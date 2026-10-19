Scontri a Milano, ieri 14 feriti tra forze di polizia e 32 arrestati – La diretta

Nuovi arresti a Milano dopo le violenze e i saccheggi commessi ieri pomeriggio, stavolta con protagonisti ancora più giovani rispetto alle proteste di sabato. Il bilancio della sola domenica è di 32 arrestati e di 14 feriti tra gli operatori delle forze di polizia. Delle 271 persone accompagnate in Questura, 60 sono stranieri e 220 minorenni; in 174 sono stati sottoposti a fermo preventivo.
Questa mattina le strade del centro cittadino restituiscono tutta la devastazione delle scorse ore: molte vetrine di negozi e locali sono sfondate o gravemente danneggiate, mentre alcuni negozi sono stati messi a soqquadro e saccheggiati: qua e là è possibile vedere manichini gettati a terra o privati dei vestiti che avrebbero dovuto rimanere in esposizione per i potenziali clienti. I passanti osservano spiazzati il caos lasciato dagli scontri del weekend, mentre negozianti e proprietari di bar e ristoranti corrono ai ripari.
Punti chiave
- Vannacci: "Tolleranza zero per delinquenti e per chi li appoggia"
- Salvini: "Ius Soli e Ius Scholae archiviati, non servivano violenze in piazza"
- Renzi: "No nuovo dl ma ministro nuovo, con Meloni-Piantedosi meno sicurezza"
- Salvini: "Qualcuno cercava il morto, non è disagio sociale"
- Boscaini (FI): "Violenza gratuita, solidarietà a forze ordine"
- O.Napoli (Az): "Condanna violenze inutile se non si affrontano cause"
- Salvini: "Serve subito fermo preventivo anche per minori"
- De Poli (Udc): "Bene Meloni su vertice, chi devasta deve pagare"
- Confimprenditori: "A pagare sono commercianti e imprese"
- Perego (FI): "Gravità fatti richiede interventi immediati"
“Titoloni sui giornali per gli studenti che manifestano per il diritto allo studio: molti hanno devastato le scuole. Criminali che rubano e depredano i negozi vengono giustificati da ‘Repubblica’ e ‘Corriere’ titolando che dopo i saccheggi hanno regalato abiti ai senzatetto. Questi non sono dimostranti per alcun diritto, sono criminali. Perché gli assalti alle Forze dell’Ordine e i danni provocati alle nostre città e alle attività commerciali sono veri e propri atti criminali che gli onesti lavoratori dovranno ripagare. Questi delinquenti vanno presi uno a uno e costretti a risarcire fino all’ultimo centesimo. Se si tratta di minorenni, le famiglie dovranno risponderne con decurtazioni decennali sulla busta paga, mentre i minorenni dovranno essere avviati a lavori socialmente utili. Se sono criminali stranieri, vanno remigrati. Se hanno la doppia cittadinanza, va ritirata quella italiana. Tolleranza zero per questi delinquenti e per chi li appoggia”. Lo scrive sui social il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci.
“Ius Soli e Ius Scholae sono archiviati non per i fatti di questi due giorni ma perché l’Italia è sul podio dei paesi europei che danno più cittadinanze ormai da tantissime anni. Non servivano questi due giorni per capire che Ius Soli e Ius Scholae non vanno bene”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della così detta norma ‘anti maranza’ nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano. “Il problema se lo porranno eventualmente i Paesi che sono in coda alla lista”, ha aggiunto.
“Ciò che abbiamo visto a Milano con ragazzini, spesso maranza, che attaccano le camionette dei carabinieri, colpiscono dirigenti di polizia, spaccano vetrine per rubare, vandalizzano persino le librerie non ha niente a che vedere con il carovita. Si tratta di pura delinquenza, si tratta di una criminalità senza giustificativi. Dire parole chiare e nette contro la violenza è una priorità e noi lo abbiamo fatto subito, dal primo istante. Quando nel maggio 2015 eravamo al Governo e i black block attaccarono Milano il primo giorno dell’Expo, noi chiamammo a raccolta tutta la comunità civile per ripulire la città e porre un argine alla violenza dei teppisti. Contro i violenti tutta la comunità civile sta insieme, senza distinzione di parte”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. “In questo senso l’atteggiamento della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi che attaccano le opposizioni senza spiegare perché non siano riusciti a bloccare i maranza è insopportabile – aggiunge – Il compito del Viminale non è fare analisi sociologiche: il compito del Ministro è garantire legge e ordine. Piantedosi non c’è riuscito e non è che può dare alla sinistra la colpa dei propri fallimenti. Così come non ha senso fare altre leggi se il Governo non riesce a far attuare nemmeno le leggi che ci sono. E dai su: non serve cambiare ancora la legge, bisogna applicare la legge. E non serve un nuovo decreto, serve un ministro nuovo. Perché da quando ci sono Meloni e Piantedosi c’è meno sicurezza: in tutto il mondo chi governa si prende le proprie responsabilità. Da noi chi governa dà la colpa all’opposizione. Strano, no?”.
“Qualcuno cercava il morto che per fortuna non c’è stato. Da milanese mi sento offeso e turbato, le fiamme sotto la Madonnina e il Duomo hanno fatto il giro del mondo. Non è disagio sociale se parti per menare dei dipendenti del Carrefour o delle commesse di un negozio di scarpe, non stai esprimendo un disagio, ma la tua indole criminale. Questa minoranza di criminali che non ha niente a che vedere con il carovita, benzina scuola, sono delinquenti”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della così detta norma ‘anti maranza’ nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano.
“Solidarietà alle forze dell’ordine. A Milano e Torino violenza gratuita e manifestazioni “pilotate”, perché un conto è esprimere il dissenso, un altro distruggere le proprietà altrui o i beni pubblici. Chi ha procurato danni sia condannato a un risarcimento immediato”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che è netta nel giudizio: “Queste non sono manifestazioni per esprimere dissenso, ma solo violenza”. Per Boscaini serve “certezza della pena, sia penale che civile”, anche per la criminalità minorile. “Serve responsabilizzare le famiglie. Poi, come da nostra proposta di legge occorre abbassare l’età dell’imputabilità da 14 a 13 anni. E bene il disegno di legge del Governo che introduce modifiche in materia di imputabilità del minore dai 14 a 18 anni, per il quale ora la capacità di intendere e di volere non deve più essere verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria come avviene con i maggiorenni”.La parlamentare poi chiude: “Avrei voluto che anche da sinistra ci fosse stata una ferma condanna di quanto accaduto, invece ho sentito molti ambigui distinguo”.
“Una volta condannate le violenze e le devastazioni ci mettiamo tutti l’anima in pace. Si mettono in pace Meloni, Piantedosi, Valditara. Si vara il centesimo decreto sicurezza, inutile come i precedenti 99, e tutto torna tranquillo. Se a palazzo Chigi si ragiona in questi termini vuol dire che vivono una profonda dissociazione dalla realtà. I gargarismi quotidiani sulle statistiche, sul Pil, sull’occupazione, gli epicedi sciolti ogni volta per magnificare la grandezza di Giorgia Meloni non bastano più a contenere la pesantezza di una realtà sociale ed economica che si trascina da anni e lascia sul campo della vita quotidiana famiglie impoverite , studenti senza futuro, un carovita che morde le carni vive. Quattro anni di propaganda ossessiva non hanno cambiato nulla nel Paese. Come ogni persona di buon senso, condanno con fermezza l’esplosione della violenza, la mia gratitudine e la mia solidarietà vanno alle forze dell’ordine. Ma non posso girare la testa dall’altra parte quando vedo una generazione abbandonata in un deserto di speranze e condannata a conoscere la povertà. Di questo si deve chieder conto al governo, i magistrati chiederanno conto ai violenti e li giudicheranno per i loro atti vandalici”. Così Osvaldo Napoli, della direzione nazionale di Azione.
“Tra le richieste della Lega che porteremo al tavolo della maggioranza che si riunisce fra poco c’è la trasformazione in decreto urgente di quelle che sono le disposizioni contenute in un disegno di legge parlamentare oggi in discussione al Senato: tra le urgenze, e voglio vedere chi ci può dire che non si tratti di urgenza, c’è il fermo preventivo, anche per i minorenni, il divieto di aggregazione per violenza di gruppo e la possibilità di arresto differito in base alle immagini delle telecamere per reati di saccheggio o devastazione di gruppo”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione della così detta norma ‘anti maranza’ nella sede della Lega in via Bellerio, a Milano. “Chi mena una commessa non è un rivoluzionario ma un coglione, chi prende a sassate un poliziotto non un rivoluzionario ma un coglione. Gli italiani che abbiamo e ce li teniamo, quelli che italiani non sono, italiani non diventeranno e se ci sono maggiorenni smetteranno di essere italiani”.
“Bene la decisione della presidente Meloni di convocare un vertice sulla sicurezza dopo le violenze di Milano. Chi scende in piazza per devastare negozi, aggredire le forze dell’ordine e seminare il caos non sta manifestando, sta commettendo reati e deve risponderne, anche risarcendo i danni provocati. Non possiamo consentire che gruppi di violenti trasformino le nostre città in campi di battaglia”. Lo dichiara il senatore e segretario nazionale dell’UDC, Antonio De Poli.”Chi devasta penalizza anche chi manifesta pacificamente, esercitando un diritto garantito dalla Costituzione. La libertà di manifestare va tutelata, così come la sicurezza dei cittadini, dei commercianti e delle forze dell’ordine. Per questo sosteniamo l’impegno del Governo a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza. Su questo non possono esserci ambiguità”, aggiunge.
“Negli ultimi dodici mesi le violenze ai margini delle manifestazioni hanno lasciato un conto pesante: dai disordini di Bologna, a novembre e a luglio, agli scontri di Torino per Askatasuna, dall’assalto al cantiere Tav in Val di Susa fino a quelli di Milano del 17 ottobre. In totale, i danni quantificati dalle istituzioni, dalle aziende coinvolte e dalle associazioni di categoria sono intorno ai due milioni di euro, senza contare i costi per la sicurezza e i mancati incassi di chi ha dovuto abbassare la saracinesca”. Così il Confimprenditori in una nota. “Il diritto di manifestare – dice il presidente Stefano Ruvolo – è sacro, ma non può diventare il pretesto con cui una minoranza di violenti tiene in ostaggio intere città e categorie produttive. A pagare il conto sono commercianti, imprese e cittadini che lavorano e non c’entrano nulla.Chi devasta deve risarcire”.
“I gravi fatti accaduti negli ultimi giorni a Milano evidenziano la necessità di interventi immediati. Particolarmente preoccupante è il coinvolgimento di minorenni, circa 80% dei fermati, che richiama il ruolo fondamentale della responsabilità dei genitori nell’educare i propri figli al rispetto delle leggi e della convivenza civile. Sottovalutare questo fenomeno significherebbe correre il rischio di una grave deriva, come quella che si sta manifestando in altri paesi europei. La violenza ha conseguenze concrete che ricadono sull’intera collettività, danneggiando cittadini e lavoratori che non hanno colpa. Sulla legalità e sulla sicurezza non possono esserci ambiguità”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa e candidato sindaco di Milano per Forza Italia, Matteo Perego.
“Chi vive in Italia deve rispettare le nostre leggi. Chi delinque deve pagare. La nostra proposta è chiara: revocare bonus e sussidi alle famiglie dei minorenni violenti, ai maranza che vandalizzano beni pubblici e privati. Le risorse pubbliche non possono essere considerate un diritto incondizionato: non possiamo dare soldi a chi devasta le nostre città, ma sono loro a dover risarcire la collettività per i danni fatti”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.“Le immagini dei disordini di Milano e delle altre città – continua la nota – parlano chiaro: devastazioni, vandalismi e violenze non hanno nulla a che vedere con il diritto di manifestare. A pagare il prezzo di questa vergogna sono cittadini, commercianti, lavoratori e forze dell’ordine. Tra i protagonisti di questi episodi, secondo quanto emerge dalle immagini, ci sono numerosi giovani di seconda e terza generazione. E’ un fenomeno che non possiamo più ignorare né minimizzare. Basta buonismo, basta impunità: le nostre città non sono terra di nessuno!”
Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, aderisce all’iniziativa promossa dal centrodestra milanese e sarà presente oggi in Piazza San Carlo, a Milano, per essere tra i primi a sottoscrivere il messaggio di solidarietà alle Forze dell’Ordine aggredite, ai commercianti danneggiati e ai cittadini colpiti dagli episodi di violenza dei giorni scorsi. La raccolta delle adesioni, secondo quanto indicato dagli organizzatori, inizierà a partire dalle ore 18. In una nota diffusa ieri dai coordinatori cittadini del centrodestra milanese Simone Orlandi (Fratelli d’Italia), Mariangela Padalino (Noi Moderati), Samuele Piscina (Lega) e Cristina Rossello (Forza Italia), veniva spiegato che “dopo la violenza che ha colpito Milano, il centrodestra scende in piazza per esprimere vicinanza concreta ai commercianti danneggiati, alle Forze dell’Ordine aggredite e ai cittadini coinvolti. In Piazza San Carlo sarà possibile sottoscrivere un messaggio di solidarietà alle Forze dell’Ordine e a tutti i cittadini e commercianti colpiti dalla brutale violenza dei manifestanti”. “Vogliamo dimostrare che Milano non lascia soli chi lavora, chi difende la sicurezza pubblica e chi ha subito questa violenza. La città sta dalla parte della legalità e non si piega alla violenza”, si leggeva nella nota.
“In Italia monta una protesta sociale sempre più vasta. Il governo dovrebbe dare risposte, ma per sua fortuna arrivano gli imbecilli”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Iv-Casa Riformista.“Spaccano vetrine, aggrediscono poliziotti, devastano città. E offrono a Meloni il più insperato degli assist: non dover più parlare delle ragioni della protesta, ma soltanto delle violenze. E oggi, guarda caso, a Palazzo Chigi si torna a discutere dell’ennesimo decreto sicurezza, perché il governo non è riuscito a garantire nemmeno quella. Per l’emergenza sociale che sta incendiando il Paese, invece, niente. Si è creato un meccanismo quasi perfetto. Il governo non risolve i problemi, la rabbia cresce, qualche imbecille la trasforma in violenza e il governo può finalmente occuparsi degli imbecilli anziché dei problemi. Un circolo vizioso in cui ciascuno finisce per rendersi utile all’altro. In mezzo ci sono milioni di persone normali. Quelle che lavorano, pagano le tasse, rispettano le leggi, protestano senza spaccare nulla e chiedono soltanto di essere ascoltate. Il governo non sa dare loro risposte. E i violenti gli fanno il favore di non doverle nemmeno cercare”, conclude.
“Di fronte alle violenze e alle devastazioni degli ultimi giorni, e al rischio di un’escalation, la politica deve rispondere unita e con fermezza. Nessun alibi per teppisti e delinquenti: alimentare la tensione sarebbe irresponsabile. Serve la massima compattezza per scongiurare un autunno caldo che potrebbe avere conseguenze economiche e sociali negative. Soffiare sul fuoco nella speranza di lucrare consenso elettorale sarebbe da sconsiderati”. Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.
Il leader di Azione Carlo Calenda si è detto favorevole al principio di far pagare i danni ai responsabili delle devastazioni durante le manifestazioni. Intervenendo a Ping Pong su Rai Radio 1 e rispondendo a una domanda sulla proposta avanzata dal vicepremier Matteo Salvini, Calenda ha affermato: “Ma sì, in Francia questa è una cosa che sta avvenendo”. Il leader di Azione ha richiamato la situazione francese, che ha definito “una condizione di emergenza nazionale”, sottolineando come le violenze nelle manifestazioni francesi siano di portata ben diversa rispetto a quelle registrate in Italia. “Lì hanno fatto questa proposta che io trovo giusta: responsabilizzare”, ha concluso.
“C’è un tema di controllo di quello che succede attraverso i social che sta devastando una generazione, devastando”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo a Ping Pong su Rai Radio 1, condotto da Annalisa Chirico, a proposito delle violenze e dei saccheggi avvenuti a Milano. “Questi ragazzi fanno cose di questo tipo per pubblicarle sui social”, ha osservato Calenda, chiedendo maggiori restrizioni alle piattaforme. “Ci vorrà un momento in cui questi social vengono bloccati? Perché è chiaro che c’è un meccanismo che è diventato fuori controllo”. Il leader di Azione ha sottolineato la necessità di distinguere le proteste legittime dalle violenze: “I giovani hanno tutto il diritto di mobilitarsi. Questa mobilitazione per il miglioramento della scuola, per il problema dei salari è del tutto legittima e persino positiva”. Quanto ai responsabili dei saccheggi, “chi tira i sassi alle vetrine va preso, processato per direttissima e, se è un immigrato illegale, va rispedito nel suo Paese”.
“I fatti di ieri ci lasciano addosso inquietudine e preoccupazione. In tanti stiamo lavorando perché Milano non reagisca con il silenzio. Per questo rilanciamo l’appello alla costruzione di una piazza di tutta la Milano democratica. Una piazza aperta, della città. Milano non si farà schiacciare. Non finiremo ostaggio della violenza nichilista e predatoria e non finiremo ostaggio della retorica inquietante delle destre. Le stesse destre di un Governo che non dà nessuna risposta al Paese e che, invece di occuparsi di sicurezza e di ordine pubblico, semina odio e strumentalizza le paure. Sempre lo stesso Governo ignora le voci di tutto il Paese di chi non ce la fa più di fronte al carovita. Milano è una città che si interroga e che lavora ogni giorno per costruire coesione sociale. Milano è una città dove nessuno deve sentirsi senza futuro. Milano è una città che costruisce il suo futuro sul dialogo e non accetta nessuna forma di violenza”. Così in una nota Alessandro Capelli, segretario metropolitano del Partito Democratico di Milano
“Dopo un fine settimana di devastazione e numerosi agenti delle forze dell’ordine feriti, Mario Calabresi – candidato sindaco, tra gli altri, del campo largo a Milano – dice in un’intervista che bisogna ‘ascoltare la protesta’. Il punto è che qui si parla di guerriglia, di violenza, di saccheggi, di vandalismo. Parliamo di minorenni incappucciati che hanno scagliato contro la Polizia bombe carta, sassi e petardi. E quando Calabresi afferma: ‘Il disagio e la marginalità sono un fatto reale, non si può soffiare sul fuoco di queste fratture’, gli ricordo che una cosa è il disagio, altra la violenza. E che in questi quindici anni di governo della sinistra a Milano, la città si è aperta a ogni genere di irregolari. Chi vive Milano sa cosa è accaduto in questi anni e cosa è diventato oggi il capoluogo lombardo. Lo dico da moderata, ma su questo bisogna essere chiari. Quindi, basta lezioni dalla sinistra. Basta giustificazioni e ambiguità. Calabresi vive su Marte?”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, ai microfoni di TeleLombardia.
È stata richiesta la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere per i cinque maggiorenni, tra i 18 e i 20 anni, arrestati sabato per la guerriglia urbana in centro a Milano. Il gip dovrà fissare gli interrogatori preventivi. Tra le accuse quelle di devastazione e saccheggio.
Il bilancio degli scontri di ieri a Milano è di 32 arrestati e di 14 operatori feriti delle forze di polizia. Delle 271 persone accompagnate in questura 60 sono stranieri e 220 minorenni, in 174 sono stati sottoposti a fermo preventivo. Nello specifico, tra i 32 arrestati, 23 sono minorenni e 13 sono stranieri. Sono stati inoltre denunciati all’autorità giudiziaria 28 persone, di cui 23 minori e 15 stranieri. La Digos sta ora procedendo ad altri accertamenti. I disordini, precisa la Questura di Milano, sono iniziati poco dopo le 14 quando piccoli gruppi di giovani, alcuni a volto coperto, in centro città, hanno mostrato sin da subito l’intento di creare disordini. Il dispositivo di ordine pubblico ha effettuato due primi interventi in via San Paolo e in Piazza del Duomo, bloccando circa 50 giovani, alcuni dei quali incappucciati. In seguito sono stati segnalati gruppi di giovani, in piazzetta Ex Reale, in via Broletto, in via della Posta, in via Mercanti, in corso Magenta e in via Meravigli, motivo per cui il dispositivo di sicurezza si è spostato anche a seguito delle segnalazioni di danneggiamenti a negozi e arredo urbano: all’arrivo delle forze dell’ordine, i gruppi si spostavano ogni volta in maniera che gli investigatori definiscono “disordinata, a volte di corsa, per compiere azioni di danneggiamenti e atti di violenza, disgregandosi in gruppi più piccoli che poi si dileguavano nelle vie del centro”. I disordini sono andati avanti fino alle 21.30 con segnalazioni di gruppi in Largo la Foppa, corso Garibaldi, via Montenapoleone, piazza Cadorna.