Avellino: quasi un chilo di cocaina in scatola scarpe, arrestato 23enne

I Carabinieri della Stazione di Montoro, in provincia di Avellino, supportati delle unità cinofile del distaccamento di Sarno, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato di un ventitreenne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sorpreso con un ingente quantitativo di droga. I militari, nell’ambito di un’attività investigativa volta alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno fatto scattare una perquisizione personale e domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Occultata all’interno di una scatola di scarpe, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una busta sottovuoto di grandi dimensioni contenente 930 grammi di cocaina. Oltre all’ingente quantitativo di stupefacente, i militari hanno sequestrato due bustine contenenti complessivamente oltre 36 grammi di cocaina e un involucro con circa 96 grammi di hashish.