Squadra 13/A di Ostia, la Squadra 11/A dell’Eur con autoscala, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Guardia. Giunti sul luogo dell’esplosione, i Vigili del Fuoco hanno soccorso una persona ferita, portandola all’esterno dell’edificio, e provveduto all’evacuazione delle 11 famiglie presenti nello stabile.Per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori rischi, il personale ha inoltre recuperato alcune bombole di gas presenti negli appartamenti, trasportandole all’esterno.Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato, il personale sanitario del 118 e la Polizia di Roma Capitale.