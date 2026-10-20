Milano, confronto sulle donne e le aspettative legate all’età

Le aspettative che accompagnano le donne nelle diverse fasi della vita, dall’immagine ai ruoli familiari, dalle scelte personali al rapporto con il corpo che cambia. Sono i temi al centro di “La forza del femminile non ha età”, l’incontro promosso da AmidoMio a Casa Lago, a Milano, con la partecipazione della psicologa, psicoterapeuta e docente Stefania Andreoli.

L’appuntamento, moderato da Maria Federica Passerini, fondatrice di GoMamiGo, si inserisce in Alma, il progetto avviato nel 2026 dal marchio di Zeta Farmaceutici e dedicato alla capacità di ritrovare il proprio equilibrio attraverso i cambiamenti. Al centro del confronto, in particolare, le aspettative su ciò che una donna dovrebbe essere o avere già realizzato a una determinata età, dalla carriera alla maternità, dalle relazioni alla cura di sé. Secondo il rapporto Bva Doxa-Ro.Mens Salute mentale 2025, in Italia il 39% delle donne tra i 18 e i 65 anni attive sui social dichiara di sentirsi sotto pressione rispetto agli standard estetici. Nel Regno Unito, secondo la Girls’ Attitudes Survey 2025 di Girlguiding, il 75% delle ragazze e giovani donne tra gli 11 e i 21 anni ha provato la sensazione di non corrispondere alle aspettative altrui, mentre il 52% ritiene che per avere successo una donna debba essere anche attraente. Le aspettative riguardano anche i ruoli nella famiglia e nella cura. In Italia, nelle coppie di occupati tra i 25 e i 64 anni, le donne svolgono il 68,9% del lavoro familiare complessivo e dedicano alle attività domestiche e di cura 2 ore e 22 minuti al giorno in più rispetto agli uomini.

“Siamo abituate a pensare al nostro centro come a un punto fermo, qualcosa da trovare una volta per tutte e poi difendere. Ma il centro di una donna non è un luogo, è un orientamento: si sposta con lei attraverso le età e i cambiamenti del corpo, dei ruoli, dei desideri, delle relazioni – spiega Stefania Andreoli – perderlo non è un fallimento. È il segnale che qualcosa sta chiedendo di crescere, che ciò che eravamo non basta più e ciò che saremo non ha ancora preso forma. Per troppo tempo abbiamo creduto che essere forti significasse resistere, reggere, non cedere mai. La forza, invece, non sta nel restare uguali a sé stesse: sta nella capacità di trasformarsi e nel coraggio di ritrovare, in ogni passaggio, un nuovo centro. È questo il femminile più autentico: non una forma da conservare, ma una direzione da ascoltare”. L’incontro affronta anche il tema dei cambiamenti del corpo nel corso della vita e delle differenti esigenze di cura, dalla pubertà all’età fertile, dalla gravidanza alla menopausa. Un aspetto collegato all’attività di AmidoMio, marchio dedicato alla cura delle pelli sensibili, che propone anche prodotti per l’igiene intima con formulazioni differenti a seconda delle esigenze. “L’età anagrafica, da sola, non può raccontare tutti i bisogni di una donna. Per AmidoMio prendersi cura significa ascoltare queste differenze e tradurle in prodotti e informazioni che aiutino a compiere scelte consapevoli”, commenta Marta Benedetti, amministratrice delegata di Zeta Farmaceutici. “Con Alma, il progetto valoriale che prende avvio quest’anno con ‘La forza del femminile non ha età’, vogliamo dare continuità a questo impegno e promuovere una maggiore consapevolezza del rapporto con il proprio corpo e delle esigenze che cambiano nel corso della vita”, aggiunge Benedetti. All’iniziativa collabora anche GoMamiGo, già coinvolta nelle attività del marchio durante la Milano Beauty Week 2026, con l’obiettivo di favorire il confronto con gli esperti sui temi della cura di sé.