Milano, i parà della Folgore pattugliano via Montenapoleone

È cominciato all’alba di oggi il pattugliamento dei militari della brigata paracadutisti Folgore per le strade di Milano. L’attenzione si è concentrata sui punti ritenuti più a rischio. Tra questi, le vie dello shopping prese di mira lo scorso fine settimana dai manifestanti. In via Montenapoleone una pattuglia formata da 5 militari e da un ispettore della polizia di Stato ha percorso la strada da un capo all’altro, mentre i negozianti hanno proseguito i lavori per rinforzare le vetrine.