Milano: 500 militari della Folgore affiancano Strade sicure

”I nostri compiti principali sono potenziare il sistema di sicurezza già in atto nella città di Milano con l’operazione Strade sicure, intensificare la vigilanza di sedi sensibili, garantire sicurezza e rafforzare il controllo del territorio in collaborazione con le forze di polizia”. Lo ha spiegato il capitano Michele Castaldi, della brigata paracadutisti Folgore, nel primo giorno di pattugliamento dei militari per le strade della città. ”Secondo quanto sancito dal decreto da poco firmato, il dispositivo è composto da 500 militari provenienti dai reparti della brigata paracadutisti Folgore”, ha spiegato. ”Questo dispositivo va ad affiancarsi al personale di Strade sicure già operante sulla piazza di Milano”, ha aggiunto Castaldi. I militari sono stati dispiegati in tutto il capoluogo lombardo.