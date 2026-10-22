Studentessa Erasmus stuprata a Milano, resta in carcere l’autore della violenza

Resta in carcere il 31enne peruviano fermato con l’accusa di aver violentato una studentessa tedesca 21enne in Erasmus, giovedì scorso a Milano. Lo ha disposto il gip di Milano Fabrizio Felice perché sussiste un “concreto” e “attuale” pericolo di fuga. Secondo quanto ricostruito, la violenza è avvenuta poco prima dell’alba del 15 ottobre scorso, quando la ragazza era stata notata da una coppia di passanti che ha allertato il 118. In seguito all’intervento delle forze dell’ordine, la ragazza era stata trasferita in ospedale per gli accertamenti.

Il gip: “Donna considerata come un oggetto”

Ha dimostrato di considerare la studentessa Erasmus di 21 anni “alla stregua di un ‘oggetto’ a sua disposizione sul quale sfogare, in modo violento e brutale, i propri impulsi sessuali”. Lo scrive il gip di Milano Fabrizio Felice nel provvedimento di convalida dell’arresto del 31enne accusato dello stupro avvenuto nei pressi del parco Trotter.

La ragazza: “Dopo l’aggressione mi diceva ‘Amore’”

L’ha aggredita alle spalle e dopo averla buttata a terra, l’ha immobilizzata e l’ha violentata. È il racconto della violenza subita dalla studentessa tedesca di 21 anni, in Erasmus in Italia, avvenuta lo scorso 15 ottobre a Milano. “Mi ha raggiunta alle spalle” e “mi ha cinto il collo con un braccio, come per strangolarmi”, ha denunciato la giovane, che ha tentato di divincolarsi; “non appena” il 31enne “si è reso conto che stavo cercando di divincolarmi per scappare, mi ha immobilizzata” e le ha usato violenza.

“Per tutta la durata”, “ho cercato di urlare per chiedere aiuto, ma lui continuava a stringermi il collo come per strangolarmi, togliendomi il respiro e impedendomi di gridare. A un certo punto, forse per aver avvertito l’avvicinarsi di qualcuno, l’uomo ha interrotto la sua azione. Mi ha fatta mettere seduta, ha tirato sui pantaloni e me li ha riallacciati”, ha ricordato la vittima. Ed è a quel punto che “l’uomo, come se volesse calmarmi o calmarsi, ricordo che pronunciava parole come ‘Amore’”.