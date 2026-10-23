Femminicidio a Varese, 53enne uccide la fidanzata e si costituisce in Abruzzo

Nella notte i carabinieri della Compagnia di Avezzano, in provincia dell’Aquila, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 53enne. L’uomo, originario dell’Aquila e presentatosi spontaneamente nella caserma di via Genserico Fontana, è accusato di essere l’autore dell’omicidio di una donna di 36 anni di origine straniera, nella mattinata di giovedì 22 ottobre, a Vergiate (in provincia di Varese). Il fermato è stato condotto nella casa circondariale di Avezzano. È in corso l’attività di indagine per accertare l’esatta dinamica dei fatti.