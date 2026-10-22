Caso Shalabayeva, la Cassazione annulla la condanna e dispone Appello ter per i 5 agenti

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna dei cinque poliziotti imputati per il caso Shalabayeva e disposto un nuovo processo d’appello, il terzo, a Firenze. Al centro della vicenda c’è l’espulsione dall’Italia di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e della figlia di sei anni, avvenuta nel 2013. La decisione arriva dopo tredici anni di procedimenti giudiziari, tra assoluzioni, annullamenti e nuove condanne.

La ricostruzione della vicenda dall’espulsione alla condanna annullata

La vicenda comincia il 29 maggio 2013 a Casal Palocco, a Roma, quando gli agenti della Squadra mobile entrano in una villa alla ricerca di Ablyazov, banchiere diventato oppositore del governo kazako e ricercato dalle autorità del suo Paese. L’uomo non viene trovato. Nell’abitazione gli agenti fermano la moglie e la bambina, contestando alla donna il possesso di un passaporto ritenuto falso. Nel giro di meno di due giorni, madre e figlia vengono accompagnate all’aeroporto di Ciampino e imbarcate su un volo diretto in Kazakistan. Le successive verifiche accertano però che il documento è autentico. Venuto meno il presupposto dell’espulsione, il governo annulla il provvedimento il 12 luglio 2013.

Si apri così una lunga vicenda giudiziaria per accertare le responsabilità nell’operazione. Nel 2020 il Tribunale di Perugia pronuncia le prime condanne. Due anni dopo, la Corte d’appello assolve tutti gli imputati. Nel 2023 la Cassazione annulla quella decisione e dispone un nuovo giudizio. Nel novembre 2025, al termine dell’Appello bis celebrato a Firenze, vengono confermate le condanne per cinque poliziotti: Renato Cortese, all’epoca dirigente della Squadra mobile, i funzionari Francesco Stampacchia e Luca Armeni, Maurizio Improta, allora responsabile dell’Ufficio immigrazione, e Vincenzo Tramma. Le condanne riguardano il falso ideologico finalizzato al sequestro di persona. In primo grado erano state inflitte pene comprese tra quattro e cinque anni a Cortese, Improta, Armeni e Stampacchia. Erano state condannate anche Palmira Leoni, a tre anni e sei mesi, e la giudice di pace Stefania Lavore, a due anni e sei mesi per falso ideologico.

Il legale di Cortese: “13 anni di processo sono già una pena”

“Il processo è già pena”. È il commento dell’avvocato Cesare Placanica, difensore di Renato Cortese, alla decisione della Corte di Cassazione che ha annullato la condanna disponendo un appello ter a Firenze per i cinque poliziotti imputati nel caso Shalabayeva. “Noi siamo soddisfatti nei limiti in cui si deve essere soddisfatti: il processo non è vittoria o sconfitta, siamo soddisfatti perché eravamo ampiamente convinti, soprattutto il professore Coppi che segue questo processo dall’inizio, delle ragioni della difesa sull’insostenibilità della figura giuridica del sequestro di persona”, afferma Placanica, commentando l’esito del giudizio di legittimità.

La difesa ha inoltre contestato la configurabilità del reato di sequestro di persona, ritenendo insostenibile l’inquadramento giuridico alla base della condanna. L’annullamento con rinvio apre ora una nuova fase processuale, mentre sarà necessario attendere le motivazioni della Suprema Corte per comprendere i confini entro cui dovrà svolgersi il nuovo giudizio d’appello. Ma per il legale, accanto alla questione giuridica, “c’è il peso umano di un procedimento che dura ormai da tredici anni”. Un tempo lungo, che ha “segnato la vita professionale e personale degli imputati e che”, sottolinea, “nessuna decisione può restituire. Qualunque cittadino per fare 13 anni di processo viene afflitto, che il processo è pena, “la reclusione è già stare sotto processo”. Sui prossimi passi, la difesa non anticipa strategie e attende di leggere le indicazioni dei giudici di legittimità. “Adesso bisogna leggere cosa scrive la Corte di Cassazione perché la Corte di Cassazione traccerà i confini entro cui il prossimo giudizio d’appello dovrà celebrarsi”, conclude Placanica.

Il difensore di Improta: “Soddisfatti per annullamento della condanna”

“Soddisfatti per l’annullamento della condanna per il sequestro della minore e mi auguro che l’appello ter a Firenze renda giustizia a un fedele servitore dello Stato. Aspetto le motivazioni”, ha dettp l’avvocato Bruno Andò, difensore di Maurizio Improta, all’epoca dirigente dell’Ufficio immigrazione della questura di Roma. Improta era imputato con l’ex capo della Mobile Renato Cortese e altri tre colleghi per il sequestro della figlia di Alma. Per il sequestro della madre è stata riconosciuta la prescrizione.

Mosap: “Calvario giudiziario per servitori dello Stato“

“Renato Cortese, Maurizio Improta, Luca Armeni, Francesco Stampacchia e Vincenzo Tramma sono cinque uomini della Polizia di Stato che hanno dedicato la propria vita al servizio delle istituzioni. Da anni affrontano un calvario giudiziario che inevitabilmente ha inciso sulle loro esistenze, sulle loro famiglie e sulle loro carriere. A ciascuno di loro va la piena e convinta solidarietà del Mosap, nel massimo rispetto dell’autorità giudiziaria e delle sue decisioni”, ha affermato Fabio Conestà, segretario generale del Mosap.”Parliamo di funzionari di polizia con alle spalle importanti percorsi professionali, uomini che hanno ricoperto incarichi di grande responsabilità e operato per anni al servizio della collettività. Tra loro Renato Cortese, il poliziotto che nel 2006, alla guida della Squadra Mobile di Palermo, assicurò alla giustizia Bernardo Provenzano, ponendo fine a una latitanza durata oltre quarant’anni. Una delle pagine più significative della lotta dello Stato alla criminalità organizzata, che porta anche la sua firma. È una storia professionale che merita rispetto, così come meritano rispetto le carriere e il lavoro svolto dagli altri quattro colleghi”.

Conestà ha sottolineato come la solidarietà sindacale non debba essere confusa con la volontà di interferire nell’accertamento delle responsabilità. “Abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo convinti che ogni aspetto della vicenda sarà valutato con il rigore e l’imparzialità che contraddistinguono la nostra giustizia. Non chiediamo sconti né corsie preferenziali. Chiediamo, però, che non venga dimenticato il peso umano di un procedimento che si trascina da oltre un decennio. La presunzione di innocenza è un principio costituzionale che deve valere per tutti, anche per chi indossa una divisa”.

“Non possiamo ignorare quanto possa essere difficile per un appartenente alla polizia di Stato convivere per tanti anni con un procedimento penale ancora aperto, dopo aver dedicato la propria esistenza alla tutela della legalità. Le responsabilità, quando accertate definitivamente, sono sempre personali, ma fino ad allora nessuno dovrebbe essere sottoposto a una condanna anticipata sul piano umano e professionale. A Cortese, Improta, Armeni, Stampacchia e Tramma vogliamo ribadire che non sono soli. Il Mosap guarda con rispetto alle loro storie professionali e con fiducia al lavoro della magistratura. Ci auguriamo che il prossimo giudizio possa finalmente fare piena chiarezza e mettere la parola fine a una vicenda giudiziaria che dura da troppo tempo. Perché la giustizia deve certamente accertare le responsabilità, ma deve anche garantire a ogni cittadino, compresi i servitori dello Stato, il diritto di vedere definita la propria posizione in tempi ragionevoli”, ha conclude Conestà.