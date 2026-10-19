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lunedì 19 ottobre 2026

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Scontri Milano, corso Garibaldi il giorno dopo le violenze: vetrine sfondate e negozi saccheggiati

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(LaPresse) Milano inizia una nuova settimana dopo un weekend di violenze nelle zone centrali della città. Una delle vie più colpite dai vandali è stata corso Garibaldi con negozi saccheggiati e vetrine sfondate. “Le violenze e i danneggiamenti di questi giorni sono inaccettabili – si legge in una nota di Confesercenti – A essere colpiti sono anche piccoli imprenditori e commercianti che quotidianamente garantiscono servizi essenziali e tengono vive le nostre comunità. A loro, ai dipendenti e alle famiglie va la nostra piena solidarietà. Lavorare non può diventare un rischio. I danni subiti aggravano le difficoltà di imprese già alle prese con costi crescenti: comportano spese impreviste, giornate di lavoro compromesse e nuova incertezza”.