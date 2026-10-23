Anche Torino, come Milano e Roma, si prepara alle manifestazioni fissate per domani, 24 ottobre. Dopo che le proteste dello scorso weekend sono sfociate in atti violenti e saccheggi, i negozi del centro cittadino corrono ai ripari per evitare che i disagi si ripetano. Nelle foto, un gruppo di operai lavora al rafforzamento delle vetrine di un Apple store, proteggendole con lastre di compensato.
Torino, operai al lavoro per proteggere le vetrine dell’Apple store prima della manifestazione di domani
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