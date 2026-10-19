David Rossi, la Commissione d’inchiesta svela i nomi di presunti mandante ed esecutore

Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della Comunicazione di Monte dei Paschi, David Rossi, questa mattina ha fatto i nomi dei presunti responsabili della morte del manager, precipitato il 6 marzo 2013 dalla finestra del suo ufficio, nella sede di Mps a Rocca Salimbeni, a Siena.

“L’Ufficio di presidenza ha avuto modo di valutare elementi informativi acquisiti dai consulenti della Commissione nell’ambito di alcuni colloqui con detenuti e in base agli elementi acquisiti della Commissione nelle vicende che hanno portato alla morte di David Rossi sarebbero coinvolti, con ruoli diversi, Giuseppe Mussari, quale mandante di un’azione di intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto portare alla morte di Davide Rossi e il signor Gabriele Ceccherelli, quale soggetto che avrebbe organizzato e scelto le persone, al momento non ancora individuate, da coinvolgere nella fase esecutiva pur rimanendo egli stesso all’esterno di Palazzo Salimbeni”, ha detto Vinci.