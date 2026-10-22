Stop alla sospensione di Schengen, Italia e Spagna revocano le restrizioni alle frontiere

I ministri dell’Interno di Italia e Spagna, Matteo Piantedosi e Fernando Grande-Marlaska, dopo un cordiale colloquio telefonico, programmato in seguito all’incontro avvenuto a margine del Consiglio europeo tra i premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, hanno concordato che le sospensioni di Schengen in vigore nei due Paesi non verranno prolungate ulteriormente. La decisione, maturata dopo una attenta analisi della situazione, sarà accompagnata dal potenziamento dello scambio informativo per garantire la piena sicurezza dello spazio comune Schengen.

Quando e perché Italia e Spagna hanno sospeso Schengen

L’Italia aveva deciso di sospendere temporaneamente il regime di libera circolazione con la Spagna il 31 luglio scorso, in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. Aveva quindi reintrodotto i controlli alle frontiere, generando dure critiche da parte di Madrid che aveva riposto con la stessa moneta. Lo stop a Schengen è durato per oltre due mesi e mezzo interessando porti e aeroporti italiani e spagnoli. Meloni e Sanchez, in occasione dell’ultimo Consiglio europeo, si sono incontrati per discutere della situazione e hanno deciso di sostituire queste misure con altre forme di cooperazione.