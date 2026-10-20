Camorra, introducevano cellulari in carcere: 9 misure cautelari

Gli indagati sono domiciliati nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza, e Rovigo

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, insieme con personale del Nucleo investigativo centrale di Polizia Penitenziaria, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip partenopeo, su richiesta della Dda, nei confronti di 9 persone. Sono gravemente indiziate di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata, violenza per costringere a commettere un reato. Reati aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolare, a vario titolo, le organizzazioni camorristiche clan Mazzarella-D’Amico, Troncone, Ferrara-Cacciapuoti, Gionta, Avventurato, De Luca-Bossa-Minichini. Gli indagati sono domiciliati nelle province di Napoli, Siracusa, Catania, L’Aquila, Cosenza, e Rovigo. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il procuratore di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle 10.