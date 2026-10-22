Milano, cocaina nascosta negli ovetti Kinder: arrestato 25enne

Nascondeva 17 dosi di cocaina in due contenitori di plastica degli ovetti Kinder, all’interno dell’auto con cui ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia locale. Un 25enne è stato arrestato a Milano dopo un inseguimento tra le strade del quartiere Greco-Pirelli, durante il quale ha percorso tratti contromano, attraversato incroci con il semaforo rosso e urtato altre due vetture, tra cui una pattuglia. L’episodio è avvenuto martedì pomeriggio, intorno alle 18, all’incrocio tra via De Marchi e via Breda. Gli agenti dell’Unità territoriale 2 della Polizia locale hanno affiancato l’auto del giovane dopo aver accertato che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa.

Alla richiesta di chiarimenti, il 25enne ha accelerato improvvisamente, dando il via alla fuga. Durante l’inseguimento ha effettuato sorpassi pericolosi, un’inversione a ‘u’ in un incrocio e diversi tratti contromano, urtando un’automobile privata e una pattuglia intervenuta in supporto con sirene e lampeggianti accesi. Arrivato all’incrocio tra via Pirelli e via Vizzola, il giovane ha abbandonato l’auto ancora accesa e ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Ha quindi ammesso di essere scappato perché nascondeva droga nel veicolo.

Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato due contenitori di plastica degli ovetti Kinder con all’interno 17 involucri di cocaina pronti per la vendita, oltre a 570 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il 25enne è stato arrestato per resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.