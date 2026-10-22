Papa Leone XIV sui giovani: “Sotto la corazza si cela il desiderio di amare ed essere amati”

Papa Leone XIV richiama a sostenere i giovani dopo le violenze dello scorso weekend a Milano e in altre città d’Italia. “Non pochi giovani, oggi, sono come paralizzati dalla paura di sbagliare, di non essere all’altezza, di essere malintesi, di non corrispondere alle aspettative. Viviamo in una cultura della prestazione che mette continuamente a confronto e classifica in modo a volte spietato. Una meritocrazia male intesa finisce per non rispettare le persone. Per questo molti finiscono per rinunciare prima ancora di provare”, ha detto il Pontefice, ricevendo in udienza i partecipanti al Congresso Internazionale sulla Pastorale Scolastica e Universitari. “Aiutate i giovani che incontrate ad essere protagonisti di un modo nuovo di abitare il mondo, costruttori di fraternità, di una società più giusta. Il coraggio nasce da un patto di fiducia: dall’esperienza di qualcuno che crede in te prima che tu creda in te stesso”, questo l’invito del Santo Padre ai docenti e ai responsabili universitari e scolastici. “Sotto la corazza, che tanti adolescenti si costruiscono per non soffrire, si cela il desiderio di amare ed essere amati“, ha sottolineato.

Papa Leone XIV: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo”

“La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, sulla base dello stesso Vangelo“, ha poi ribadito Papa Leone XIV, che stamattina ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico i rappresentanti dell’American Jewish Committee. “Le divergenze di opinione, per quanto profonde, non devono mai dare adito a pregiudizi e ostilità, che minano le fondamenta morali della società”, ha sottolineato il Santo Padre. L’amicizia tra cristiani e ebrei “ci chiama anche a difendere la dignità umana, a servire i poveri, a tutelare la libertà religiosa e a promuovere la giustizia e la pace”. Elemento “essenziale” di questo impegno, ha aggiunto il pontefice, “è il rifiuto di ogni forma di odio e discriminazione di natura religiosa ed etnica”.