Scontri a cortei, pianificavano assalti ai negozi a Bari: perquisiti e interrogati molti ragazzi

Blitz della Polizia di Stato dall’alba in tutta la provincia, su delega della Direzione distrettuale antimafia e della Procura per i minorenni di Bari . La Digos e la Squadra mobile stanno eseguendo perquisizioni e interrogatori nei confronti di un folto gruppo di giovani e giovanissimi che secondo le ipotesi erano pronti a colpire e saccheggiare, sull’onda di quanto accaduto lo scorso fine settimana a Milano, diversi negozi del centro cittadino, in via Sparano, via Melo, via Argiro e Corso Vittorio Emanuele. Nel mirino del gruppo sarebbero finiti i negozi di lusso, sportivi e di elettronica concentrati nelle principali strade dello shopping cittadino: via Sparano, via Melo, via Argiro e corso Vittorio Emanuele. Secondo la ricostruzione investigativa, i presunti organizzatori avrebbero utilizzato i social network per coordinarsi e preparare le azioni, che sarebbero dovute scattare dal pomeriggio di oggi. A intercettare i segnali di allarme è stata la Digos della Questura di Bari, che ha monitorato le piattaforme online sulle quali i ragazzi avrebbero discusso i dettagli del piano. Gli investigatori avrebbero inoltre raccolto elementi relativi al possibile reperimento di armi, materiale esplodente e strumenti da scasso. Oggetti che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero potuti essere utilizzati anche contro le forze dell’ordine in caso di intervento.

L’operazione punta a ricostruire la rete dei partecipanti

L’operazione punta a ricostruire la rete dei partecipanti, individuare i ruoli e verificare l’effettiva consistenza dei propositi emersi dalle comunicazioni online. Le contestazioni ipotizzate comprendono l’istigazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, con finalità di terrorismo, in concorso, oltre alla detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. L’inchiesta è coordinata dalla Dda e dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Bari, competenti in relazione alle diverse posizioni coinvolte. Gli accertamenti sono ancora in corso e dovranno chiarire se alle conversazioni e ai propositi attribuiti ai giovani corrispondano condotte concretamente preparatorie.