Caserta, accoltella un coetaneo a scuola: arrestato un 14enne

Uno studente di 14 anni è stato ferito all’addome e a una mano con un coltello a serramanico all’interno di una scuola di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Per l’aggressione la Polizia ha arrestato un coetaneo, ritenuto responsabile del ferimento. Il ferimento è avvenuto ieri mattina. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata in osservazione per una ferita addominale potenzialmente grave. Gli agenti del Commissariato di Castel Volturno sono intervenuti nell’istituto scolastico dopo una segnalazione arrivata alla Centrale operativa.

L’aggressione durante una lite tra i due

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il ferimento sarebbe avvenuto durante una lite tra i due studenti, nel corso della quale uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello a serramanico e colpito il coetaneo. I poliziotti hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico ritenuto compatibile con quello utilizzato nell’aggressione. Le testimonianze raccolte e gli ulteriori accertamenti hanno consentito agli investigatori di ricostruire le circostanze dell’episodio. Il 14enne arrestato è stato portato al Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.