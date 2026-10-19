Combattimenti tra cani pitbull e maltrattamenti: perquisizioni e sequestri in diverse regioni

(LaPresse) Perquisizioni e sequestri in diverse regioni italiane, di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti ad una pluralità di reparti, nell’ambito di una vasta indagine pendente da circa un anno, sul contrasto ai combattimenti tra animali, che spesso si traduce in veri e propri maltrattamenti degli animali stessi. Coinvolte dodici persone, dislocate in varie province (Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti). L’esecuzione dei provvedimenti giudiziari citati ha consentito di accertare la presenza di tapis roulant, catene pesanti e collari con tasche per alloggiamento di pesi, farmaci steroidei con calendari e agende per i rigidi programmi di doping, ring standardizzato con assi di legno e tappeto sintetico: è con tali strumenti che – secondo l’incolpazione provvisoria- sarebbero stati cresciuti, sin da cuccioli, addestrati e indirizzati al circuito senza via d’uscita dei combattimenti i 24 pitbull sequestrati nelle province di Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti, a seguito dell’indagine in questione.