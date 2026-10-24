Cortei, manifestanti davanti alla questura di Milano: "Non abbiamo leader"

Un gruppo di manifestanti, in maniera spontanea, si è recata davanti alla questura di Milano, per chiedere il rilascio di Youssef Siher, il presunto ideatore del ‘Movimento 17 ottobre’, indagato e interrogato. I ragazzi, molti minorenni, hanno striscioni scritti anche in francese in modo da chiamare le proteste degli studenti in tutta la Francia. Spiegano di essersi organizzati su Instagram e che il movimento 17 ottobre “non ha un capo né un leader”. “I social sono l’unico veicolo, anche perché viviamo nell’era delle disinformazioni e ci sono tantissime fake news sui social – afferma Luca – però le fake news della televisione sono molte di più”. Il ragazzo spiega che dopo essersi organizzati sono venuti in via Fatebenefratelli per sostenere “il ragazzo, di poco più grandi di noi, che stamattina è stato fermato perché ritenuto il capo del Movimento 17 ottobre”. “Ma questo è un movimento spontaneo, noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo giovani”, afferma. “Vorremmo che non venisse stabilito il 5% del Pil in armamenti, ma che venisse stabilito nel sistema sanitario nazionale, nelle scuole”, sottolinea. “Non ci appartiene alcun movimento politico, alcun partito politico, siamo solamente ragazzi che lottano per un futuro migliore per tutti”. A Milano, davanti alla questura, un gruppo di ragazzi è arrivato dopo aver sentito che la ‘mente’ del Movimento 17 ottobre era stata fermata. A parlare per tutti è Luca, “sono maggiorenne”, sottolinea. “L’organizzatore non era conosciuto, non so neanche il nome dell’organizzatore, ma non importa – spiega – Noi cerchiamo di rappresentarci tutti a vicenda tramite la nostra voce, tramite il farci vedere nelle piazze, tramite proteste pacifiche, tramite cartelloni, tramite lotte continue per migliorare questo sistema”.