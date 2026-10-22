Scontri a Milano, tam tam nelle chat in vista di sabato: Meloni apre a divieto social per under 14

Un tam tam online continuo per organizzare le manifestazioni del prossimo sabato, 24 ottobre, in tutta Italia mentre l’attenzione di forze dell’ordine e politica si sposta sul web. Dopo il weekend di proteste e devastazione, il movimento – che tale ancora non è – prova a organizzarsi in maniera organica e lo fa usando il canale da cui tutto è iniziato: il web, o meglio i social, da Tiktok a Telegram. Il tutto mentre la premier Giorgia Meloni ‘apre’ a un possibile divieto dei social agli under 14, dicendosi non contraria alla proposta di legge a firma di Marianna Madia (ex Pd, oggi in Iv) e Laviania Mennuni (FdI).

Le analisi dei gruppi Telegram

Il terreno di ‘scontro’, in attesa di capire se le piazze si riempiranno davvero, si sposta dunque online. Sui gruppi Telegram del cosiddetto ‘Movimento 17 ottobre‘, sono stati rilanciati gli appuntamenti a Milano, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari, Genova e Bologna per ogni sabato alle 15 a oltranza, “fino alla caduta di questo governo”, come si legge nelle chat. Nelle conversazioni tra gli utenti emerge un senso di spaesamento ma anche la volontà di dare seguito ai due giorni di fuoco della scorsa settimana, tra chi suggerisce letture ‘formative’ e chi metodi per “abbagliare le telecamere” per non essere identificati.

TikTok condanna le violenze

Anche i colossi del web cercano di limitare i danni. Tiktok ha riferito di condannare ogni forma di violenza, precisando che la piattaforma “non consente contenuti che la incitano o promuovono attività criminali”, ma di “distinguere tra i contenuti che documentano le proteste e quelli che incitano alla violenza, garantendo l’accesso alle informazioni e il dibattito pubblico, contrastando al contempo l’uso improprio della piattaforma”. La società ha anche annunciato l’attivazione di una task force e di aver rafforzato le attività di moderazione, anche attraverso tecnologie di riconoscimento di immagini e audio.

Che ci sia una regia dietro alle mobilitazioni online è una delle ipotesi messe in campo non solo dagli investigatori – già alle prese in questi giorni con falsi allarmi bomba nelle scuole e minacce di stupri di gruppo rimbalzati in tante chat WhatsApp – ma anche della politica. Di “guerra ibrida” ha già parlato più volte il Ministro della Difesa Guido Crosetto anche in riferimento alle infiltrazioni nei social. “Vietare TikTok? Va fuori dalle mie competenze, ma se mi chiamano in Parlamento dirò cosa ne penso”, ha precisato il ministro.