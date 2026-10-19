Maltempo in Liguria, scatta l’allerta arancione

Il maltempo arriva in Italia e dovrebbe abbattersi in particolare sulla Liguria.

Una perturbazione atlantica, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso Levante e, nel corso della prossima notte, inizierà ad interessare il nostro Paese con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali, in estensione a gran parte del Centro-Nord. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di martedì 20 ottobre allerta arancione sui settori di ponente e centrale della Liguria. Allerta gialla in Umbria, Lazio, sul restante territorio della Liguria e su alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.