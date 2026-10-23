Scontri 17-18 ottobre, perquisizioni della Digos in 18 città d’Italia

Su delega dell’autorità giudiziaria, stamattina la Polizia di Stato ha eseguito numerose perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi. Le operazioni, condotte dagli agenti delle Digos, hanno interessato 18 città, tra cui Bari, Bologna, Genova, Firenze, Napoli, Monza, Varese e Verona. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica contenente benzina e indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo. Sono stati rinvenuti anche capi rubati nei negozi nel corso delle recenti manifestazioni.