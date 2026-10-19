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lunedì 19 ottobre 2026

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Ex Ilva, a Genova riparte la protesta: operai occupano l’aeroporto

Ex Ilva, a Genova riparte la protesta: operai occupano l’aeroporto
Operai dell’ex Ilva di Genova in protesta. (Foto: Facebook, Cgil Genova)
Redazione
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I lavoratori fanno sapere che la mobilitazione proseguirà finché non arriveranno notizie dal governo

È ripartita a Genova la protesta degli operai dell’ex Ilva: dopo la comunicazione dei commissari sulla cassa integrazione per quasi la totalità dei dipendenti del sito di Cornigliano, l’assemblea questa mattina alle 7 alle portinerie dello stabilimento ha stabilito la ripartenza della mobilitazione.

I lavoratori hanno occupato l’aeroporto di Genova, primo passo di una protesta che si annuncia a oltranza, finché non arriveranno notizie da Roma e certezze sulla continuità occupazionale. La prospettiva è quella di una cassa fino a febbraio. Il corteo delle tute blu è arrivato questa mattina all’interno dello scalo genovese e si è introdotto nella zona controlli, dove si trova attualmente in presidio; qualche momento di tensione, la mobilitazione proseguirà finché non arriveranno notizie dal governo.

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