Aggressioni in minicar, interrogatori per i due minori indagati in Procura a Roma

Sono in corso alla Procura per i minorenni di Roma gli interrogatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni indagati per sei aggressioni con una minicar a Monteverde, tra il 4 e il 5 ottobre. Le accuse sono tentato omicidio, lesioni personali aggravate e percosse in concorso. Tra le vittime figura l’attore Davide Iacopini, caduto dal monopattino e ancora ricoverato in gravi condizioni. Il fascicolo è passato dalla Procura ordinaria di piazzale Clodio a quella minorile, che valuterà anche la relazione dei servizi sociali. Al termine degli interrogatori, il pm deciderà quale misura cautelare chiedere al gip: carcere, domiciliari, comunità o obbligo di firma.

La vicenda e la confessione dei due ragazzi

Il 14 ottobre scorso i due avevano confessato le sei aggressioni compiute i quartieri romani di Monteverde e Testaccio tra il 4 e il 5 ottobre, spiegando di aver agito “per divertimento” e per festeggiare il compleanno di uno dei due. Hanno 16 e 17 anni, quest’ultimo figlio di un carabiniere e proprietario della minicar. ll 16enne è cresciuto a Testaccio, dove è stata trovata la minicar usata per le aggressioni. E’ un volto noto nel quartiere e spesso è stato visto insieme allo stesso proprietario della minicar sia qui che a Trastevere, il quartiere dall’altra parte del ponte che collega a Monteverde. I due avrebbero anche un piccolo precedente per un furto commesso in concorso. La svolta nelle indagini coordinate dalla Procura di Roma , è arrivata grazie alla segnalazione da parte di un residente di Testaccio che ha notato la macchina parcheggiata, una minicar compatibile per colore e per modello con quella utilizzata durante le sei aggressioni. Gli investigatori hanno notato la presenza sul cofano della piccola utilitaria e sui due deflettori posteriori di tre adesivi raffiguranti un cobra rosso con il nome di un’officina, che aveva effettuato un intervento sul veicolo e ricordava alcuni particolari distintivi tra una luce rossa vicino alla targa e le decalcomanie colorate che rendevano unica l’elaborazione del mini veicolo.