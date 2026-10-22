Blocchi autotrasportatori, a Napoli la polizia scorta un’autocisterna

Proseguono sulle autostrade del Mezzogiorno le proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. Il Viminale ha intensificato i controlli contro i presidi stradali illegali che ostacolano la circolazione. Il bilancio dell’attività è di 1.339 persone identificate, 71 denunciate e 242 sanzionate amministrativamente. Disposta la scorta di numerosi mezzi di trasporto, 500 soltanto in Campania, per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Nelle immagini un’autocisterna con benzina scortata dalla polizia nel quartiere di Ponticelli a Napoli.