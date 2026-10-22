Milano, definitive le condanne per saluti romani alla commemorazione di Sergio Ramelli

Sono diventate definitive le condanne a quattro mesi di carcere a carico di 13 militanti di estrema destra per i saluti romani durante la commemorazione di Sergio Ramelli del 29 aprile 2018 a Milano. La Cassazione ha respinto i ricorsi contro la sentenza della Corte d’Appello della Lombardia del dicembre 2025.

Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù, fu ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia.

La difesa di un condannato: “Sempre assolto in altri anni”

“Il mio assistito, Luca Cassani, è stato sempre assolto, con diverse formule, nei procedimenti relativi ai reati contestati durante le commemorazioni per la morte di Sergio Ramelli negli anni 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019. La condanna pronunciata oggi riguarda la commemorazione del 2018, ma in quell’anno un drappello di facinorosi si recò a piazzale Loreto per manifestare senza autorizzazione e, per quei fatti, furono tutti assolti. Possiamo concludere che il gruppo di condannati di oggi è composto da persone che sono, almeno un po’, fasciste”. Così a LaPresse l’avvocato Luca Procaccini, difensore di Cassani, condannato in via definitiva dalla Cassazione a quattro mesi, con pena sospesa, per i saluti romani mimati durante la commemorazione di Ramelli del 29 aprile 2018 a Milano.