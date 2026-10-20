Madre e figlia avvelenate a Pietracatella, trovate piante di ricino nei pressi della scuola perquisita

Alcune piante di ricino sono state individuate a Casacalenda, a poca distanza dal liceo delle Scienze Umane interessato venerdì scorso dall’ultima delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla Procura di Larino nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenute tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Da quanto si apprende da fonti vicine alle indagini, gli investigatori hanno ricevuto segnalazioni sulla presenza delle piante e gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno effettuato alcuni rilievi fotografici, prelevando anche campioni di vegetazione nei pressi dell’istituto. Le verifiche sulla presenza del ricino sul territorio non riguardano però soltanto Casacalenda.

Nelle scorse settimane, secondo quanto confermato a LaPresse da fonti vicine agli inquirenti, piante della stessa specie erano state individuate anche nella zona di Riccia, nelle campagne di Sant’Elia a Pianisi e nei pressi del lago di Occhito. Gli esemplari presentavano numerosi semi, la parte della pianta nella quale è contenuta la ricina. Gli accertamenti si inseriscono nel tentativo di ricostruire l’origine della sostanza che ha provocato l’intossicazione mortale di madre e figlia. Uno degli interrogativi ancora aperti è infatti se il veleno possa essere stato ottenuto a partire dai semi della pianta oppure se sia stata utilizzata una sostanza già preparata e procurata attraverso altri canali. Al momento non risulta accertata nessuna delle due ipotesi. Il sopralluogo di Casacalenda assume interesse anche perché venerdì scorso nello stesso liceo si era conclusa la serie di quattro perquisizioni informatiche effettuate da Squadra Mobile e Sco.

Gli investigatori cercano eventuali tracce di ricerche online sulla ricina e su sostanze e procedimenti collegati. Nell’istituto non sono stati sequestrati computer, ma, oltre all’acquisizione dei dati della rete centralizzata, è stata effettuata la copia forense di un notebook. Non è stato finora accertato alcun collegamento tra le piante individuate nei pressi della scuola, il computer sottoposto a copia forense e il duplice avvelenamento. La presenza del ricino sul territorio costituisce comunque un elemento oggetto di verifica. Del resto le analisi effettuate dal Centro antiveleni Maugeri di Pavia sui campioni biologici delle vittime avevano individuato lectine e frammenti proteici riconducibili al Ricinus communis, compatibili con un’intossicazione acuta da ricino. Resta ancora da stabilire in quale forma la sostanza sia stata assunta.