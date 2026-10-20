Scontri a Milano, Sala: “Siamo molto preoccupati per sabato”. In arrivo 500 militari – La diretta

“Domani abbiamo il nostro solito comitato ordine e sicurezza. Il prefetto mi ha detto che dovrebbe venire anche il ministro Piantedosi, adesso credo che sia così, poi lo chiederò ufficialmente a lui”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento a Milano, parlando dei disordini che in questi giorni hanno causato scontri e saccheggi nella città.
Punti chiave
- Confesercenti: "Ogni sabato chiusura forzata può costare fino a 5 mln"
- Occhiuto: "A Milano teppisti, fa bene Meloni a intervenire"
- M5S: "Meloni militarizza ordine pubblico invece assumere agenti"
- Tajani: "A Milano 500 militari con poteri di polizia"
- Sala: "Non può essere solo un problema di repressione"
- Sala: "Molto preoccupati per sabato"
“Non solo danneggiamenti, ma anche vendite mancate. Ogni sabato di fermo della vita cittadina a causa delle manifestazioni potrebbe costare fino a 5 milioni di euro di mancato fatturato a negozi e bar, in caso di chiusura forzata delle attività per l’intera giornata”. È quanto emerge da una stima Confesercenti sulle aree dei centri storici interessate dai percorsi delle manifestazioni a Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze e Torino. Il calcolo “considera gli esercizi presenti in queste zone e il fatturato normalmente realizzato di sabato, ipotizzandone la chiusura per l’intera giornata. Nell’ipotesi di quattro sabati di chiusura, il mancato incasso complessivo potrebbe raggiungere circa 20 milioni di euro. Una cifra riferita esclusivamente alle vendite mancate, cui si aggiungerebbero gli eventuali danni materiali”. “Condanniamo con fermezza le violenze ed esprimiamo vicinanza agli imprenditori colpiti. Tra le attività di prossimità c’è preoccupazione, soprattutto per il rischio che questa situazione si ripeta. Il susseguirsi di chiusure e disordini compromette il lavoro delle imprese, scoraggia le persone dal frequentare i centri cittadini e indebolisce le economie locali. La priorità è prevenire nuove violenze e ripristinare un clima di fiducia, garantendo insieme il diritto di manifestare, la sicurezza e la possibilità di lavorare. Servono inoltre fondi dedicati per rimborsare i danni subiti dalle imprese, sul modello degli interventi attivati in Francia: un sostegno concreto e tempestivo per consentire alle attività colpite di ripartire”, afferma il presidente di Confesercenti Nico Gronchi.
A Milano “ci sono stati veri e propri assalti ai negozi da parte di teppisti, non di gente che protestava, che hanno infranto le vetrine per rubare delle scarpe alla moda. Hanno fatto molto bene Giorgia Meloni e il governo a intervenire”.Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a “Ping pong”, su Rai Radio 1.“La più grande libertà è la libertà di sentirsi sicuri, quando invece la sicurezza viene messa in discussione, peraltro nel cuore delle città, significa che i cittadini non sono liberi.Allora è giusto intervenire con fermezza, con decisione, come sta facendo il governo, nei casi nei quali le proteste non sono proteste per il caro vita, ma sono occasioni per prendere un paio di scarpe alla moda, rubandole in un negozio e infrangendo la vetrina.Diverse sono invece le proteste dei tir, degli autotrasportatori e degli agricoltori calabresi. Io ieri sono andato a trovarli e li ho ringraziati perché hanno dato dimostrazione di saper protestare senza inciviltà, di saper protestare in maniera civile, di saper far valere le proprie ragioni. Io mi auguro che anche di queste ragioni il governo si faccia carico, visto che Salvini ha ricevuto stamattina a Milano una rappresentanza di questi autotrasportatori. Ha fatto bene a farlo”.
“Il governo Meloni, incapace di risolvere il problema delle gravissime carenze d’organico di Carabinieri e Polizia, sceglie di distrarre dalle loro mansioni centinaia di soldati dell’Esercito per mandarli in piazza a Milano con manganelli, caschi e scudi ad arrestare minorenni. Una proposta di pura propaganda che però rappresenta un inquietante tentativo di militarizzazione dell’ordine pubblico che contrasta con i principi della nostra Costituzione e del nostro ordinamento penale. Scimmiottando Trump che ricorre ai soldati della Guardia Nazionale a reprimere le proteste, Meloni si sente già in campagna elettorale e quindi deve competere con Salvini e Vannacci per mostrarsi più dura di loro. A confermare la natura propagandistica di questa operazione è che riguarda solo Milano, dove la destra punta alla riconquistare Palazzo Marino al grido di ‘legge e ordine’, come se le altre città colpite da violenze, devastazioni e saccheggi non siano degne di protezione”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa di Senato e Camera.
“Per quanto ci riguarda la difesa del Welfare significa anche garantire l’ordine e la sicurezza. Per questo stasera in Consiglio dei ministri prenderemo alcune decisioni per garantire il libero commercio nella città di Milano e in tutte le altre città”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento Welfare Italia a Roma. “Ieri vedere a Milano chiusi tante negozi stringeva il cuore a chi a cuore la libertà di commercio”, ha aggiunto. “Oggi ci saranno risposto molto ferme da parte del governo compresa la presenza di 500 militari nella citta di Milano che avranno potere di polizia giudiziaria per garantire la sicurezza e il libero commercio”. “Non possiamo pensare che le manifestazioni pacifiche si trasformino in azioni delinquenziali, perché chi ha devastato il centro di Milano e di altre città è un delinquente”, ha dichiarato ancora Tajani. “Non sono neanche spesso motivazioni politiche, bisogna vedere poi se c’è una regia, ma questo non ha nulla a che vedere con l’azione del governo”, ha rimarcato. Tajani infine ha sottolineato come molte delle persone arrestate siano “stranieri”.
“Il tema è certamente delicato. Io ritengo, come stanno dicendo in molti, che non possa essere solo un problema di repressione, assolutamente no, ma nelle giornate e nel weekend abbiamo visto un po’ i negozi abbandonati, in sostanza. Io ho fatto un po’ un giro ieri, in alcuni negozi, ma guardate, al di là dei danni materiali, la cosa che più mi ha impressionato è stata anche un po’ la paura dei ragazzi che ci lavoravano dentro, perché tu vai là a vedere che sono cinquanta, sessanta ragazzi, tutti giovani, insomma. È chiaro che non dobbiamo metterli in condizione di subire queste violenze. Al netto di ciò, mi preoccupa il fatto che questa situazione, che nasce anche da un malessere che tutti noi non possiamo non vedere, ecco, ma si sposti solo sulle violenze e sulla repressione della violenza. Bisogna che la politica con saggezza affronti un po’ anche le cause alle origini, senza buonismi, senza indulgenze, ma insomma con spirito critico, prima di tutto rispetto al nostro lavoro, dobbiamo fare di più”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento a Milano. Domani sarà in piazza? “Sì, ci sono senz’altro”, risponde Sala. “Io ho un po’ la sensazione che sia un fenomeno molto più largo. Ovviamente il riferimento è Parigi, le grandi città sono così, no? Crescono e covano tensioni sociali che però, però vanno gestite. In realtà bisognerebbe un po’ analizzare anche da dove vengono questi ragazzi, perché in maniera generalizzata dalle periferie, vengono da alcune realtà periferiche particolari, vengono molto da fuori di Milano. Mi riferivo ai social media, perché oggi da un lato una chiamata alle armi, per così dire, per questi ragazzi è molto facile attraverso TikTok, eccetera. Dall’altro, ieri c’è stato uno sviluppo quasi delirante di messaggi, la maggior parte troll, ovviamente, che inneggiavano a violenza, ‘accoltelliamo, stupriamo’. Ho ricevuto tante telefonate, ma magari da amici, no, che possono chiamarti direttamente il sindaco, con figli studenti liceali e studenti universitari che alla fine capiscono che non è semplice comprendere se è vero, se è falso. Io non penso che ci si possa arrendere al fatto che debba per forza essere così, perché alla fine, ok, io sono più critico di altri nei confronti dei social media.Ma al di là è chiaro che teorizza dicendo se si potesse tornare indietro, non vorrei social media, ma siccome indietro non si può tornare, non si può neanche rinunciare a pensare di gestire in maniera diversa, perché la realtà è che noi oggi abbiamo quattro americani vergognosamente ricchi che governano questo mondo dei social media e il resto della comunità ci rimette. Questo non è tollerabile, per cui io credo che insieme alla politica debba avere questa saggezza. Non è tollerabile, perché non è di vantaggio ormai di nessuno, per cui qualcosa di più bisogna fare”, aggiunge.
“Noi abbiamo una preoccupazione su sabato in particolare. Questo è quello che sappiamo oggi, però è chiaro che siccome questi si autoconvocano, potrebbe essere in qualunque momento. Certamente ovviamente da quello che mi dice prefettura e questura, perché sono loro che vi dicono su queste cose, ad oggi, rispetto alla giornata di sabato, c’è parecchia preoccupazione”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un evento a Milano.