Scontri a Milano, il centro si prepara a un nuovo sabato di tensione

Pannelli di compensato davanti alle vetrine dei negozi di via Torino e corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Sono stati montati a protezione dei marchi presi di mira durante gli scontri di sabato e domenica scorsi, quando alcuni negozi sono stati saccheggiati e danneggiati dai manifestanti. La città si è preparata così a un nuovo sabato di possibili disordini, annunciati negli ultimi giorni da appelli circolati sui social. Il personale degli esercizi colpiti ha preferito non parlare. Tutti hanno fatto riferimento al divieto di rilasciare dichiarazioni imposto dalle catene. Da domani alcuni nuclei formati ognuno da 5 militari della Folgore, inviati dal ministero della Difesa, pattuglieranno le vie dello shopping e le università.