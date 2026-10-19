Caro-carburanti, ancora autotrasportatori in protesta al Sud: in Molise scaffali vuoti in molti supermercati

La protesta contro il caro-carburanti e il caro-vita arriva nel centro di Campobasso. Trattori, camion e mezzi da lavoro hanno raggiunto il centro di cittadino per la manifestazione degli autotrasportatori e degli agricoltori. ‘Insieme per il nostro futuro’ è il messaggio della mobilitazione. Gli organizzatori chiedono interventi per sostenere le imprese, alle prese con costi di gestione sempre più elevati, e rivolgono un appello alla cittadinanza e alle attività commerciali affinché partecipino e sostengano la manifestazione. La protesta dei tir al Sud va avanti da giorni con blocchi stradali, presidi e scioperi in molte regioni del Meridione. I mezzi pesanti sono arrivati in corso Bucci, provocando notevoli disagi alla circolazione. I manifestanti, molti dei quali indossano gilet gialli, espongono slogan come “Anche il Sud è Italia“, “Il lavoro che muove l’Italia” e “Agricoltura è vita“. La protesta si svolge pacificamente, sotto il controllo delle forze dell’ordine presenti sul posto.

A Campobasso il reparto frutta e verdura di questo supermercato è completamente vuoto a causa delle proteste in corso contro il caro-carburanti. (Foto: Monica Vignale/LaPresse)

Scaffali vuoti in Molise

Intanto cominciano a essere evidenti anche le conseguenze dei blocchi sulla distribuzione delle merci. In diversi supermercati del Molise – in modo particolare a Termoli – si registrano seri problemi di approvvigionamento, con scaffali vuoti soprattutto nei reparti di frutta, verdura e prodotti da forno, ma le difficoltà riguardano anche altri generi alimentari. Le mancate o ritardate consegne sono legate alle difficoltà nei trasporti provocate dalla mobilitazione che da giorni interessa il Molise e le regioni meridionali, in particolare la Puglia. Cresce la preoccupazione per il rifornimento dei punti vendita qualora i blocchi dovessero proseguire.

Domani il tavolo col governo a Milano

Per domani 20 ottobre è confermato un incontro tra la categoria e il governo a Milano. “Sono in contatto da giorni – ha ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – sia con le associazioni nazionali, coi principali sindacati che incontrerò in prefettura a Milano martedì mattina, sia con i gruppi più spontanei, ne ho sentiti personalmente in Puglia, in Sicilia, in Calabria, in Campania, che incontrerò sempre a Milano martedì pomeriggio”. Il governo ha in mente, ha aggiunto, di “sbloccare risorse già finanziate, rallentate per motivi burocratici, e aggiungerne di altre, visto il caro gasolio, viste le guerre che vanno avanti e viste delle norme europee demenziali che ad esempio danneggiano gli autotrasportatori delle isole, penso a Sicilia, Sardegna, perché le tasse imposte dall’Europa sulle emissioni, chiamate Ets, ci costringono a trovare ulteriori risorse. Però faremo tutto quello che è nella nostra disponibilità di fare”.