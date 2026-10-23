Protesta autotrasportatori, rimossi i blocchi in Campania

Sono stati sciolti e smantellati nella notte i blocchi dei tir nel Casertano e nel Salernitano, lungo la rete autostradale campana, mentre a Napoli gli autotrasportatori hanno abbandonato il presidio al varco Bausan e quello in via Argine, nell’area orientale della città, vicino a una delle raffinerie. Le forze dell’ordine, con la polizia stradale hanno scortato i camion diretti ai depositi di carburante per consentire il ripristino dei rifornimenti. Dopo le proteste contro il caro carburanti, la situazione resta tuttavia critica sul fronte della distribuzione. Mancano, in alcune stazioni di servizio i carburanti, mentre in quelli funzionanti ci sono code per i rifornimenti. Le Prefetture competenti per territorio seguono l’evolversi della situazione. Un centinaio di autotrasportatori sono stati denunciati e segnalati dalla Questura di Caserta alle procure competenti ed alla Direzione distrattuale antimafia di Napoli.

Mimit, prezzo self benzina a 2,022 euro/litro. Gasolio a 2,26

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna – venerdì 23 ottobre 2026 – il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro/litro per la benzina e 2,260 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,045 euro/litro per la benzina e 2,300 euro/litro per il gasolio.

Conte al presidio a Pizzo Calabro. “Qui disagio vero, M5S sempre a vostro fianco”

Il leader M5S Giuseppe Conte è arrivato al piazzale dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro, dove ci sono alcuni lavoratori dell’autotrasporto dell’agricoltura in sciopero. “Sono qui per ascoltarvi”, ha detto l’ex premier, all’inizio del confronto. – “Siamo qui perché la vostra manifestazione è pacifica, se così non fosse non saremmo qui. Vogliamo richiamare responsabilità di chi governa su un quotidiano drammatico, ci troverete sempre al vostro fianco”, ha detto l’ex premier. “Qui c’è disagio vero: a noi non sfugge e non ci sfugge anche che queste manifestazioni sono state oscurate da una parte degli organi di stampa – ha aggiunto – La responsabilità maggiore di questo governo è avere negato che ci fosse una situazione difficile e sull’orlo del baratro. Servono soluzioni strutturali, ma se si fa finta di nulla non si riuscirà mai a intervenire. Chi vi parla ha governato: ho affrontato emergenze, ho impedito che le filiere produttive del Paese soccombessero. Non è stato facile, nessuno ha bacchetta magica, ma bisogna affrontare con serietà”, ha concluso.

Lunedì presidio taxi davanti a ministero Trasporti: “Garantita continuità servizio”

Si terrà in Piazzale di Porta Pia, di fronte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la manifestazione promossa da URI, itTaxi e Unicoop per lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 10 alle ore 13, contro il caro carburante e il crescente peso dei costi di esercizio sull’attività dei tassisti. È quanto fanno sapere le associazione, spiegando che la nuova sede sostituisce quella inizialmente comunicata di Via XX Settembre, davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze. “Lo spostamento – spiegano – è stato concordato con la Questura in considerazione dell’elevato numero di partecipanti previsto, con le delegazioni di tassisti in arrivo da ogni parte d’Italia. La variazione riguarda esclusivamente il luogo del presidio: data e orario restano confermati”.”Al centro della mobilitazione – affermano – le difficoltà economiche che l’aumento del prezzo dei carburanti sta determinando per la categoria, comprimendo i redditi e rendendo sempre più oneroso lo svolgimento del servizio. Le organizzazioni promotrici chiedono alle istituzioni attenzione e risposte concrete per tutelare la sostenibilità del lavoro dei tassisti. Nel corso della manifestazione, una delegazione ristretta presenterà al Ministero un documento con le rivendicazioni della categoria”. “Il presidio sarà pacifico, statico ed esclusivamente pedonale – garantiscono -. Parteciperanno i tassisti fuori dall’orario di servizio, in riposo o in ferie, nel rispetto della continuità del servizio pubblico. Non è prevista la presenza di vetture taxi nell’area della manifestazione”.