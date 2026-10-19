Scontri Milano, uno dei giovani fermati: "Ci sono finito di mezzo"

Lui è uno studente di un liceo milanese, ha 18 anni, ed è tra i giovani fermati domenica pomeriggio durante le violenze scoppiate in centro a Milano, per il secondo giorno consecutivo. Gli agenti “hanno circondato mio cugino e altri suoi amici, io mi sono avvicinato con le mani in alto e ci sono finito dentro anche io”, ha dichiarato il ragazzo parlando coi giornalisti all’uscita della Questura di Milano, dove è rimasto per 18 ore. Il ragazzo racconta di non aver fatto niente, se non essersi trovato nella zona degli scontri e di non aver avuto cappucci o volto coperto: “Non mi hanno fatto chiamare i miei genitori o un avvocato, loro preoccupatissimi, ho saltato scuola e alla fine mi hanno solo preso le impronte”, aggiunge il giovane.