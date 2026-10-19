Milano, presidio del centrodestra a sostegno dei commercianti e delle forze dell’ordine: "Vi remigreremo tutti"

Un centinaio di persone si sono riunite a Milano, in piazza San Carlo, per il presidio organizzato dal centrodestra in solidarietà ai commercianti e alla forze dell’ordine dopo gli scontri avvenuti nel weekend in seguito alla manifestazione contro il caro vita. Presenti fra gli altri Letizia Moratti, Ignazio La Russa, Matteo Perego e Silvia Sardone. In testa al corteo è stato esposto uno striscione che recitava “Vi remigreremo tutti“, mentre su un altro compariva la scritta “Maranza e centri sociali, pene esemplari per questi criminali”.