Scontri ai cortei, perquisizioni della Digos in varie città: 100 identificati – La diretta

Perquisizioni in tutta Italia dopo gli scontri di piazza a Milano, Torino e Bologna dello scorso fine settimana: cento identificati
Punti chiave
- Ambasciata Usa dirama allerta per manifestazioni Milano
- Presidio a San Vittore per gli arrestati degli scontri
- Per domani maxi dispositivo per la sicurezza a Milano
- Morrone (Lega): "Stop a contributi a famiglie con minori che delinquono"
- La polizia locale di Roma schiera 300 agenti
- Parà arrivati a Milano
- A Torino stop ad alcol in bottiglia e niente passamontagna
- Maxi blitz a Bergamo, 350 giovani identificati e 12 misure
- Movimento 17 ottobre cambia i luoghi di ritrovo, verranno comunicati domani alle 14.30
- 25 perquisiti a Como dopo la diffusione di messaggi di istigazione sul web
A causa dell’elevato rischio di manifestazioni e proteste in programma domani a Milano, l’Ambasciata Usa ha pubblicato sul proprio sito un ‘alert’ per i cittadini statunitensi che si trovano a Milano. Il ‘consiglio’ è di evitare le piazze nelle quali potrebbero verificarsi disordini, a partire da Piazza Duomo. “Le autorità locali raccomandano vivamente di evitare Piazza Duomo e le principali vie commerciali per tutto il fine settimana. Oltre a Piazza Duomo, si consiglia di evitare le seguenti zone: via Dante, Via Torino, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Buenos Aires, Corso Genova, Corso Vercelli”, si legge.L’Ambasciata raccomanda di “evitare manifestazioni, grandi assembramenti e le zone sopra indicate; seguire i media per gli ultimi aggiornamenti e siate pronti a modificare i vostri programmi; prestare attenzione a ciò che vi circonda e a eventuali situazioni di pericolo; tenete i documenti di viaggio aggiornati e facilmente accessibili”.”Qualora vi trovaste all’interno o nelle vicinanze di proteste o grandi assembramenti, mantenete un profilo basso e allontanatevi dalla zona – si legge ancora – Informate amici e familiari sui vostri spostamenti e sul vostro stato di sicurezza. Rivedete i vostri piani di sicurezza personale”.In caso di necessità l’invito è a chiamare il 112, il Consolato Usa a Milano.
Presidio davanti al carcere di San Vittore, in piazza Filangieri a Milano, a sostegno delle persone arrestate durante gli scontri del 17 e 18 ottobre in città. Una cinquantina di persone si è riunita in serata davanti all’istituto. “Siamo qui in solidarietà degli arrestati. Basta ricatti della polizia, basta ricatti del caro vita”. A dirlo al microfono è stato uno dei manifestanti. “La lotta deve continuare e nessuno deve essere lasciato indietro”, ha aggiunto. Prima di sciogliere il presidio i manifestanti hanno acceso alcuni fuochi d’artificio al grido di “Tutti liberi e tutte libere”. Poi hanno richiamato l’appuntamento del 30 ottobre, giorno dello sciopero generale convocato dai sindacati.
Un maxi dispositivo interforze per la sicurezza a Milano in vista della giornata di sabato, con squadre composte da un numero ritenuto adatto a muoversi rapidamente e agilmente per le vie della città. Il piano della sicurezza per domani è stato pensato e costruito anche sulla base di quello che è avvenuto lo scorso fine settimana: dispositivi agili e rapidi, con la possibilità di agire seguendo gli spostamenti dei manifestanti che potrebbero replicare il modello di sabato e domenica.
Anche i parà della Brigata Folgore, già arrivati a Milano e fin da subito operativi nelle strade, si muoveranno a presidio della città in diverse zone, rimanendo non statici in presidio ma in movimento. A tutto questo si aggiunge il costante e continuo monitoraggio dei social, ancor di più in vista di quanto annunciato dal Movimento 17 ottobre di voler rivelare le piazze direttamente nel primo pomeriggio di domani.
Pre filtraggio nelle stazioni, squadre interforze agili in tutti i punti più caldi del centro ma non solo: rimane alta l’attenzione anche sugli anarchici, che potrebbero comunque scendere in piazza, su gruppi di estrema destra e sulla presenza di eventuali singoli che potrebbero agire per farsi giustizia da soli.
“Ripensare ai contributi pubblici versati alle famiglie dei minori che commettono reati gravi. Dopo i fatti di cronaca avvenuti a Milano e in altre città, si deve dare un segnale serio e concreto a un problema che non può più essere ignorato. Ha ragione Matteo Salvini quando chiede di tagliare i contributi ai nuclei famigliari con uno o più figli minorenni coinvolti in episodi di delinquenza. La famiglia non può lavarsene le mani, bisogna quindi interrogarsi anche sul ruolo e sull’influenza dei genitori. Lo Stato deve aiutare le famiglie, ma i genitori hanno il dovere di educare e vigilare. Le risorse pubbliche devono quindi andare a chi rispetta le regole e si comporta responsabilmente nei confronti della comunità. Gli aiuti non possono prescindere dai doveri educativi e dalle responsabilità di chi è chiamato a crescere i propri figli”. Così il deputato della Lega Jacopo Morrone.
Saranno circa 300 gli agenti della polizia locale di Roma impiegati nei dispositivi di vigilanza e viabilità connessi alle principali manifestazioni previste tra sabato e domenica, con un rafforzamento delle attività lungo i percorsi dei cortei e nelle aree maggiormente interessate da possibili criticità e dalle modifiche alla circolazione.
“A questo dispositivo – si legge in una nota – si aggiunge l’impegno di ulteriori centinaia di unità dei caschi bianchi per garantire i necessari servizi di vigilanza sul territorio, compresi quelli predisposti in occasione della partita di calcio allo Stadio Olimpico e di altri eventi in programma nella Capitale. A questi si affiancano i consueti controlli per la sicurezza sulle strade, le attività nelle zone della movida e quelle connesse al Piano Roma Notte, oltre ai servizi di contrasto all’abusivismo”.
Sono arrivati a Milano i parà della Folgore inviati dal governo nel capoluogo lombardo dopo le devastazioni avvenute nel centro cittadino lo scorso fine settimana. I militari paracadutisti della Brigata folgore hanno fatto il loro ingresso nella caserma Santa Barbara.
Stop alla vendita di alcolici in bottiglia e lattine, stop a caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e sciarpe e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni, materiale esplodente di qualunque natura e gas urticanti: sono alcune delle misure predisposte in vista della giornata di domani, a Torino, decise nel corso del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Donato Cafagna, durante il quale sono state rafforzate le misure di vigilanza in tutte le aree a rischio. Contro possibili danneggiamenti e saccheggi dei negozi, sono stati rafforzati i controlli con servizi ravvicinati e di prossimità, soprattutto nelle zone dello shopping.
Dodici misure di prevenzione e 350 giovani controllati. È il bilancio della maxi operazione della Polizia di Stato a Bergamo che ha visto impegnati personale della Squadra Mobile, della Digos e della Divisione Anticrimine, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine di Milano, Torino e Pescara e di un’unità cinofila antiesplosivo.
Nel corso dell’operazione sono state notificate 12 misure di prevenzione personali nei confronti di due maggiorenni stranieri e dieci minorenni, di cui due italiani e otto stranieri, coinvolti nelle manifestazioni giovanili degli ultimi giorni. L’attività si è concentrata anche sugli Scontri verificatisi il 17 ottobre a Bergamo, con l’obiettivo di individuare chi aveva avuto un ruolo attivo nei disordini.
I controlli hanno interessato l’autostazione di Bergamo e le vicinanze di alcuni istituti scolastici della città e dei Comuni limitrofi. Complessivamente sono stati identificati circa 350 giovani, riconducibili – precisa la Questura – a contesti di devianza giovanile, prevalentemente minorenni, alcuni dei quali risultano aver partecipato ai disordini. Perquisizione per un messaggio istigatorio in una chat WhatsApp.
Gli accertamenti hanno riguardato anche le comunicazioni online utilizzate per organizzare manifestazioni. È stata eseguita una perquisizione di iniziativa nei confronti di un soggetto che, all’interno di una chat WhatsApp creata per organizzare una manifestazione studentesca prevista per sabato 24 ottobre a Dalmine, aveva pubblicato un commento ritenuto di natura istigatoria.
Annullata la ‘chiamate’ nelle piazze annunciate nel corso della settimana: il tam tam nelle chat del Movimento 17 ottobre continua in vista di domani, con l’invito, però a non recarsi nei luoghi di ritrovo indicati perché “domani alle 14.30 in punto, in ogni città, comunicheremo tre concentramenti, tre punti distinti per città, resi noti solo mezz’ora prima. Nessun luogo anticipato, nessuna soffiata, nessun cordone già pronto”.
L’invito è di non andare in “Piazza Duomo, a Piazza Nettuno o negli altri luoghi già indicati. Non vi troverete nessuno di noi e troverete molti di loro”: forze dell’ordine e, a Milano, anche l’esercito. E un’ora dopo aver comunicato dove incontrarsi, alle 15.30, sarà invece comunicata quella che viene definita la “piazza finale”, dove convergere in corteo.
La Polizia di Stato ha eseguito, dalle prime ore di oggi, una serie di perquisizioni e accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Como, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, nei confronti di 25 soggetti, di cui 21 minorenni ed eseguite dalla D.I.G.O.S. con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Como e dei militari del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Como.
L’attività investigativa, condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura di Como in sinergia con il Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Como, ha consentito, attraverso approfondimenti informativi e il monitoraggio di alcune chat WhatsApp, di individuare un gruppo di persone che avrebbe pianificato, per sabato 24 ottobre, iniziative finalizzate a provocare disordini, atti vandalici e saccheggi nel capoluogo lariano.
Nel corso di una delle perquisizioni presso l’abitazione di un soggetto maggiorenne coinvolto, i poliziotti della Digos di Como hanno rinvenuto e sequestrato un passamontagna, un tirapugni, coltelli, manganelli, numerosi pugnali, un martelletto frangi vetro e diverse riproduzioni di armi, tra cui pistole, fucili tipo Kalashnikov e un fucile a pompa, tutte prive del tappo rosso.
Nel corso delle perquisizioni della Digos condotte a carico di circa 100 ragazzi, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi, in varie città italiane, sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, oggetti atti ad offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica contenente benzina, indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo.
Sono stati rinvenuti anche capi rubati nei negozi nel corso delle recenti manifestazioni.Sono tuttora in corso da parte degli agenti della Digos accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte illecite.
“Le numerose perquisizioni effettuate in provincia di Como, con il sequestro di tirapugni, lame, mazze e passamontagna nell’abitazione del giovane ritenuto dagli investigatori il creatore della chat in cui si annunciavano devastazioni, dimostrano ancora una volta la professionalità e l’efficacia dell’azione delle nostre Forze dell’Ordine. A chi minaccia assalti e saccheggi e a chi si rende protagonista di manifestazioni violente, siano essi maranza, ProPal, anarchici o antagonisti di estrema sinistra, diciamo chiaramente che lo Stato risponde con fermezza e che chi commette reati passerà seri guai di fronte alla legge, anche se minorenne, come ha ribadito il Vicepremier Matteo Salvini. Dopo l’annunciato potenziamento dei presidi a Milano con 500 militari in più, la Lega è al lavoro per estendere il rafforzamento dell’operazione Strade Sicure anche a Como e al suo territorio, con l’invio di ulteriori soldati a supporto delle Forze dell’Ordine per prevenire episodi di criminalità e violenza e tutelare cittadini e commercianti. Un obiettivo che si inserisce nel percorso tracciato dalla risoluzione della Lega, di cui sono primo firmatario, approvata in Commissione Difesa della Camera, che prevede 3.200 militari in più per portare a 10.000 il contingente dell’operazione Strade Sicure su tutto il territorio nazionale”. Così il deputato comasco Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in Commissione Difesa della Camera dei deputati.
Un dispositivo rafforzato e comunque ingente che si prepara a blindare la città di Milano sabato a una settimana dalle devastazioni che hanno colpito il centro cittadino. Non ci saranno cortei per le vie del capoluogo lombardo ma solo presidi statici tra quelli autorizzati dalla Questura: un presidio contro il caro vita del sindacato Usb Lombardia si terrà in piazza Cavour dalle 11, stessa ora in cui in piazza XXV aprile ci sarà quello di Blocco Studentesco, il movimento vicino all’ambiente di estrema destra e CasaPound. Ci sarà poi il presidio pro Pal organizzato dall’Associazione palestinese in Italia, dalle 16 alle 18, in piazza Leonardo da Vinci, a cui sono previste circa 350 persone. Nulla di organizzato in Duomo e vie limitrofe, così come in Cairoli, ma il costante monitoraggio dei social sarà la chiave anche per capire come e se si muoveranno i gruppi auto organizzati, spesso racchiusi sotto il cappello del Movimento 17 ottobre. Attenzione massima e controlli nelle stazioni in una opera di filtraggio che sarà costante per tutta la giornata. Il dispositivo di sicurezza sarà comunque ingente e vedrà anche l’utilizzo dei 500 parà della Folgore che saranno impiegati in forma statica al fianco di polizia e carabinieri a cui sarà affidata la gestione dell’ordine pubblico
Il risultato della linea “punitiva” scelta negli ultimi anni sul fronte sicurezza “è una situazione carceraria minorile di sovraffollamento molto grave, come non c’è mai stato. Con oltre 500 minori in istituti e un trend inarrestabile di carceri piene”. Così Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia (Aimmf), contattato da LaPresse.”La risposta punitiva è stata imboccata quattro anni fa con i risultati che vediamo: l’80% dei giovani in istituti minorili non sono definitivi, le modifiche normative degli ultimi anni, a cominciare dal decreto Caivano, hanno agito in questa direzione ed è una proporzione non sostenibile. Ormai c’è una ipertrofia del sistema sulle misure cautelari, a fronte della quale i tribunali non riescono ad arrivare al processo in tempi utili perché le misure cautelari assorbono una quantità di risorse. È una emergenza ed è tanto più grave perché se tardano i processi, tarda la possibilità di fare la messa alla prova che è lo strumento principale per avviare i processi di rieducazione”, prosegue.
Sono dodici in Toscana le persone sottoposte a perquisizione personale e domiciliare dalla polizia di Stato, su delega dell’autorità giudiziaria, a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre scorsi. A Firenze la polizia ha perquisito cinque minorenni e due maggiorenni, a Siena sono invece due i maggiorenni così come ad Arezzo. A Prato è stata perquisita una persona.
Controllo capillare del territorio, in particolare nel centro storico, per prevenire possibili degenerazioni delle manifestazioni annunciate per domani, 24 ottobre, a Roma, così come in altre città italiane. In questura a Roma si è svolto il tavolo tecnico per fare il punto in vista delle possibili criticità di domani nella Capitale. I cortei preavvisati domani nella Capitale sono diversi, senza contare poi le manifestazioni non preavvisate, come accaduto domenica scorsa a Milano, che sono le più temute Il corteo di Gioventù Nazionale è in programma domani alle 10 e andrà da piazza della Libertà a piazza Risorgimento, nel quartiere Prati. Alle 15 il corteo dell’Asse Imperialista, da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali. C’è poi la mobilitazione del Movimento 17 ottobre, con doppio appuntamento alle 15, al Circo Massimo e a piazza del Popolo. La strategia della saturazione del territorio reale e virtuale è il cuore del piano di sicurezza illustrato dal questore di Roma a conclusione del tavolo tecnico presieduto nella mattinata odierna presso la sede della questura capitolina, che ha coinvolto tutti i dirigenti del quartier generale della polizia di Stato a Roma, oltre a tutte le altre forze di polizia e agli enti, che, a diverso titolo, sono chiamati a concorrere nella macchina securitaria per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.La logica di sistema, viene spiegato dalla questura, rappresenta, ancora una volta, la chiave di lettura di un processo di governo dell’ordine pubblico ormai sedimentato, che vedrà in campo, nel prossimo weekend, con una modalità di impiego integrata, i dispositivi finalizzati alla gestione delle manifestazioni ritualmente preavvisate, così come delle mobilitazioni spontanee annunciate in ambienti virtuali, con un’attività di presidio del territorio a cui è stato dato ulteriore impulso rispetto agli assetti quotidiani ordinari.
“Ho visto che Nordio” dopo i disordini che si sono verificati in diverse città italiane “ha detto che vuol costruire più carceri minorili. Io andrei anche oltre e guardereri ai genitori di questi tredicenni, quattordicenni, quindicenni che si macchiano di delitti pesanti del genere e che prendono bonus pubblici, prendono la casa popolare, prendono il bonus affitto, il bonus luce, il bonus gas, il bonus scuola, il bonus libri, la dote sport, la carta ‘Dedicata a te’. Ecco come Lega su questo stiamo lavorando: togliere, eliminare, tagliare tutti i bonus e i contributi pubblici ai maggiorenni che non si accorgono che hanno dei minorenni delinquenti in casa che commettono reati gravi. Questo è qualcosa su cui stiamo lavorando”. Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a TeleLombardia.
”Non ho ricevuto nessuna telefonata dalla Premier. Però qui sta ad ognuno rapportarsi alle amministrazioni locali e ai sindaci come ritiene”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Prove Aperte a Palazzo Marino, a proposito della telefonata della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che non è arrivata alla vigilia di un nuovo fine settimana a rischio di disordini in città. ”Io penso che sia un errore in questo momento non discutere. Le differenze politiche ci sono, però bisogna anche un po’ andare al di là”, ha aggiunto Sala. Il sindaco ha precisato di non voler alimentare uno scontro con Palazzo Chigi.”Se qualcuno la vuole intendere come polemica, non è polemica. Èun’osservazione”, ha sottolineato. Per il weekend Sala ha annunciato che seguirà la situazione dalla centrale del comando della polizia locale in piazza Beccaria, mentre nuclei di cinque militari presidieranno le vie dello shopping e le università. Secondo il sindaco, una maggiore vicinanza del governo ai sindaci in questa fase sarebbe stata utile. A una domanda sulle prossime comunali, Sala ha ammesso di temere che il clima sulla sicurezza possa favorire la destra. ”Vediamo la risposta che daranno tutti i candidati, anche quelli della mia parte politica”, ha concluso.
La Digos della questura di Padova ha eseguito una perquisizione nei confronti di un 17enne per il reato di istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico o all’odio tra le classi sociali. Alla vigilia delle manifestazioni di piazza preavvisate per la giornata di sabato 24 ottobre, sulla piattaforma Instagram, il giovane pianificava nella chat il compimento di azioni violente di danneggiamento e razzie contro pubblici esercizi del centro storico, invitando a vestirsi di nero e a portare fumogeni, fuochi d’artificio da sparare contro gli ‘sbirri’. Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha convocato in questura altri 11 ragazzi, 8 dei quali minorenni, accompagnati con i genitori, e disposto misure di prevenzione personali, a vario titolo, quali avvisi orali, daspo fuori contesto, dacur e diffide.Nell’ambito delle attività preventive svolte dalla Digos della questura euganea, i poliziotti dal monitoraggio delle piattaforme social hanno riscontrato come su Instagram più persone si stavano organizzando per la commissione di reati violenti, come danneggiamento e saccheggi di negozi del centro storico cittadino da effettuare nella giornata di sabato 24 ottobre in occasione di due cortei già preavvisati.Dalle chat gli iscritti pianificavano di spacciarsi per manifestanti per poi spaccare tutto, raccomandandosi di indossare abbigliamento ‘total black’, “portare al seguito fuochi d’artificio, petardi, fumogeni da indirizzare contro gli ‘sbirri’” e ancora saccheggiare due negozi di calzature del centro storico e da ulteriori accertamenti si riscontrava come il profilo Instagram fosse seguito da circa 200 persone.
Si svolgerà questa mattina in questura a Roma un tavolo tecnico per definire le misure in vista di domani, quando nella Capitale, come in diverse altre città italiane, è in programma una nuova protesta dopo gli scontri del 17 ottobre. Da giorni sui social rimbalza il tam tam della ‘convocazione’ al Circo Massimo per poi procedere lungo un percorso che porterà i partecipanti verso il centro storico, da piazza Venezia fino a piazza del Popolo. Contemporaneamente, alle 15 è prevista la partenza da piazza della Repubblica di un corteo contro la guerra. Cresce la preoccupazione per possibili infiltrazioni di frange violente, mentre aleggia ancora lo spettro di quanto successo domenica scorsa a Milano, con vetrine distrutte e negozi saccheggiati mentre decine di giovani violenti incappucciati e vestiti di nero tenevano in scacco il centro cittadino.
Sono state eseguite in tutta Italia perquisizioni della Digos a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre. Su delega dell’Autorità Giudiziaria e di iniziativa, la polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi. Le perquisizioni sono state eseguite dagli agenti della Digos a Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Firenze, Genova, Lodi, Napoli, Pescara, Padova, Cremona, Verbania, Aosta, Monza, Varese, Verona
“Ci stiamo confrontando con chi segue quotidianamente questo tipo di eventi: con la questura, con la Digos, con la prefettura. Lo scopo è mettere in campo il dispositivo più efficace possibile, perché abbiamo bisogno di difendere la nostra città da gruppetti di persone che in altre realtà hanno messo a ferro e fuoco vetrine, centri storici, piazze. Non vogliamo che questo accada a Firenze. Tutto il sistema, tutto il dispositivo di sicurezza sta lavorando per questo. Ognuno farà la sua parte, le forze dell’ordine, la polizia municipale. Siamo pronti”. Così questa mattina, intervistato da Controradio, l’assessore alla sicurezza del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, riferendosi alla manifestazione annunciata sui social per domani, sabato 24 ottobre alle 15 in piazza Santa Maria Novella dal movimento ’17 ottobre’ “Q differenza delle manifestazioni degli studenti, queste proteste violente non hanno nessuna connotazione politica, nessuna rivendicazione – spiega Giorgio – hanno come unico obiettivo quello di spaccare le cose, rubare vestiti e fare confusione. Questa roba qui è inaccettabile ed è incomprensibile come possa accadere”.L’assessore poi aggiunge: “Non ci sono particolari informazioni, ci sono delle attenzioni costanti, il monitoraggio dei canali social, dei gruppi, delle comunicazioni che vengono fatte attorno a queste manifestazioni. Ed è un lavoro che fa fondamentalmente la Digos. Ho visto gli studenti delle nostre scuole che si sono dissociati e hanno detto che non parteciperanno a queste manifestazioni. Credo che sia il modo migliore per marcare la differenza tra chi protesta per il proprio futuro e chi spacca per il gusto di farlo. I nostri studenti hanno ragione e dimostrano che la nostra città sa difendersi”.
Blitz della Polizia di Stato dall’alba in tutta la provincia, su delega della Direzione distrettuale antimafia e della Procura per i minorenni del capoluogo pugliese. La Digos e la Squadra mobile stanno eseguendo perquisizioni e interrogatori nei confronti di un folto gruppo di giovani e giovanissimi che secondo le ipotesi erano pronti a colpire e saccheggiare, sull’onda di quanto accaduto lo scorso fine settimana a Milano, diversi negozi del centro cittadino, in via Sparano, via Melo, via Argiro e Corso Vittorio Emanuele. Nel mirino del gruppo sarebbero finiti i negozi di lusso, sportivi e di elettronica concentrati nelle principali strade dello shopping cittadino: via Sparano, via Melo, via Argiro e corso Vittorio Emanuele. Secondo la ricostruzione investigativa, i presunti organizzatori avrebbero utilizzato i social network per coordinarsi e preparare le azioni, che sarebbero dovute scattare dal pomeriggio di oggi. A intercettare i segnali di allarme è stata la Digos della Questura di Bari, che ha monitorato le piattaforme online sulle quali i ragazzi avrebbero discusso i dettagli del piano. Gli investigatori avrebbero inoltre raccolto elementi relativi al possibile reperimento di armi, materiale esplodente e strumenti da scasso. Oggetti che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero potuti essere utilizzati anche contro le forze dell’ordine in caso di intervento.