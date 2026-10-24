‘Ndrangheta, agguato nel Cosentino: uccisa la moglie del boss Damiano Pepe

Agguato di matrice mafiosa nella notte in contrada Lattughelle, a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. Nel mirino Damiano Pepe, ritenuto un esponente di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide: nell’agguato ha perso la vita la moglie, Silvana Sibarelli, mentre Pepe è rimasto gravemente ferito. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.

Il sindaco di Cassano allo Ionio: “Giù le mani dalla città”

“Giù le mani della città! E’ un grido di dolore e di libertà, sono le parole che sento di dover pronunciare, senza esitazioni, all’indomani di un agguato che, per modalità e ferocia, restituisce ben evidente e riconoscibile la firma della ‘Ndrangheta. Di fronte a ciò, davanti ad una scia di sangue che si allunga, restano indispensabili e fondamentali la prevenzione, la formazione e lo sviluppo socio-economico. Tuttavia, altrettanto importante, e sicuramente urgente, diventa una risposta fatta di ancor più intenso controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, di un’azione giudiziaria sempre più rapida e incisiva, di un impegno civile maggiormente visibile ed efficace”. Così sui social Gianpaolo Iacobini, sindaco di Cassano all’Ionio, nel Cosentino, dove stanotte è avvenuto l’agguato.”Già nelle prossime ore chiederò formalmente al Prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’adozione di ogni misura utile ed opportuna, mentre per lunedì pomeriggio, insieme al vescovo, monsignor Francesco Savino, promuoveremo un’assemblea pubblica per discutere di quanto accaduto e, soprattutto, delle iniziative da assumere. Insieme, tutti insieme, per riaffermare un principio, una necessità, un grido: giù le mani dalla città”, conclude.



