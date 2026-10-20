Viterbo, scoperta fabbrica clandestina di sigarette: 20 tonnellate di tabacco sequestrate e 8 arresti

Un maxi sequestro di circa 20 tonnellate di tabacco, per un valore stimato di 7,5 milioni di euro, e otto persone arrestate in flagranza di reato. È questo il risultato dell’operazione condotta dalla Guardia di finanza di Viterbo nella zona di Settevene, dove è stata individuata e smantellata una fabbrica clandestina di sigarette. All’interno della struttura avveniva l’intero processo produttivo, dalla lavorazione del tabacco trinciato fino al confezionamento delle sigarette in pacchetti e stecche. Ai soggetti coinvolti vengono contestati i reati di contrabbando e contraffazione di marchi.