Cortei, presunto ideatore ‘Movimento 17 ottobre’ nel luglio 2025 a LaPresse diceva: “Via gemellaggio con Tel Aviv”

Si chiama Youssef Siher il presunto ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’ che in queste ore si trova in questura a Milano. Italiano di seconda generazione, di origini egiziane, è ricercatore e giornalista freelance e ha collaborato con il Fatto Quotidiano. Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. In un video del 12 luglio 2025 di LaPresse durante una manifestazione sosteneva la rottura del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. Quel giorno alcune centinaia di persone avevano chiesto al comune di togliere il gemellaggio che il capoluogo lombardo ha con la capitale israeliana .