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sabato 24 ottobre 2026

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Alessandria, bambina di tre anni trovata morta in casa: arrestata la madre

Alessandria, bambina di tre anni trovata morta in casa: arrestata la madre
Foto Carabinieri
LaPresse
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In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto a Tortona

Nella notte, a Tortona, in provincia di Alessandria, i Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione dove hanno trovato il corpo senza vita di una bambina di poco più di tre anni. Al momento dell’arrivo dei militari, in casa c’era solo la madre della piccola, che è stata ascoltata dal pubblico ministero e poi arrestata. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e chiarire le eventuali responsabilità.

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