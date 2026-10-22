Scontri a Milano, insulti e gestacci al prete che risponde col dito medio: il video virale sui social

E’ diventato virale sui social un prete di Milano ripreso in un video durante gli scontri di sabato scorso nel capoluogo lombardo. Il sacerdote ha reagito mostrando il dito medio a una serie di insulti e gestacci che gli sono stati rivolti da alcuni dei ragazzi responsabili delle violenze commesse nel centro della città, il giorno della manifestazione contro il caro vita.

®️ ✠ 🪖💥 ¡EL SACERDOTE DEL AÑO! 💥 🇮🇹 Italia, Milán. Uno de los alborotadores y saqueadores le pide una bendición a un párroco. Él les responde haciendo una peineta (mostrando el dedo medio). ¡Un héroe!👏👏 https://t.co/JGrXY7bJXd — ®️ Hunter ✠ 🪖 (@Bel31278Andres) October 21, 2026

Il prete: “Pentito? No, mica ho dato un cazzotto”

Il prete 65enne si trovava davanti alla chiesa di Sant’Alessandro di Zebedia, nei pressi della centralissima via Torino, che osservava un gruppo di giovani incappucciati che si allontanavano dal centro devastato di Milano. Il sacerdote, don Giannicola Maria Simone, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato cosa è successo quel pomeriggio: “Mentre questi giovani passavano, qualcuno mi ha fatto il dito medio. Sono ragazzi, quindi non mi sorprendo. Io gli ho risposto a mia volta con il dito medio, ma senza intenzioni né violente né con il rischio di scatenare ulteriore rabbia”. Il prete, che dopo aver visto le violenze che erano scoppiate era andato di corsa a chiudere la chiesa, non è per nulla pentito: “Ma no, non credo che si debba parlare di pentimento. Avessi dato un cazzotto allora sì. Di certo fuori dal contesto degli scontri non avrei mai fatto una cosa del genere”.