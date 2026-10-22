Protesta autotrasportatori, blocchi al Sud: scaffali vuoti e code ai benzinai. Nordio: “Probabili infiltrazioni criminali” – La diretta

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburanti. La mobilitazione va avanti in particolare in Campania, Puglia e Molise, mentre in Sicilia il fermo è stato revocato. Nel frattempo continua a salire il prezzo di benzina e diesel: quest’ultimo è arrivato a toccare i 2,300 euro al litro in autostrada. “L’obiettivo è quello di trovare risposte per tutti gli autotrasportatori”, ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. La premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi il Consiglio dei ministri, con l’intenzione di adottare un decreto legge per il settore.
Punti chiave
- Garante scioperi chiede precettazione autotrasportatori
- Nel decreto aiuti, tassa pacchi rinviata di un mese fino a primo gennaio 2027
- Prosegue presidio nel Salernitano, nessun disagio
- Prefetto Napoli istituisce tavolo permanente con sindacati
- Salvini: "Un conto manifestare, altro cedere a violenza e criminalità"
- Camionisti Foggia: "Protesta finché non si abbassa prezzo"
- Occhiuto: "Calabria raddoppia fondi per agricoltori"
- A Napoli e provincia prese d'assalto le pompe che hanno ancora benzina
- Confimprenditori: "Tanto rumore per poco"
- A Pozzuoli fermi gli aliscafi e i pescherecci, traghetti in difficoltà
“Facendo seguito al monitoraggio avviato nei giorni scorsi, la Commissione di Garanzia sugli scioperi prende atto del senso di responsabilità e della collaborazione dimostrati da alcune sigle dell’autotrasporto, che hanno spontaneamente scelto di revocare le iniziative di protesta. Tuttavia, sul territorio nazionale permangono diffusi e persistenti blocchi stradali che continuano a svolgersi in palese violazione delle regole di settore e del Codice di autoregolamentazione, prolungando una criticità ormai insostenibile negli approvvigionamenti dei beni di prima necessità. Rilevato che tale condotta genera un pericolo grave e imminente di lesione dei diritti costituzionali dei cittadini – con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla libertà di circolazione –, la Commissione ha formalmente segnalato la situazione alle Autorità competenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f, della legge n. 146 del 1990, affinché adottino le misure e i provvedimenti necessari a garantire l’immediata ripresa delle consegne dei beni di prima necessità e dei servizi essenziali per il Paese”. Lo si legge in una nota diffusa dal Garante degli scioperi.
Il decreto con i sostegni all’autotrasporto, varato oggi dal Consiglio dei ministri, prevede anche un nuovo rinvio della tassa sui piccoli pacchi provenienti da extra Ue. La nuova proroga dell’entrata in vigore del contributo doganale vale “dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027”.
Continua il presidio degli autotrasportatori sulla Nocera-Pagani, in provincia di Salerno, nei pressi dello svincolo dell’A30. Il presidio, a quanto si apprende, è composto da un centinaio di mezzi. Non si registrano particolari disagi.
Incontro, questo pomeriggio, in Prefettura a Napoli. L’incontro è stato convocato dal Prefetto Michele di Bari, su richiesta delle organizzazioni sindacali, cui hanno partecipato i Segretari Regionali delle organizzazioni sindacali Cgil, Nicola Ricci, Cisl, Melicia Comberiati, e Uil, Giovanni Sgambati.”Nel corso della riunione – si legge in un comunicato -, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso forte preoccupazione per le crescenti difficoltà operative che stanno colpendo l’intero comparto della logistica e della distribuzione. In particolare, è stata evidenziata l’esigenza impellente di contenere gli impatti che la mancanza di carburante e i conseguenti blocchi della movimentazione merci stanno già generando sul tessuto economico locale, con il rischio concreto di ricadute negative sui livelli occupazionali e sulle filiere produttive del territorio metropolitano.Raccogliendo la richiesta presentata congiuntamente da Cgil, Cisl e Uil, il Prefetto ha disposto l’immediata attivazione di un Tavolo permanente di crisi e monitoraggio presso il Palazzo del Governo.Il tavolo vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle sigle sindacali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni preposte. L’organismo avvierà subito un’analisi approfondita e continuativa delle criticità connesse al blocco degli autotrasportatori, al fine di individuare soluzioni condivise, tutelare la continuità dei servizi essenziali e salvaguardare i posti di lavoro.La Prefettura continuerà a promuovere ogni utile forma di dialogo e mediazione per garantire l’equilibrio tra il diritto alle rivendicazioni di categoria e la tutela dell’economia generale della provincia”.
“Un conto sono manifestazioni anche forti, altra cedere a criminalità e violenza”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Radio Cusano parlando delle proteste dei tir.
“Abbiamo deciso di restare fermi con i nostri mezzi, visto che siamo stati minacciati dal governo, che se non avessimo sciolto i presidi saremmo stati denunciati, ci avrebbero fatto verbali, sequestrato i mezzi…non c’è bisogno, perché stiamo tranquilli a casa nostra, e lo faranno anche gli altri. Arriverà il punto che nessuno più potrà comprare merce nei negozi e tutto il resto. Fin quando non si decidono ad abbassare il prezzo alla colonnina. La nostra è una protesta pacifica”. Così a ‘Diario del giorno, condotto da Sabrina Scampini su Retequattro, i camionisti pugliesi di Lucera (Foggia) hanno appena annunciato che proseguiranno la protesta finché il prezzo della benzina non si abbasserà.
“Lo avevo detto, lo abbiamo fatto.Raddoppiamo i fondi per aiutare gli agricoltori calabresi a sostenere il caro gasolio, con il rimborso diretto della differenza di prezzo.Noi ci siamo. E stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare risposte concrete a chi lavora la nostra terra”. Così sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.
Prosegue l’odissea degli automobilisti alla ricerca di pompe di benzina per fare rifornimento. A causa del blocco degli autotrasportatori continuano a scarseggiare benzina e gasolio, poche le pompe aperte prese d’assalto a Napoli e in tutta la provincia. Anche Pozzuoli vive lo stesso disagio, la maggior parte dei serbatoi sono vuoti e le file alle poche pompe aperte sono lunghe diverse centinaia di metri. Lunghe attese per automobilisti e motociclisti incolonnati, nella speranza che il carburante non finisca una volta arrivato il proprio turno.
“Tanto rumore per poco. Le misure uscite dal Consiglio dei ministri si limitano a gestire l’emergenza, ma una crisi così profonda avrebbe meritato interventi ben più incisivi”.Così Confimprenditori commenta l’accordo tra il Governo e le associazioni dell’autotrasporto, annunciato dalla premier Meloni.”Gli stanziamenti aggiuntivi annunciati (106 milioni per l’autotrasporto, 60 per il gasolio agricolo, 10 per la pesca) si aggiungono a risorse già previste da tempo e non ancora erogate. Sono cifre – afferma – che non corrispondono alla dimensione del problema: i costi dei carburanti continuano a pesare sui bilanci di camionisti, agricoltori e pescatori, e nulla indica un’inversione di tendenza”.”Sono pannicelli caldi, utili a sedare qualche protesta, ma tra qualche mese tutto tornerà com’era prima”, afferma Ruvolo, presidente di Confimprenditori -. Le categorie non riescono più a sostenere le proprie attività con costi ormai insostenibili, e un sollievo temporaneo non cambia la sostanza. Servono misure più importanti, serve un cambio di passo. E servono altri soldi, e ne servono tanti.Il Governo smetta di inseguire l’emergenza e affronti la crisi per quello che è”.
La protesta per il caro carburanti continua a produrre effetti negativi sul trasporto e sull’approvvigionamento dei generi alimentari. Al porto di Pozzuoli numerose corse verso le isole sono state soppresse. Gestur ha tutti i mezzi fermi, Medmar riesce ancora a garantire parte delle corse, mentre Caremar ha fermato tutti gli aliscafi, i traghetti invece procedono regolarmente. Anche i pescatori iniziano l’agitazione, le barche, anche a causa del maltempo, sono tutte ferme. Chi ha ancora carburante a bordo proverà a uscire nei prossimi giorni, fino a esaurimento scorte, mentre diversi pescatori sono ormai costretti a fermarsi.
Le Associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione collettiva, ANGEM, ANIR Confindustria, Confcooperative e Legacoop Produzione e Servizi, esprimono “forte preoccupazione per le gravi ripercussioni che il blocco dell’autotrasporto in alcune aree del Mezzogiorno sta determinando sulla regolarità delle forniture alimentari destinate ai servizi di mensa scolastica, sanitaria, sociosanitaria e aziendale”.”Le difficoltà nella movimentazione delle merci – affermano in una nota – stanno infatti causando ritardi e problemi nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, in particolare prodotti freschi e freschissimi, la cui disponibilità è essenziale per garantire la preparazione quotidiana dei pasti destinati a milioni di utenti. Una criticità logistica che, nella ristorazione collettiva, può riflettersi rapidamente sulla continuità di servizi essenziali rivolti ogni giorno a studenti, pazienti, persone fragili e lavoratori”.”Il quadro sta ponendo gli operatori economici del settore in una condizione di crescente difficoltà operativa, con il concreto rischio di non poter assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali previsti dai capitolati di gara, spesso caratterizzati da stringenti requisiti qualitativi, nutrizionali e merceologici. Le imprese – spiegano – stanno adottando ogni misura organizzativa possibile per limitare i disagi e assicurare la regolare erogazione del servizio pubblico, ma il protrarsi delle attuali condizioni rischia di compromettere l’esecuzione dei contratti e la disponibilità di specifiche categorie di prodotti previste dalle offerte tecniche aggiudicate.Le Associazioni chiedono inoltre alle istituzioni competenti di adottare “ogni misura utile a garantire, nelle aree interessate, la circolazione dei mezzi che trasportano derrate alimentari destinate alla ristorazione collettiva, con particolare attenzione alle forniture rivolte alle scuole e alle strutture sanitarie e sociosanitarie”.
Angem, ANIR Confindustria, Confcooperative e Legacoop Produzione e Servizi richiamano pertanto l’attenzione delle Amministrazioni committenti affinché, nell’attuale contesto emergenziale, siano adottati criteri di ragionevolezza e proporzionalità nella valutazione degli adempimenti contrattuali, tenendo conto delle oggettive difficoltà logistiche e di fornitura non imputabili agli operatori economici.Nei casi in cui l’oggettiva indisponibilità di specifiche derrate renda necessarie temporanee variazioni rispetto a quanto previsto dai capitolati o dalle offerte tecniche, è necessario consentire alle imprese di adottare tempestivamente soluzioni alternative concordate con le committenze, salvaguardando in ogni caso la sicurezza alimentare, i requisiti nutrizionali, la gestione delle diete speciali e gli standard di qualità del servizio.Al contempo, si auspica una rapida soluzione delle criticità attualmente in essere, al fine di ripristinare la piena operatività delle catene di fornitura e assicurare la continuità di un servizio essenziale per cittadini, studenti, pazienti e lavoratori.Il monitoraggio proseguirà con attenzione, mantenendo un confronto costante con le istituzioni competenti e con le committenze interessate. In questo contesto, gli eventi straordinari esterni alla sfera di controllo delle imprese dovrebbero essere considerati, dalle Amministrazioni aggiudicatrici, quale circostanza eccezionale ai fini della corretta gestione dei rapporti contrattuali, evitando l’applicazione di penalità o contestazioni nei casi in cui eventuali disservizi o scostamenti rispetto alle previsioni dei capitolati siano direttamente riconducibili alle oggettive difficoltà di approvvigionamento determinate dal blocco dei trasporti.
Si sono svolti, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria, i due incontri convocati dal prefetto, Clara Vaccaro, per affrontare le problematiche connesse alle manifestazioni contro il caro carburante che interessano da giorni anche la provincia calabrese.Il primo si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alla presenza del Sindaco Metropolitano, dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti dei manifestanti. Al termine del confronto, questi ultimi, pur mantenendo fermo lo stato di agitazione, hanno con senso di responsabilità aderito all’invito di ridimensionare i presidi, assicurando la regolare circolazione dei mezzi e il normale approvvigionamento dei beni.Il Tavolo creato ieri rimarrà aperto e pronto a veicolare agli organi di governo le istanze dei manifestanti e le ragioni delle proteste.
Questa mattina il prefetto ha invece incontrato, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti, Assolatte, Assalzoo, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dell’Ordine dei Farmacisti, della Sacal e dell’Autorità Rifiuti e risorse idriche Calabria.Tutti gli intervenuti hanno evidenziato, al netto delle difficoltà dovute alla limitata circolazione dei mezzi pesanti ed alle fisiologiche riduzioni degli approvvigionamenti, che non si sono registrate situazioni di particolare criticità.È stato rappresentato, tra l’altro, che sul territorio provinciale non sono mancati farmaci e i presidi sanitari hanno regolarmente erogato le prestazioni; la temporanea disponibilità limitata di carburante per gli aeromobili non ha in alcun modo ridotto l’operatività dello scalo reggino, che oggi pomeriggio riceverà i necessari rifornimenti; sono riprese regolarmente le attività di smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti, che negli ultimi giorni avevano comportato un rallentamento nel conferimento a discarica degli rsu raccolti nei Comuni.
Da oggi, peraltro, con la rimodulazione della protesta si è avviata la progressiva “normalizzazione” della distribuzione dei prodotti, che nel giro di alcuni giorni consentirà di tornare alla piena operatività di tutti i punti vendita.Vivo apprezzamento è stato inoltre manifestato per l’operato del personale delle forze dell’ordine, impegnato a garantire in questi giorni il contemperamento del diritto di manifestazione con il diritto alla circolazione dei mezzi e delle persone, nonché il transito dei mezzi che trasportano merci deperibili, dei trasporti urgenti e di quelli collegati ai servizi pubblici essenziali.Al riguardo, il prefetto, nel sottolineare che le manifestazioni si sono svolte senza criticità, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal questore, ha assicurato che l’attenzione sarà mantenuta elevata, e ha invitato a segnalare tempestivamente – ove si verificassero – eventuali situazioni illecite, al fine di consentire il pronto intervento delle forze di polizia.
“La misura prevista dal decreto sull’autotrasporto approvato oggi dal Consiglio dei ministri rischia di determinare rincari dei prezzi al dettaglio per l’88% della merce venduta nei negozi italiani”. Lo afferma il Codacons, che esprime “perplessità circa il provvedimento secondo cui i rincari del gasolio saranno trasferiti in parte ai committenti”. “Giusto aiutare gli autotrasportatori schiacciati dal caro-carburante, ma trasferire i rincari alla pompa sui committenti e quindi sulla filiera di distribuzione rischia di determinare un aumento generalizzato dei prezzi al dettaglio per quei prodotti, l’88% della merce venduta nei negozi e nei supermercati, che vengono trasportati su gomma in Italia”, spiega il Codacons. “A pagare il conto della situazione potrebbero quindi essere i consumatori finali, sui quali verrebbero scaricati i maggiori costi di trasporto, con impatti negativi sull’inflazione. “Per tale motivo invitiamo il governo a vigilare con la massima attenzione e a prevedere strumenti volti ad evitare che il caro-gasolio venga pagato solo dai consumatori attraverso i listini al dettaglio”, conclude l’associazione.
Le associazioni nazionali dell’albo autotrasporto apprezzano l’approvazione immediata del decreto-legge urgente da parte del Consiglio dei Ministri appena terminato, che contiene le misure di carattere economico e normativo annunciate dal Ministro Salvini durante l’incontro tenutosi in Prefettura a Milano appena 2 giorni fa. “È la dimostrazione che il malessere e il disagio di un’intera categoria – sostengono le Associazioni – avessero bisogno di risposte immediate per la liquidità aziendale, a partire dalla necessità di sbloccare i pagamenti di tutte le risorse già stanziate dopo l’Accordo di Palazzo Chigi del 22 maggio, ulteriori stanziamenti per i crediti d’imposta per gli acquisti di gasolio e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento automatico del costo del gasolio per le prestazioni di trasporto. Ringraziamo la Premier Meloni e il Vicepremier Salvini per aver compreso l’urgenza del momento e auspichiamo che prosegua il dialogo costante con le Federazioni nazionali degli autotrasportatori già a partire dall’incontro del Tavolo permanente dell’autotrasporto e della logistica che si terrà martedì 27 ottobre”, afferma Paolo Uggè, presidente Fai e Unatras, a nome delle Associazioni nazionali iscritte all’albo autotrasporto.
“Misure inadeguate e insufficienti” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il video della Premier Meloni sull’accordo tra il Governo e le associazioni dell’autotrasporto.”A parte il fatto che la gran parte dei provvedimenti annunciati oggi non aggiungono novità ma si limitano a colmare l’incredibile ritardo con il quale il Governo ha dato attuazione a quanto già previsto da mesi, erogando, si spera, i 434 milioni stanziati da troppo tempo, a parte il fatto che gli stanziamenti aggiuntivi, 106 milioni di euro in più per l’autotrasporto, 60 milioni per il gasolio agricolo e 10 per i pescatori, sono briciole per una situazione che non accenna affatto a migliorare, ma il punto più grave è che hanno dimenticato, come sempre, intere categorie che stanno subendo il salasso carburanti, dagli artigiani ai tassisti, fino ai pendolari a cui avevano promesso mesi fa un bonus carburante che, anche se si tratterebbe di fare a scaricabarile sulle spalle delle imprese, non ha mai visto la luce” prosegue Dona.”Per tutte queste ragioni, ribadiamo la richiesta minima di riattivare perlomeno il farlocco meccanismo delle accise mobili” conclude Dona.
“Il Governo interviene con un pacchetto articolato di misure a sostegno dell’autotrasporto, mettendo in campo risorse aggiuntive per compensare il caro carburanti, alleggerire i costi a carico delle imprese e sostenere i piccoli operatori. Esprimo particolare soddisfazione per la norma sul fuel surcharge, che va nella stessa direzione della proposta di Forza Italia a firma della deputata Marta Fascina volta a rafforzare le tutele economiche degli autotrasportatori rispetto all’aumento del costo del carburante. Ora è indispensabile procedere subito alla totale revoca di ogni forma di protesta, nell’interesse del Paese”. Lo afferma in una nota il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia. “Grazie all’impegno del Governo, vengono recuperati 45,2 milioni di euro per incrementare da 430 a 475,2 milioni – prosegue – il plafond dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al periodo da marzo ad agosto. A queste risorse si aggiungono altri 60 milioni di euro per coprire le spese sostenute tra settembre e l’inizio di ottobre, rafforzando il sostegno alle imprese di autotrasporto colpite dal rincaro del gasolio. Sono inoltre previsti 10 milioni di euro a fondo perduto per i maggiori costi sostenuti dalle imprese ittiche e 60 milioni di euro per il settore agricolo – elenca -. Misure che testimoniano l’attenzione del Governo verso le categorie produttive più esposte all’aumento dei prezzi energetici, insieme allo sblocco per via amministrativa dei 590 milioni per il rinnovo mezzi. Molto positiva anche la possibilità di sospendere i canoni di leasing per sette mesi e la digitalizzazione della lettera di vettura, insieme all’attenzione rivolta ai piccoli operatori e a chi è rimasto escluso dalle misure previste dalla normativa europea. Con la norma sul fuel surcharge si tutelano inoltre gli autotrasportatori dagli aumenti del gasolio, introducendo anche per i contratti non scritti l’adeguamento della componente carburante in fattura al fine di rendere più equa la ripartizione dei rincari tra vettori e committenti. Il nostro impegno è massimo per dare risposte tempestive a un settore strategico per l’economia nazionale, sostenere le imprese e tutelare la continuità delle forniture. Al tempo stesso, il Governo sarà inflessibile contro ogni limitazione alla libertà di circolazione che metta ulteriormente a rischio le attività economiche e scarichi i costi sulla collettività”. “Noi – conclude Ferrante – continueremo a lavorare per affrontare le criticità del comparto, garantendo il rispetto delle regole, la continuità delle attività produttive e l’efficienza del sistema dei trasporti”.
“La riduzione della capacità di raffinazione europea si traduce oggi in una maggiore esposizione alle tensioni internazionali e in costi più elevati per l’approvvigionamento di prodotti essenziali come gasolio e jet fuel che l’Europa ha bisogno di importare”. Lo afferma l’Unem che sulla base di elaborazioni su dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, rileva che “tra marzo e settembre 2026 il gasolio in Europa ha registrato un differenziale medio superiore ai 7 centesimi euro/litro, con picchi fino a 13 centesimi rispetto al mercato americano. Applicando questo differenziale sui consumi stimati di UE e Regno Unito nello stesso arco di tempo, si genera un costo addizionale di 11 miliardi di euro, di cui oltre 9 miliardi nella sola UE. Anche rispetto alle quotazioni dell’area di Singapore il costo europeo risulta superiore, anche se con un differenziale più contenuto tale da determinare un impatto complessivo stimato in circa 1,2 miliardi di euro”. Una situazione “analoga interessa il jet fuel. Nello stesso periodo le quotazioni europee sono risultate mediamente superiori di circa 8 centesimi euro/litro rispetto agli USA e di 6 centesimi euro/litro rispetto a Singapore. Facendo sempre riferimento ai consumi stimati di UE e Regno Unito, il differenziale rispetto agli Stati Uniti determina un extracosto di circa 4 miliardi di euro, che si riduce a circa 3 miliardi nel confronto con Singapore. Complessivamente, dunque, tra marzo e settembre il maggiore costo europeo per l’approvvigionamento di gasolio e jet fuel rispetto al mercato statunitense è stimabile in circa 15 miliardi di euro”. “I dati su gasolio e jet fuel sono la cartina di tornasole della carenza di capacità di raffinazione europea verso gli altri Continenti. L’Europa è stata l’unica a ridurre la capacità di raffinazione negli ultimi anni mentre altri investivano e ora ne paghiamo chiaramente le conseguenze. Le politiche energetiche europee, unitamente alle false promesse di una transizione immediata e riduzione dei consumi, hanno fatto indebolire un settore industriale strategico” è stato il commento di Gianni Murano, presidente Unem. “Come abbiamo ribadito nel recente confronto dell’8 ottobre con i ministri Urso e Pichetto Fratin, la sicurezza energetica non significa soltanto disporre del greggio, ma anche poterlo trasformare nei prodotti necessari all’economia. Per questo la raffinazione deve essere riconosciuta come un’infrastruttura strategica europea e accompagnata nella transizione, evitando ulteriori perdite di capacità produttiva”, ha concluso Murano.
“Le mobilitazioni in corso nel settore dell’autotrasporto, con i conseguenti blocchi alla viabilità, stanno causando alcune ripercussioni sulla distribuzione dei farmaci, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Isole, dove si registrano ritardi che, nei casi più gravi, vanno oltre le 72-96 ore. Le conseguenze – ha dichiarato a LaPresse Michele Uda, Direttore Generale di Egualia – hanno iniziato a farsi sentire solo nelle ultime ora sul fronte degli approvvigionamenti ospedalieri e delle forniture destinate ad alcuni pazienti assistiti a domicilio”. “Per garantire la disponibilità di medicinali salvavita si è reso necessario, in alcune circostanze, attivare collegamenti aerei eccezionali – ha aggiunto Uda – Al momento non emergono problemi generalizzati legati alla corretta conservazione dei farmaci, ma il perdurare delle interruzioni della circolazione potrebbe rischiare di compromettere progressivamente la continuità delle consegne”. Per Egualia “la priorità deve essere quella di salvaguardare l’accesso alle terapie, prevedendo percorsi preferenziali per il trasporto dei medicinali, la cui disponibilità rappresenta un requisito imprescindibile per la tutela della salute pubblica”. “Su questo fronte manteniamo un’interlocuzione diretta con alcune delle Regioni più coinvolte, tra cui la Campania, riscontrando una costante attenzione e un concreto impegno per affrontare le criticità”, conclude Michele Uda.
In merito alla presunta e ad oggi non rivendicata manifestazione contro il carovita a Trento, in programma sabato, Cgil, Cisl e Uil specificano che non sono coinvolti “in una mobilitazione che, fino a questo momento, non ha reso noti né gli organizzatori né ha declinato in modo chiaro le ragioni per scendere in piazza. Si tratta di un annuncio, che potrebbe essere una falsa notizia come quelle girate in questi giorni sui canali social o peggio un’occasione per strumentalizzare gli inconsapevoli partecipanti e coinvolgerli i disordini senza giustificazione”. I sindacati confederali, nel ribadire “il valore fondamentale del diritto a manifestare di tutte e tutti i cittadini”, ricordano però “la necessità di rispettare le essenziali regole democratiche. Proprio in ragione di questo valore, dei sentimenti di frustrazione e delle condizioni di difficoltà in cui versano molte famiglie anche in Trentino, ritengono fondamentale respingere ogni forma di possibile strumentalizzazione orchestrata da chi nel convocare la piazza si nasconde dietro l’anonimato”.
“Le imprese della distribuzione alimentare accolgono con sollievo le notizie sulla ripartenza dei trasporti e sulla rimozione dei presidi a caselli e svincoli autostradali. Si attendono ora riscontri concreti sull’arrivo delle merci e sulla regolarità delle consegne: anche con l’effettiva ripresa dei flussi, serviranno giorni per riportare la normalità nei negozi”. È quanto sottolinea Confesercenti.”Fino a ieri quattro attività su dieci, tra quelle associate, segnalavano criticità negli approvvigionamenti. Quattro giorni di disagi che hanno compromesso la regolarità degli assortimenti e le opportunità di vendita, con conseguenze a effetto domino anche per le attività della ristorazione”, aggiunge l’associazione.”La rete esposta alle ripercussioni dei blocchi è infatti molto ampia. Nelle regioni del Centro-Sud operano circa 92mila negozi alimentari in sede fissa, specializzati e non, grande distribuzione compresa. Tra questi, 11.500 negozi di ortofrutta e 4.500 pescherie: attività particolarmente vulnerabili, perché lavorano con prodotti deperibili e dipendono dalle consegne quotidiane. A questi si aggiungono 27mila ambulanti alimentari, di cui circa 13mila di ortofrutta e 12mila distributori di carburante”, sottolinea Confesercenti. Napoli e Bari, spiega l’associazione, “risultano tra le città più colpite dai disagi. Nel solo Comune di Napoli – dove fino a ieri era di fatto impossibile far rifornimento – operano 1.370 negozi di ortofrutta, 525 pescherie, 3.600 ristoranti e 710 distributori di carburante. A Bari si contano 440 negozi di ortofrutta, 240 pescherie, 1.300 ristoranti e 320 distributori”.”Per recuperare la piena operatività occorrerà ricostituire le scorte e ripristinare la continuità delle forniture. Resta però il peso delle vendite mancate durante il fermo, un problema soprattutto per le pmi del retail, già alle prese con margini ridotti e rincari lungo la filiera”, commenta Confesercenti.”L’elevato costo dei carburanti resta il nodo da affrontare, per gli autotrasportatori e per l’intero sistema distributivo. Le difficoltà di questi giorni stanno già alimentando tensioni sui prezzi, in particolare nell’ortofrutta: prolungare l’incertezza significherebbe aggravare le perdite lungo tutta la filiera del comparto distributivo delle attività di prossimità e trasferire ulteriori costi sulle famiglie”, sottolinea.
“Sono preoccupato e spero che il Governo faccia quello che abbiamo fatto noi in Toscana: l’unico modo per tornare alla normalità è il dialogo”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, riferendosi al blocco dei tir per protesta contro il caro carburanti.”E’ necessario essere molto vicini a quello che è il senso costruttivo delle proteste, come ho fatto con gli agricoltori: a loro – ha spiegato Giani – abbiamo cercato di dare delle risposte attraverso un supporto che può nascere da nostre normative o da nostri aiuti”.
“Il nuovo intervento da 60 milioni di euro sul gasolio agricolo annunciato dal Governo Meloni e dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida rappresenta una risposta importante alle richieste avanzate più volte da Coldiretti, da ultimo anche dal palco del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione che si è tenuto a Roma in questi giorni. Un segnale concreto di attenzione verso un settore strategico per il Paese, duramente colpito dall’esplosione dei costi di produzione provocata dalle tensioni internazionali. Le nuove risorse, destinate ad alleggerire il costo del carburante agricolo, rappresentano un sostegno fondamentale per le imprese. E’ stata accolta anche la nostra proposta di semplificazione delle modalità di erogazione che garantirà liquidità più velocemente alle imprese”. E’ quanto si legge in una nota di Coldiretti.”Il nuovo impegno del Governo e del ministro Lollobrigida va nella direzione sostenuta da Coldiretti di salvaguardare della salute dei cittadini e del reddito degli agricoltori – continua – Perché senza imprese agricole economicamente sostenibili non può esserci produzione di cibo sano, sicuro e di qualità necessario, appunto, a garantire la salute dei cittadini. Quando gli agricoltori non riescono più a sostenere i costi per coltivare i campi e allevare gli animali, a pagarne le conseguenze sono anche le famiglie italiane, che rischiano di non trovare sulle proprie tavole i prodotti della nostra agricoltura. Le mobilitazioni di Coldiretti continuano in quelle regioni dove ancora non c’è stato l’intervento a sostegno delle imprese”
“Sono avvenute degli atti come ruote squarciate, persone a cui è stato impedito di trasportare merci. Quando facevo riferimento a infiltrazioni, facevo riferimento casistica accertata di persone che hanno avuto più volte a che fare con la legge, che hanno compiuto reati anche gravissimi, che si sono fatti in più occasioni portavoce anche all’interno delle manifestazioni agricole. Questo significa che le manifestazioni sono fatte da delinquenti? No, esattamente il contrario. Lo Stato deve proteggere le persone perbene, che hanno la libertà di manifestare, di non essere a contatto con criminali che approfittano di queste manifestazioni per controllare il territorio. A quale fine, credo sia noto a tutti…”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nella conferenza stampa al termine del Cdm.
“Il governo intende sostenere le vittime dell’aumento del costo dei carburanti che è indipendente dalla volontà del governo italiano. Ci saranno degli aiuti per il settore agricolo. Guarderemo con attenzione anche nel settore dell’autotrasporto. Già sono stati assegnati 480 milioni, affronteremo anche il tema del settore della pesca, ma sul gasolio agricolo sono stati fatti ottenuti molti risultati”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Montenegro a margine del vertice dei leader al Processo di Berlino. “Bene che le grandi organizzazioni del settore dell’autotrasporto abbiano deciso di revocare i blocchi perché il blocco non serve a far diminuire il costo del gasolio, ma arreca danni soltanto ai cittadini e alle imprese, quindi bene che si sia avviato questo percorso”, ha spiegato.
“Rimane una situazione critica soprattutto in Campania sui rifornimenti alle pompe di benzina e gasolio per alcuni depositi che non vengono fatti operare. È un tema che deve essere affrontare con misure ma anche con un tema di sicurezza ripristino della normalità”. Così il viceministro al Mit Edoardo Rixi nella conferenza stampa al termine del Cdm.
“In questi mesi di dura crisi internazionale il Governo non è rimasto con le braccia conserte, se è vero come è vero che sull’autotrasporto ha programmato più di un miliardo di risorse a sostegno delle aziende”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra, a Napoli per il convegno “Cambio di paradigma”, intervenendo sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti e sulle iniziative dell’esecutivo a sostegno delle categorie produttive. Sbarra ha ricordato gli interventi già programmati per il settore, tra cui le risorse destinate al credito d’imposta sul carburante e al rinnovo del parco automezzi, sottolineando l’obiettivo di garantire maggiore liquidità alle imprese. “Anche sul fronte dell’agricoltura – ha aggiunto il sottosegretario – il Governo ha adottato in questi mesi misure significative e importanti. In quattro anni di legislatura il Governo ha investito 17 miliardi sull’agricoltura italiana, è in fase di approvazione in Parlamento il disegno di legge Coltiva Italia, che libera un miliardo aggiuntivo a sostegno delle aziende agricole. Sono stati stanziati dal ministro Lollobrigida 136 milioni per sostenere l’aumento dei fertilizzanti. Sostanzialmente si sta lavorando per assicurare ascolto alle legittime manifestazioni e alle proteste sul caro carburanti, creando condizioni concrete, risorse certe, misure visibili. Il Governo rimane in posizione di ascolto verso queste categorie. Ci saranno incontri, alcuni già programmati nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché il nostro interesse è sostenere le imprese e in questo modo sostenere anche l’occupazione”, ha concluso Sbarra.
“Interveniamo anche sul settore della pesca, particolarmente toccato dall’aumento di carburante, con ulteriori 10 milioni sostenendo tutte le aziende che avevano fatto richieste. Nessuno riceverò risposta negativa alle richieste”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nella conferenza stampa al termine del Cdm.
Abbiamo lavorato per dare ristoro alle nostre aziende agricole con 60 milioni per il costo del carburante che ha visto un aumenti significativi in questi mesi”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nella conferenza stampa al termine del Cdm. “I 60 milioni arriveranno in brevissimo tempo attraverso Agea agli agricoltori per garantire l’acquisto di 121 milioni di litri di carburante agricolo con un contributi che arriva fino a 45 centesimi al litro”.
“Attualmente i blocchi sembrano essere davvero ingiustificati, i danni esistono e sono particolarmente rilevanti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, nella conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato aiuti per autotrasporti, agricoltura e pesca.
“Il governo, tramite il ministro Salvini ha firmato in queste ultime ore un accordo con le associazioni dell’autotrasporto, con le quali ci siamo tra l’altro sempre confrontati, che ringrazio per la collaborazione che non è mai mancata in questi mesi difficili. Non sono promesse quelle che sono state firmate, sono risorse che già stanno arrivando al comparto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio via social dopo il via libera in Cdm al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca’.
“Le manifestazioni, soprattutto quando vengono svolte in maniera civile, pacifica e anche con obiettivi chiari, vanno rispettate. Il Governo si è posto immediatamente in una posizione di disponibilità all’ascolto e al confronto, ovviamente quando le proteste sono svolte in maniera pacifica. Quando invece si presentano casi di minacce, di intimidazioni, di ostacolo alla libera circolazione di beni essenziali per le popolazioni, queste vanno condannate”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per le politiche del Sud, Luigi Sbarra, a Napoli per il convegno “Cambio di paradigma”, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. Alla domanda su quanti episodi di minacce si siano verificati, Sbarra ha risposto: “Il Ministero dell’Interno è impegnato attraverso le Prefetture e le Questure per verificare, però sicuramente situazioni di tensione, di violenza e minacce si sono registrate. Io penso che tutto questo dovrà essere attenzionato, valutato e, se ci sono casi, vanno perseguiti”.
“Con queste misure sollecitiamo ancora una volta a riportar la normalità in tutti i territori”. Così il viceministro al Mit Edoardo Rixi nella conferenza stampa al termine del Cdm.
“Come da accordi presi con le associazioni due giorni fa a Milano, nel decreto che ha voluto la presidente del Consiglio Meloni, con il vicepremier Matteo Salvini, abbiamo previsto alcune norme che consentono da subito di recuperare 50 milioni di euro per portare il plafond sui crediti di imposta per lo sconto sui carburanti, così come prevedono le direttive europee, da marzo fino agosto da 430 a 480 milioni per il mese di settembre fino ai primi di ottobre, consentendo anche l’utilizzo del credito d’imposta per i primi mesi del 2027 per evitare che alcune azienda vadano in extracredito. Da ieri abbiamo iniziato a fare i pagamenti, entro la prossima settimana le prima 2mmila imprese avranno i crediti di imposta sul cassetto fiscale. Si tratta in totale di 32mila imprese, a novembre verrà aperta l’altra finestra per ottobre”. Così il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, nella conferenza stampa al termine del Cdm.
“Per via amministrativa stiamo sbloccando i 590 milioni per il rinnovo mezzi, dando la priorità nel rinnovo a chi non ha euro 6 ed euro 7, anche con motore endotermico, cosa che aveva contestato l’Ue. Abbiamo necessità in questo momento di mantenere il nostro sistema logistico aperto”. Così il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, nella conferenza stampa al termine del Cdm.
Pescherecci ormeggiati lungo le banchine del porto di Termoli (Campobasso) e pescatori in protesta contro il caro gasolio, che sta rendendo sempre più difficile sostenere i costi delle battute di pesca. Davanti al mercato ittico sono comparsi cartelli con le scritte “Non vogliamo navigare ma voi ci state affondando”, “La marineria termolese unita per il caro gasolio” e un grande striscione “Ci avete ridotto all’osso”, accompagnato da uno scheletro. Secondo gli operatori, una sola uscita in mare può costare fino a 2mila euro, mentre il prezzo del gasolio è aumentato del 40% in seguito alle tensioni legate alla crisi dello Stretto di Hormuz. Un rincaro che, denunciano gli armatori, rischia di rendere economicamente non conveniente l’attività. La protesta, alla quale aderisce l’intera marineria termolese nell’ambito della mobilitazione nazionale di 43 marinerie italiane, proseguirà anche domani, venerdì 23 ottobre. A pesare sul settore sono anche i blocchi degli autotrasportatori che da giorni interessano il Molise e impediscono la regolare distribuzione del pescato fresco verso i mercati di altre regioni. I pescatori chiedono al Governo misure immediate, tra cui la proroga del credito d’imposta sul carburante, maggiori ristori e interventi per ridurre i costi delle imprese.
“Oggi andare a lavorare in mare per noi è diventato praticamente un costo. Usciamo già con circa 2mila euro di debito, a fronte di un incasso che non riesce a coprire tutte le spese”. Lo denuncia Fulvia Verlengia, armatrice della marineria di Termoli, dove oggi i pescherecci sono rimasti ormeggiati per lo sciopero nazionale contro il caro gasolio, che proseguirà anche domani. “Per questo preferiamo lasciare le nostre barche in banchina”, spiega Verlengia, sottolineando le difficoltà economiche di un comparto che deve sostenere il costo del carburante, pagare gli equipaggi e garantire la sopravvivenza delle imprese. Gli armatori chiedono al Governo aiuti immediati e procedure più semplici per accedere ai sostegni già previsti. “Non se ne può più che vengano legati al DURC, al DURF o a verbali che comunque paghiamo e che di fatto non ci permettono l’accesso agli aiuti messi in campo dallo Stato”, afferma l’armatrice. Tra le richieste anche la sospensione dei mutui bancari, dei finanziamenti e dei leasing, per alleggerire le spese delle aziende durante la crisi. “Dobbiamo pensare a lavorare, garantire gli stipendi ai nostri marinai e assicurare la sopravvivenza delle nostre imprese”, conclude Verlengia. La marineria termolese aderisce alla mobilitazione proclamata da 43 marinerie italiane contro l’aumento del costo del gasolio e delle altre spese necessarie per l’attività di pesca.
Nel decreto sull’autotrasporto varato oggi del Cdm “abbiamo inserito norme per le aziende piccole e medio-piccole che sono in sofferenza e non possono accedere al credito d’imposta, che è risevato dagli euro5 in su, secondo le direttive europee, e per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate”. Così il viceministro al Mit Edoardo Rixi nella conferenza stampa al termine del Cdm. In particolare, “abbiamo dato la possibilità di sospendere per 7 mesi il leasing sugli automezzi in modo da conservare liquidità. Abbiamo inserito il cosiddetto metodo spagnolo: in alcune aree del paase, vigono contratti non scritti e diamo la facoltà di mettere il differenziale del costo di gasolio in aumento sulla fattura in modo che venga spalmata tra committente e trasportatore”
“Il Sud è paralizzato da giorni, con gli scaffali dei supermercati vuoti e i distributori di carburante a secco, ma il governo Meloni ha lasciato che migliaia di imprese e di lavoratori dell’autotrasporto arrivassero a fermarsi per disperazione, convocando un tavolo solo a protesta in corso. Le risorse promesse all’autotrasporto, a partire dal credito d’imposta, restano bloccate: milioni sbandierati in conferenza stampa e mai arrivati a imprese che lavorano in perdita. Il taglio delle accise, per il gasolio commerciale, non ha prodotto effetti. Annunci al posto di risposte. A questa colpevole inerzia di fronte al crescente malessere sociale si somma la strumentalizzazione dei fatti di Milano. Invece di affrontare una crisi economica sempre più grave, la destra ha scelto per l’ennesima volta la repressione come unica risposta. Più divieti, più pene. Come se i problemi di un Paese in cui milioni di famiglie non riescono ad arrivare a fine mese fossero una questione di ordine pubblico e non di politica economica. La verità è che questo governo di incapaci sta portando l’Italia in un vicolo cieco. Meloni e i suoi ministri lascino perdere la retorica e i proclami securitari e si rimbocchino le maniche. Servono subito risorse e risposte concrete”.Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile Economia, Finanze, Imprese e Infrastrutture nella segreteria nazionale del Pd.
“Gli echi della crisi economica non si sono ancora spenti ed un’altra tegola si abbatte sulle teste degli italiani: la protesta degli autotrasportatori al Sud (giunta al suo 5° giorno) a causa del caro carburante, sta svuotando gli scaffali dei supermercati. Una situazione insostenibile – dichiara Giovanni Bellissima, neo Presidente dell’Adoc – che porterà ad ulteriore svuotamento dei carrelli della spesa in quanto non arriva né frutta, né verdura né carne. E chi ne farà le spese saranno solo i consumatori. Questi eventi, uniti all’escalation dei conflitti in Medio Oriente, preannunciano l’ennesima tempesta perfetta: i rialzi dei prezzi di petrolio e gas si sono palesati alle pompe di benzina e hanno scatenato un’ondata di rincari a catena sulle bollette energetiche e su tutti i beni di prima necessità e del carrello della spesa, oltre a questo anche una forte onda di proteste in tutta Italia”. “Chiediamo all’Esecutivo interventi immediati, a stretto giro. Non c’è più tempo: che siano interventi strutturali, non provvedimenti una tantum, ma neanche tappabuchi che non portano a nulla – continua -È fondamentale che eventi di questa portata non colpiscano in modo drammatico le persone nella loro vita quotidiana e che il forte sconforto venga gestito attraverso il coinvolgimento di tutte le categorie sociali al fine di trovare le giuste soluzioni e non scaricare sui più fragili le conseguenze”.
“Mentre il caro-carburanti strozza famiglie e imprese portando l’Italia sull’orlo della paralisi, il governo Meloni continua a voltarsi dall’altra parte. Serve immediatamente un’informativa del Presidente del Consiglio e l’attivazione di risposte concrete: non possiamo permettere che il settore dell’autotrasporto, spina dorsale della nostra economia, crolli sotto il peso degli aumenti del gasolio. Come M5S proponiamo un pacchetto di proposte d’emergenza da 1,5 miliardi di euro strutturata su sette interventi decisivi. Urge un adeguamento automatico dei corrispettivi di trasporto per variazioni del gasolio oltre il 2%, esteso anche ai contratti brevi, e un contributo straordinario a fondo perduto di 300 milioni destinato alle microimprese: fino a 2.000 euro per mezzo. Per garantire liquidità immediata riteniamo non più rinviabile un credito d’imposta sul carburante cedibile una tantum alle compagnie petrolifere in cambio di uno sconto diretto alla pompa, accompagnato da una riduzione straordinaria del 20% dei pedaggi autostradali per sei mesi, sostenuta da un fondo di 200 milioni con priorità ai piccoli padroncini. Inoltre crediamo che vada garantita liquidità con il differimento di tre mesi delle scadenze fiscali, rateizzabili senza sanzioni, con una stretta sul pagamento delle fatture, che deve avvenire entro 30 giorni. Infine, riteniamo opportuno uno stanziamento di 850 milioni nei prossimi due anni in crediti d’imposta per il rinnovo del parco veicolare, con incentivi fino al 30% per chi rottama i mezzi più inquinanti. Di fronte alla crisi non servono scuse, servono i fatti. Per le coperture si rinunci in parte ai 4,5 miliardi di maggiori spese nella difesa”. Lo comunica il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e delegato alle politiche economiche e fiscali dei pentastellati.
E’ terminata dopo circa venti minuti la riunione del Consiglio dei ministri per il varo del decreto legge recante ‘disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca’. In programma adesso presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi una conferenza stampa con gli esponenti del governo interessati ai provvedimenti assunti in Cdm.
Un decreto legge in nove articoli, dal credito di imposta per l’acquisto di gasolio al contributo a fondo perduto per imprenditori agricoli e della pesca “per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante”. Queste le misure del decreto sull’autotrasporto sul tavolo del Cdm, secondo la bozza in circolazione. Previsto un aumento di 66,4 milioni del fondo istituito a maggio “da marzo a settembre”, e ulteriori “60 milioni di euro per l’anno 2026 “per le spese sostenute nel periodo dal 1° settembre al 5 ottobre il credito d’imposta”, previsto anche un incremento di 20 milioni per il credito d’imposto per le imprese ittiche. Per gli imprenditori agricoli, riconosciuto “un contributo a fondo perduto calcolato sul 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel predetto periodo, fino a 45 centesimi di euro per ciascun litro, nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2026”. Per le imprese della pesca “riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al dieci per cento della spesa sostenuta nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2026”.
Il Partito Democratico del Molise esprime sostegno agli autotrasportatori e agli agricoltori impegnati da giorni nella protesta contro il caro gasolio e l’aumento dei costi di produzione. In una nota, il Pd regionale denuncia le difficoltà crescenti delle imprese agricole e di trasporto, sottolineando il rischio di una crisi senza precedenti per il comparto. “Il peso insostenibile dei costi di produzione, il caro gasolio e le difficoltà di chi ogni giorno lavora per garantire merci, cibo e servizi al Paese non possono più restare senza ascolto”, afferma il partito. Per l’agricoltura molisana, alle spese del carburante si aggiungono la carenza di manodopera, gli adempimenti burocratici e i problemi legati alla disponibilità di acqua. Il Pd sottolinea che, nonostante la crescita delle produzioni di qualità e del biologico negli ultimi dieci anni, senza investimenti e una programmazione adeguata il settore rischia il collasso. Da qui la richiesta di misure urgenti contro il caro Carburanti, sostegni alle imprese maggiormente esposte e interventi per le filiere danneggiate dai blocchi. Il partito sollecita inoltre un confronto tra Governo, Regioni e associazioni di categoria, accompagnato da iniziative a livello europeo. “Non c’è contrapposizione tra chi coltiva la terra, chi alleva gli animali, chi trasporta le merci e chi le trasforma. Sono anelli della stessa catena. Se uno si ferma, tutti ne pagano le conseguenze”, conclude il Pd Molise.
“Noi in questo momento abbiamo un’autonomia di uno o due giorni, poi andiamo in grandi difficoltà. Credo che la giornata di oggi sia decisiva, uno sblocco oggi ci consente poi lentamente di poter riprendere la normalità”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo sulle conseguenze della protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, che sta mettendo in difficoltà anche il servizio di raccolta dei rifiuti nel capoluogo campano.
“Io penso e mi auguro che oggi queste decisioni che verranno prese al Consiglio dei ministri consentiranno di sbloccare la situazione – spiega Manfredi – perché abbiamo molti problemi sull’approvvigionamento di carburante, che chiaramente per i nostri servizi essenziali, soprattutto per la raccolta dei rifiuti, è fondamentale. Abbiamo tutte le piattaforme piene e abbiamo difficoltà nel trasferimento dell’umido, per esempio. Stiamo cercando di fare i salti mortali per tenere la città pulita, però con grande fatica”.
Secondo Manfredi “il problema chiave è garantire un approvvigionamento costante del carburante e poi consentire la mobilità soprattutto dei rifiuti, anche quelli che vanno fuori regione, perché è una filiera molto delicata, quindi basta che si fermi un anello e ci troviamo in grande difficoltà. Alcune frazioni non si stanno raccogliendo proprio perché non sappiamo dove metterle”. Il sindaco di Napoli auspica “che ci sia anche una composizione negoziale di questa vertenza che possa chiuderla definitivamente con soddisfazione di tutti. Se noi vediamo la città, è vuota, non c’è una macchina che circola, questa è una cosa che veramente colpisce”.
“Noi stiamo cominciando a pagare migliaia e migliaia di imprese, abbiamo ascoltato tutti e rincontrerò tutti, i grandi e anche quelli che hanno un solo camion, a Milano, come a Foggia, come a Caserta. Se continueranno le segnalazioni di minacce, taglio di gomme, sequestri, aggressioni e violenze, lì si passa su un altro fronte, quello non è il fronte dei trasporti e del caro gasolio. Se c’è qualche infiltrazione criminale fra i tanti lavoratori per bene che giustamente protestano che noi stiamo ascoltando e di cui stiamo risolvendo i problemi, si passerà all’ordine pubblico, perché i blocchi stradali che danneggiano altri lavoratori sono un reato e quindi come tale verrà trattato”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Cdm in cui verranno definite gli interventi in sostegno degli autotrasportatori.
Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorni il decreto legge recante ‘disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca’.
Medici che non riescono a raggiungere ospedali e ambulatori, difficoltà negli spostamenti per l’assistenza domiciliare e gravi problemi nel rifornimento delle ambulanze del 118.La carenza di carburante legata alla protesta degli autotrasportatori sta mettendo a rischio l’assistenza sanitaria a Napoli e provincia, con il pericolo concreto che nei prossimi giorni possano fermarsi anche i mezzi di soccorso.
A intervenire è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, che richiama l’attenzione sulle conseguenze sanitarie dell’emergenza e rivolge un appello agli autotrasportatori e alle istituzioni affinché siano assicurati gli approvvigionamenti necessari alla continuità delle cure. Le criticità riguardano tutti i medici e gli odontoiatri, l’impossibilità di reperire benzina e gasolio ostacola il raggiungimento delle sedi di lavoro e gli spostamenti indispensabili per assistere i pazienti sul territorio.
A preoccupare i medici soprattutto le persone più fragili, gli anziani e quanti hanno bisogno di assistenza a domicilio. Particolarmente preoccupante è la situazione dell’emergenza sanitaria: “Già nella giornata di ieri si sono registrate enormi difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per le ambulanze del 118. Senza rifornimenti regolari, il rischio che nei prossimi giorni i mezzi non possano muoversi impone interventi immediati”, sottolinea l’Ordine di Napoli.
Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 12 a Palazzo Chigi. Unico punto all’ordine del giorno della riunione il decreto legge recante ‘disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca’.
Pescherecci fermi al porto di San Benedetto del Tronto (AP) per aderire alla protesta nazionale contro il caro gasolio. Anche quella sambenedettese si unisce all’astensione dal lavoro promossa da 43 marinerie italiane, che chiedono al Governo misure per garantire la sostenibilità economica delle imprese della pesca. Con il prezzo della nafta schizzato fino a 1,20 euro al litro (rispetto ai circa 60-65 centesimi di pochi mesi fa), i costi vivi per ogni singola uscita in mare variano ormai tra i 1.000 e i 2.000 euro al giorno, arrivando ad assorbire fino all’80-90% dell’intero incasso del pescato.
“Infiltrazioni della criminalità nelle proteste? Non siamo a Bolzano, è normale che la criminalità va dove c’è denaro o dove si pensa possa arrivare, e soprattutto c’è chi vuole fomentare. Ma c’è anche una parte della politica di opposizione convinta che dal caos possa trarre giovamento anche in termini di consenso, e non hanno capito che su questa strada, una volta imboccata e percorsa per intero, non ci saranno né vinti né vincitori”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, a Napoli per il convegno “Cambio di paradigma”, rispondendo a una domanda sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti.
Alla richiesta se ci fossero eventuali elementi concreti sulle infiltrazioni criminali, Musumeci ha risposto: “La domanda va fatta al collega Piantedosi, perché naturalmente sono notizie investigative sulle quali non sono tenuto né a sapere né a rendere pubbliche qualora le sapessi”.
Nella protesta degli autotrasportatori “c’è una forte probabilità di strumentalizzazione e di infiltrazioni criminali”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio a Start su Sky Tg24. “Non ho mai pensato che, come sostiene qualcuno, certe regioni siano governate dalla criminalità organizzata, ma che le mafie ci siano e possano infiltrarsi in una situazione di questo tipo mi pare altamente probabile”, ha aggiunto il Guardasigilli.
La Commissione di Garanzia per gli scioperi, in una nota, “esprime viva preoccupazione per i diffusi blocchi stradali collegati alla protesta degli autotrasportatori, attuati in difformità dalla disciplina di settore, che stanno compromettendo seriamente gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità”.
“Il proseguimento di tali azioni, in violazione delle regole e dei limiti stabiliti dal Codice di autoregolamentazione, configura un pericolo grave e imminente per i diritti costituzionali dei cittadini, minacciando la salute, la sicurezza e la libera circolazione”, prosegue la nota.
“Allo scopo di prevenire un irreparabile pregiudizio alla collettività, la Commissione segue con la massima attenzione l’evoluzione degli eventi per assumere tempestivamente le determinazioni di propria competenza, volte a garantire l’immediata ripresa delle consegne e sbloccare rifornimenti e servizi vitali alle città”, sottolinea inoltre la nota.
Alla luce della perdurante incertezza geopolitica globale che interessa i mercati petroliferi, l’offerta di gasolio e carburante per aerei rimane limitata. E’ quanto emerge dalla riunione del gruppo di coordinamento per il petrolio che ha riunito esperti della Commissione europea, dei paesi dell’Ue, dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) e della Comunità dell’energia per fare il punto sui recenti sviluppi nei mercati dei carburanti.
Sebbene al momento non vi sia una carenza fisica di tali prodotti in Europa, la Commissione continuerà a monitorare la situazione con estrema attenzione, in collaborazione con i paesi dell’Ue e l’Aie, tenendo conto del rischio di ulteriori perturbazioni. Facendo seguito alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 15-16 ottobre, la Commissione ha informato il Gruppo in merito all’avvio di un dialogo strategico con le raffinerie dell’Ue.
Il dialogo, che sarà presieduto dai commissari Dan Jørgensen e Andrius Kubilius, avrà luogo a breve. Il segretariato dell’AIE ha riferito al Gruppo l’esito della riunione del Consiglio direttivo del 15 ottobre, riguardante il rilascio tempestivo dei volumi ancora disponibili nell’ambito dell’azione collettiva concordata nel marzo 2026. La Commissione continuerà a valutare l’impatto complessivo della situazione globale sull’Europa, a sostenere azioni coordinate laddove necessario e a mantenere una comunicazione costante con i paesi dell’Ue, l’Aie e gli operatori di mercato.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei Carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei Carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,024 euro al litro per la benzina e a 2,260 euro al litro. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,047 euro al litro per la benzina e 2,300 euro al litro per il gasolio.
Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro Carburanti in Campania, con ripercussioni anche sulla circolazione autostradale. Sulla A30 Caserta-Salerno resta segnalata la chiusura dell’uscita di Nocera-Pagani, in entrambe le direzioni, a causa delle manifestazioni in corso. È quanto riferisce Autostrade per l’Italia nel suo aggiornamento sulla viabilità. Lo svincolo, situato al km 40 della A30, è interessato dalle proteste già dal 19 ottobre, mentre l’avviso di chiusura al traffico risale al pomeriggio del 20 ottobre.
“L’obiettivo è quello di trovare risposte per tutti gli autotrasportatori. La mia attenzione è andata alle piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che dispongono di quattro o cinque mezzi, magari datati, e che per i vincoli imposti dalle assurde normative europee non possono beneficiare dei contributi sbloccati. Abbiamo incontrato e incontreremo ancora le principali sigle sindacali che li rappresentano e sono soddisfatti del lavoro fatto insieme al governo, perchè già dai prossimi giorni saranno a disposizione 480 milioni e sui loro conti correnti verranno accreditati centinaia di migliaia di euro per combattere il caro gasolio e che li aiuteranno ad uscire da una sitazone davvero difficile”. Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da ‘Libero’.