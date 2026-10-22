Omicidio a Imbersago, c’è un fermo

La vittima è un 34enne di origine marocchina. L’uomo è deceduto per delle gravi ferite da arma da taglio

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un uomo di origine marocchina nell’ambito delle indagini relative all’omicidio di un 34enne suo connazionale nella notte del 21 ottobre a Imbersago. La vittima è stata trovata a terra dopo una lite che avrebbe coinvolto più persone. L’uomo è morto a causa delle gravi ferite da arma da taglio riportate.

Al momento sono in corso le attività di ricerca del destinatario del provvedimento da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Lecco.