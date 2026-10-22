Protesta autotrasportatori, blocchi al Sud: scaffali vuoti e code ai benzinai. Nordio: “Probabili infiltrazioni criminali” – La diretta

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro-carburanti. La mobilitazione va avanti in particolare in Campania, Puglia e Molise, mentre in Sicilia il fermo è stato revocato. Nel frattempo continua a salire il prezzo di benzina e diesel: quest’ultimo è arrivato a toccare i 2,300 euro al litro in autostrada. “L’obiettivo è quello di trovare risposte per tutti gli autotrasportatori”, ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. La premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi il Consiglio dei ministri, con l’intenzione di adottare un decreto legge per il settore.