Ex Ilva, a Genova riparte la protesta: operai occupano l’aeroporto

È ripartita a Genova la protesta degli operai dell’ex Ilva: dopo la comunicazione dei commissari sulla cassa integrazione per quasi la totalità dei dipendenti del sito di Cornigliano, l’assemblea questa mattina alle 7 alle portinerie dello stabilimento ha stabilito la ripartenza della mobilitazione.

I lavoratori hanno occupato l’aeroporto di Genova, primo passo di una protesta che si annuncia a oltranza, finché non arriveranno notizie da Roma e certezze sulla continuità occupazionale. La prospettiva è quella di una cassa fino a febbraio. Il corteo delle tute blu è arrivato questa mattina all’interno dello scalo genovese e si è introdotto nella zona controlli, dove si trova attualmente in presidio; qualche momento di tensione, la mobilitazione proseguirà finché non arriveranno notizie dal governo.