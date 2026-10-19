Scontri a Milano, ieri 14 feriti tra forze di polizia e 32 arrestati – La diretta

Nuovi arresti a Milano dopo le violenze e i saccheggi commessi ieri pomeriggio, stavolta con protagonisti ancora più giovani rispetto alle proteste di sabato. Il bilancio della sola domenica è di 32 arrestati e di 14 feriti tra gli operatori delle forze di polizia. Delle 271 persone accompagnate in Questura, 60 sono stranieri e 220 minorenni; in 174 sono stati sottoposti a fermo preventivo.

Questa mattina le strade del centro cittadino restituiscono tutta la devastazione delle scorse ore: molte vetrine di negozi e locali sono sfondate o gravemente danneggiate, mentre alcuni negozi sono stati messi a soqquadro e saccheggiati: qua e là è possibile vedere manichini gettati a terra o privati dei vestiti che avrebbero dovuto rimanere in esposizione per i potenziali clienti. I passanti osservano spiazzati il caos lasciato dagli scontri del weekend, mentre negozianti e proprietari di bar e ristoranti corrono ai ripari.