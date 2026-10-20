Scontri a Milano, Sala: “Siamo molto preoccupati per sabato”. In arrivo 500 militari – La diretta

“Domani abbiamo il nostro solito comitato ordine e sicurezza. Il prefetto mi ha detto che dovrebbe venire anche il ministro Piantedosi, adesso credo che sia così, poi lo chiederò ufficialmente a lui”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento a Milano, parlando dei disordini che in questi giorni hanno causato scontri e saccheggi nella città.