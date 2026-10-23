Torino, operai al lavoro per proteggere le vetrine dell’Apple store prima della manifestazione di domani

Anche Torino, come Milano e Roma, si prepara alle manifestazioni fissate per domani, 24 ottobre. Dopo che le proteste dello scorso weekend sono sfociate in atti violenti e saccheggi, i negozi del centro cittadino corrono ai ripari per evitare che i disagi si ripetano. Nelle foto, un gruppo di operai lavora al rafforzamento delle vetrine di un Apple store, proteggendole con lastre di compensato.