Palermo, scossa di magnitudo 5 nel Tirreno al largo della città

Un terremoto di magnitudo 5 è stato registrato dall’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 12.19, nel mar Tirreno Meridionale, al largo di Palermo. La scossa era stata preceduta da un movimento tellurico di magnitudo 4.3. Nell’arco di circa quattro ore sono state registrate una trentina di scosse. Nel capoluogo siciliano, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco, non si segnalano danni. La Protezione civile regionale ha invece revocato l’allerta arancione per maremoto emessa dopo lo sciame sismico.

Palermo, 17 luglio 2021 (Photo by: Sebastian Kahnert/picture-alliance/dpa/AP Images)

Sindaco di Palermo firma ordinanza per evacuazione di strutture pubbliche

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dopo lo sciame sismico di questa mattina sta per firmare “un’ordinanza per l’evacuazione di alcune strutture pubbliche“. Lo comunica il Comune sui social. “Il sindaco Roberto Lagalla sta seguendo l’evolversi della situazione dopo le scosse di terremoto avvertite in città, in costante contatto con la Protezione civile, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non si registrano danni a persone o cose”, si legge ancora nel post.