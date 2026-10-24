Milano, ragazzini fermati con passamontagna. Manifestanti: "Glieli ha messi la polizia"

Passamontagna nascosti addosso ad alcuni minorenni, fermati dalla polizia durante un controllo in via Dante, a Milano, nel pomeriggio delle manifestazioni annunciate sui social. Intorno agli agenti si è formato un capannello di persone. Hanno protestato e hanno chiesto il rilascio dei ragazzi. ”Hanno fermato due ragazzini che camminavano. Uno gli ha detto che ha trovato un passamontagna, glielo ha fatto calare e gli ha fatto la foto, questo è successo”. Lo ha raccontato Sebastiano Lanera, un operaio che passava in via Dante. ”Gli ha fatto mettere un passamontagna e gli ha fatto pure la foto, è una vergogna quello che stanno facendo”, ha aggiunto. Lanera se l’è presa poi con i controlli, che a suo dire ”non servono a un c…”.