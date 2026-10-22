Catania, controlli per Halloween: gdf sequestra 56 mila capi di abbigliamento

I finanziari del Comando Provinciale di Catania hanno intensificato le attività di controllo sul territorio a verificare il rispetto della normativa nel settore del commercio a tutela della sicurezza del consumatore in prossimità della ricorrenza di “Halloween”. Sequestrati in due distinti interventi, oltre 56.000 articoli tra capi contraffatti e prodotti non sicuri. In una prima attività rinvenuti presso una società di Misterbianco (CT), esercente attività di vendita all’ingrosso di multiprodotti, hanno rinvenuto oltre 37.000 articoli contraffatti, tra cui portachiavi, peluche e giocattoli, nonché circa 18.000 prodotti di vario genere in materiale plastico (quali maschere, accessori, zucche illuminate, portachiavi, vestiti ed accessori) manchevoli delle indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge. Una seconda operazione ha invece riguardato una ditta individuale di Bronte (CT), dove le Fiamme gialle della Compagnia di Paternò hanno scoperto oltre 1.400 capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti riferibili a noti brand come Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Calvin Klein, Gant e Lacoste.