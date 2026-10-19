Lucca, falso allarme bomba: 11 edifici scolastici evacuati

Allarme bomba per 11 plessi dell’Oltreserchio, nella provincia di Lucca, a seguito di una mail anonima arrivata alla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Lucca 7. Nella mail si annunciava la presenza di una bomba in un edificio: i plessi del comprensivo sono 11 e questo ha resto necessaria una massiccia mobilitazione.

Dopo l’annuncio, arrivato al termine della mattinata, è partito il sistema della maxi emergenza della protezione civile che ha provveduto a evacuare tutti i plessi del comprensivo, in totale 11, con i comprensibili disagi per le famiglie interessate. Impegnati uomini e donne della prefettura, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e della polizia di Stato. Sul posto l’assessora comunale Simona Testaferrata, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine.